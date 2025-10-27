Kayseri'de Sahte Araç Skandalı - Son Dakika
Kayseri'de Sahte Araç Skandalı

27.10.2025 12:49  Güncelleme: 13:54
Kayseri'de Sahte Araç Skandalı
Süleyman Mısırlı, birleştirilmiş otomobil alarak dolandırıldığını anladı, hukuki süreç başlattı.

Kayseri'de Süleyman Mısırlı'nın (46), 4 ay önce 235 bin TL'ye aldığı otomobilinin, 2 aracın birleşimiyle yapıldığı ortaya çıktı. Tüketici Hakem Heyetine başvuran Mısırlı, otomobili satın aldığı kişiye dava açtı. Aracı, güvendiği için aldığını söyleyen Mısırlı, "Güvenmek iyi bir şey ama bazı insanlar da güvenini suistimal ediyorlar. Ben aracı aldım, güvendim. İnsan araç alınca mutlaka ekspertiz yaptırması gerekiyor. Yoksa benim gibi başı ağrır" dedi.

Kentte bir manavda çalışan Süleyman Mısırlı, 27 Haziran'da mahalledeki bir kişiden 235 bin TL'ye anlaşıp, otomobil satın aldı. Otomobili bir süre kullanan Mısırlı, satmaya karar verdi. Mısırlı'nın ekspertiz yaptırmasının üzerine, incelemede, otomobilde 2 aracın birleştirildiği ortaya çıktı. Otomobili satamayan Mısırlı, durumu aracı aldığı kişiye anlattı. 'Haberim yok' cevabını alan Mısırlı, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurup dava açtı.

Otomobil Dolandırıcılığı; İki Aracın Birleştirilmiş Olduğu Ortaya Çıktı

"EKSPERTİZDE DE AYNISI ÇIKTI"

Otomobilin alınmadan önce mutlaka ekspertize götürülmesi gerektiğini belirten Mısırlı, "Güvenmek iyi bir şey ama bazı insanlar da güvenini suistimal ediyorlar. Kötü insanlar da çıkabiliyor. Ben aracı aldım, güvendim. Satmaya çalıştım. Sattığım kişiler de incelemek istediler. 'Şasilerde işlem var' dediler. 'Kaportacıya gösterelim' dedik. Kaportacı gelip baktı. 'Birleştirilmiş' dedi. Yine de güvenemedim. Ekspertiz yaptırdım. Ekspertiz de de aynısı çıktı. İnsan araç alınca mutlaka ekspertiz yaptırması gerekiyor. Yoksa benim gibi başı ağrır. Ekspertiz raporunda, 'eklenmiş ve birleştirilmiş' yazıyordu" diye konuştu.

Otomobil Dolandırıcılığı; İki Aracın Birleştirilmiş Olduğu Ortaya Çıktı

"ŞİKAYETÇİ OLMAK İSTERSEN OL DEDİLER"

Aracı alırken çok fazla incelemediğini aktaran Mısırlı, "Adamlar araca 240 bin TL istiyordu. Oturduğum mahallede gördüm. 235 bine anlaştık. Aracı satın aldım. Taksi çıkması olduğu için fazla incelemedim. 'Motoru iyi olsun' dedim. Motoruna baktım ve iyiydi. Anlaşınca notere gittik ve üzerime devralma kararı aldım. Bundan 2-3 ay önce maddi sıkıntım nedeniyle satmaya karar verdim. Aracın birleştirilmiş olduğunu öğrenince aldığım kişiyi aradım. 'Benim haberim yok' dedi. Kendilerinin Adana'da kaporta üzerine iş yerleri var. Boyasını kendileri yapmışlar. Bir insan boyasını yaparken koltuklarını söküyor. Koltukları söküldüğü zaman da birleştirilmiş olduğu belli oluyor. Bana yalan söylediler. 'Zararımı karşılayın ya da şikayetçi olurum' dedim. 'Ya da aracı geri alın, verdiğim parayı geri verin' dedim. 'Para yok' dediler. 'Şikayetçi olmak istersen, şikayetçi olabilirsin' dediler. Vatandaşlara tavsiyem, araç alırken mutlaka ekspertizi yaptırsınlar. Ekspertizsiz araç almasınlar. Böyle vakalar oluyor" ifadelerini kullandı.

Otomobil Dolandırıcılığı; İki Aracın Birleştirilmiş Olduğu Ortaya Çıktı

"SAĞLAM TARAFLARI BİR ARAYA GETİRİP..."

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise "Öyle bir olayla karşı karşıyayız ki, eleştirelim mi yoksa övelim mi bilemiyoruz. Bir otomobil arkadan darbe alıp pert olmuş. Başka bir otomobil, önden darbe alıp, ön tarafı pert olmuş. Sağlam taraflarını bir araya getirip bir otomobil meydana getirmişler. Ustalık olarak müthiş bir şey. Güzel bir işçilikle dışarıdan bakıldığında anlaşılamayan 2 aracı birleştirmişler. Saklandığı zaman maalesef övülmüyor. 3 kuruş daha fazla kazanacağım diye sahtekar olmak eleştirilecek bir husus. Gizledikleri için aslında bunun cezasının daha da ağır olması lazım. Vatandaş için hukuki süreç başladı. Aradaki indirim bedelini alacak ama arkasından da bunu yapanlar tespit edilip bunu yapanlar cezalandırılmalı. Saklanmadığı zaman güzel ama saklandığında sahtekarlık oluyor. Eğer sıfır bir araç alacak olursanız mutlaka ekspertiz yaptırın. Sıfır araçlarda da o kadar darbe tespit edip iadesini sağladık ki sayısını hatırlamıyorum. İkinci el araçlarda neler yaşanabileceğini bu araçta gördük. Ustayı tebrik ediyorum ama menfaat için satanlara da lanet ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Kayseri'de Sahte Araç Skandalı

