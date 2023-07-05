Saçlarını kestiren Yıldız Tilbe, hayranlarının önünde peruğunu çıkardı - Son Dakika
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Saçlarını kestiren Yıldız Tilbe, hayranlarının önünde peruğunu çıkardı

05.07.2023 08:55

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşen Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini ifade etti. Macar Bakan, "Türkiye'nin duruşunda bir değişiklik olursa, o zaman elbette Macaristan'ın NATO üyeliği sürecinde hiçbir ülkeyi engellemeyeceğine dair sözümüzü tutacağız" ifadelerini kullandı.

Şarkılarıyla gönüllere taht kuran sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam KerkiSolfej organizasyon tarafından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserde binlerce hayranına unutulmaz bir akşam yaşattı. Geçtiğimiz hafta saçlarını kazıtarak imaj değiştiren şarkıcı, konsere perukla çıktı. Bir ara sahnede peruğunu çıkaran şarkıcı, hayranları tarafından alkışla karşılandı.

"PERUK TAKINCA 35, TAKMAYINCA 60 OLUYORUM"

BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında İstanbullularla bir araya gelen Yıldız Tilbe, konserine 'Delikanlım' şarkısıyla başladı. Kıyafetiyle göz kamaştıran Tilbe, bir an olsun düşmeyen enerjisiyle kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Kısa bir süre önce saçlarını kısa kesen sanatçı perukla çıktığı konserinin başlarında peruğu çıkarınca alkış yağmuruna tutuldu. Saçımı nasıl buldunuz diye seyircisine soran Tilbe: "Saçlarım da kaşlarım da çok güzel Allah'a şükür" diyerek herkesi kahkahaya boğdu. Sözlerine devam eden Tilbe: "Saçlarım beyazladı. Peruk takınca 35 oluyorum, takmayınca da 60'lara doğru yürüyoruz Allah'a şükürler olsun" dedi.

"BU İŞ İÇİN ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM"

Tüm şarkılarına dev koro halinde eşlik eden hayranları, keyif dolu bir akşam geçirdiler. Şarkı aralarında izleyicisiyle bol bol sohbet eden sanatçı esprileriyle de açık havada kahkahalar estirdi. Seyircisine konserine geldiği için teşekkür eden sanatçı: "Sizi çok seviyorum ve bu iş için Allah'a şükrediyorum. İyi ki bu işi yapıyorum. Başka iş yapamazdım herhalde. Yapamadım da zaten" sözleriyle duygularını dile getirdi.

İşte Yıldız Tilbe'nin konserinden kareler...

Saçlarını kazıtan Yıldız Tilbe, binlerce hayranının önünde peruğunu çıkardı
Saçlarını kazıtan Yıldız Tilbe, binlerce hayranının önünde peruğunu çıkardı
Saçlarını kazıtan Yıldız Tilbe, binlerce hayranının önünde peruğunu çıkardı
Saçlarını kazıtan Yıldız Tilbe, binlerce hayranının önünde peruğunu çıkardı
Saçlarını kazıtan Yıldız Tilbe, binlerce hayranının önünde peruğunu çıkardı
Saçlarını kazıtan Yıldız Tilbe, binlerce hayranının önünde peruğunu çıkardı
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Yıldız Tilbe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Saçlarını kestiren Yıldız Tilbe, hayranlarının önünde peruğunu çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saçlarını kestiren Yıldız Tilbe, hayranlarının önünde peruğunu çıkardı - Son Dakika
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