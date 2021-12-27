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Yılbaşında ne yiyeceksiniz! Yılbaşı menüsü nasıl olur? - Son Dakika

Yılbaşında ne yiyeceksiniz! Yılbaşı menüsü nasıl olur?

27.12.2021 17:07
Yılbaşında ne yiyeceksiniz! Yılbaşı menüsü nasıl olur?

Hazırsanız kalabalık yılbaşı sofralarında her zevke hitap edecek; yılbaşı için başlangıç, ana yemek, salata ve tatlı ile çeşitlendirilmiş menü önerilerine başlayabiliriz.

YILBAŞI HİNDİSİ

Yılbaşında ne yiyeceksiniz! Yılbaşı menüsü nasıl olur?

Yılbaşı Hindisi Tarifi İçin Malzemeler

1 orta boy hindi

1 soğan

1 çorba kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 kahve fincanı ayçiçeği yağı

45 gr tereyağı

Yılbaşı Hindisi Nasıl Yapılır?

Sos için, soğanı soyup kıyın. Domates salçası, pul biber, kırmızı toz biber ve ayçiçeği yağını bir kasede karıştırın.

Karışımı fırça yardımıyla temizlenmiş hindinin her tarafına sürün.

Oda ısısında yarım saat bekletin.

Fırının derecesini 170 dereceye ayarlayın.

Hindiyi ızgaranın üzerine yerleştirip yaklaşık 3.5 saat eti pişirin.

Pişme sırasında üzerinin fazla kararmaması için folyo ile örtün. Hindi etini arada bir çevirerek pişirin.

Her saatte bir hindinin üzerine birkaç nohut büyüklüğünde tereyağı sürün.

Hindi eti iyice pişince fırından alın.

Siyah ve beyaz üzümlerle veya dilediğiniz sebzelerle birlikte süsleyin.

Yılbaşı hindisini, pirinç pilavı ve patates salatası ile birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

BALKABAĞI ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

Yılbaşında ne yiyeceksiniz! Yılbaşı menüsü nasıl olur?

3 dilim bal kabağı

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

Sıvı yağ

Tuz, pul biber, karabiber, zerdeçal

2 litre su

1 su bardağı süt

1 su bardağa et suyu veya 2 adet et suyu tablet

Nefis Balkabağı Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle kabakları temizleyip küp şeklinde doğruyoruz ve yıkıyoruz.

Tencereye su ile birlikte koyup rendelenmiş patatesi ilave ediyoruz ve kaynatıyoruz.

Rendelenmiş havuç, küp küp doğradığımız soğan ve sarımsağı tavada sıvı yağı ile kavuruyoruz ve tencereye ilave ediyoruz.

Bir bardak et suyunu ve tuz da ilave ediyoruz ve sebzeler yumuşayana kadar kaynatıyoruz.

Blendırdan geçirin ve süt, pul biber, yarım çay kaşığı zerdeçal ilave edin.

Kısık ateşte beş dakika daha kaynatın ve karabiber ilave edip altını kapatın.

Not: Kıvam koyu olursa sütü koyarken biraz daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Kıvam sulu olursa süt ile birlikte 1 yemek kaşığı un ilave edebilirsiniz (unu sütün içine koyup çırpın öyle ilave edin). Ayrıca tablet et suyu kullanacaksanızsütü koyduktan sonra son beş dakikada koyun ve sürekli karıştırın. Servis yaptıktan sonra limon sıkmaya unutmayın .

YOĞURTLU BRÜKSEL LAHANASI TARİFİ MALZEMELERİ

1 kilo Brüksel lahanası

1, 5 litre kaynar su

1, 5 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı yoğurt + biraz tuz

2 diş sarımsak

2-3 yemek kaşığı dolusu Tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yoğurtlu Brüksel Lahanası Tarifi Nasıl Yapılır?

Lahananın en dış yapraklarından 2-3 tanesini çıkarıp atıyoruz.

Saplarındanda biraz kesip bol suyla yıkayıp süzüyoruz.

Geniş bir tencere içinde kaynar su tuz ve lahanamızı 25 dakika orta ateşte yumuşayana kadar haşlıyoruz.

Aşırı yumuşayıp dağılmamasına dikkat edelim, çatalla kontrol etmemiz yeterli.

Pişmiş lahanamızın suyunu süzüp soğumaya bırakalım (dileyen soğuk suya tutup süzebilir daha çabuk soğuyacak ve daha diri kalacaktır tercih size kalmış)

Servis tabağına lahanamızı alalım.

Üstüne sarımsaklı yoğurdumuzu dökelim.

En üstede tereyağında kızdırılmış biberi gezdirip servis edelim.

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Son Dakika Magazin Yılbaşında ne yiyeceksiniz! Yılbaşı menüsü nasıl olur? - Son Dakika Magazin


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