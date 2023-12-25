AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Gazi Meclisimizde Terör Yapılanmasına Karşı Birlik İçinde Olmalıyız

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Gazi Meclisimizde terör yapılanmasına karşı birlik, beraberlik içerisinde ortak hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, 2024 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde partileri adına söz aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, şehitlerin isimlerini okudu.

Şehit ailelerinin "Vatan sağ olsun" dediğini aktaran Zengin, "Yapılan konuşmalarda tehditler var. Şöyle olacakmış, 'Tekirdağ'da, Trabzon'da yaşayan insanlar bu memlekette rahat olamayacakmış.' Ben biliyorum, insanlar ya sabır çekiyorlar. Bu ülkede ister Tekirdağ'da ister Trabzon'da, Türkiye'nin neresinde yaşarsa yaşasın Hakkari, Sinop, Tokat, hiç fark etmez, bu insanlar canı pahasına bu ülkenin tek karış toprağını vermeyecektir." dedi.

PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarının ardından Meclis'in ortak bir bildiri yayımlaması görüşünün ortaya konulduğunu anlatan Zengin, şöyle devam etti:

"Millet burayı görüyor, o camilerde yapılanlar, hiç kendinizi kandırmayın, onlar çok sahici itirazlardı, şehit babalarının ifadeleri çok sahiciydi, vatandaşın size olan tepkisi çok sahiciydi. Çünkü o insanların kalbinde yanan ateşi görmediniz yani o ateş yanarken 'Ben buradayım, merak etmeyin, biz terör karşısında burada birlik, beraberlik içindeyiz' demediniz. Siz, o gün milletin yanında olmadınız ve şu anda da görüyorum, süslü kelimelerle bu açığı kapatmaya çalışıyorsunuz."

"Hizmet ve eserlere takoz olunur"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, PKK'yı ve destekçilerini lanetlediğini söyledi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatan Akbaşoğlu, Gazze'deki direnişin Milli Mücadele ve Kuvayımilliye direnişiyle aynı ruhu taşıdığını ifade etti.

Muhalefet etmenin "iktidar düşmanlığı anlamına gelmediğini" belirten Akbaşoğlu, "AK Parti, dünyanın en güzel işini de yapsa 'Biz kabul etmeyiz, alkışlamayız' yaklaşımı doğru değildir. Bu sakil anlayışla ülkemizin ve insanımızın hayrına ve iyiliğine bir iş yapılamaz. Bu anlayışla ne saadet gelir ne gelecek vadedilir ne de dertlere deva olunur ancak zaman kaybıyla milletimizin önüne, hizmet ve eserlere takoz olunur." diye konuştu.

İktidara gelmek için zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunun altını çizen Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"(Değişeceğiz, değişim) dediler, ne değişti diye baktık, gördüğümüz şu: Önce Kandil'in talebi doğrultusunda terörle mücadele tezkerelerine 'hayır' dediler, sonra şehitlerimizle ve Mehmetçiklerimizle birlikte olduğumuzun vurgulandığı TBMM ortak bildirisine imza atmaktan çekindiler. Kimden çekiniyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Bu utanç gerçekten size yeter. Hiç kimse bahane uydurmasın, hakikatleri çarpıtmasın, hakikatin üstünü örtmeye çalışmasın."

"Kandil'e değil evlat nöbeti tutan annelere selam yollayın"

İktidarları döneminde, birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde sessiz devrimleri hayata geçirdiklerini belirten Akbaşoğlu, tüm vatandaşların kanun önünde eşit ve birinci sınıf vatandaş olduğunu vurguladı.

CHP ve DEM Parti'nin menfaat üzerine bir araya geldiğini dile getiren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Şaşırmayın, aklınızı başınıza alın, Kandil'e ve uzantılarına değil Diyarbakır, Muş ve Van'da evlat nöbeti tutan annelere, şehadet şerbetini içen Mehmetçiğimizin annelerine selam yollayın. Aklınızı başınıza almazsanız, merak etmeyin, 31 Mart'ta milletimiz aklınızı başınıza getirecek, size gereken cevabı en güzel şekilde sandıkta verecek. Kandil'e ve uzantılarına selam çakmak için 85 milyon insanımızın ve tüm bölge halklarının esenliği ve güvenliği için terörle mücadele tezkerelerine 'hayır' diyenlerin, PKK terörünü kınayan, şehitlerimizin ve Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu vurgulayan TBMM ortak bildirisine imza atmaktan kaçanların gerçekleri çarpıtmasına, hadsizliklerine asla müsaade etmeyeceğiz. Tekirdağ'ın da Trabzon'un da Denizli'nin de Diyarbakır'ın da yiğit evlatları, emperyalistlere de onların aparatlarına da istiklal mücadelemizde geçit vermediği gibi şimdi de geçit vermeyecek."

"Sandıktan çıkmayan hiçbir irade bu ülkeyi yönetemez"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 12 Eylül darbesinin, 28 Şubat sürecinin yaşandığı dönemlerden geçildiğini hatırlattı.

İktidara geldiklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediğini aktaran Gül, reformlarla milletin karşısına çıktıklarını ancak vesayetçi anlayışın boş durmadığını belirtti.

Abdulhamit Gül, partilerine kapatma davası açıldığını anımsatarak, "Bizim demokrasi anlayışımıza göre, sandıktan çıkmayan hiçbir irade bu ülkeyi yönetemez. Bu ülkede kendini parlamento yerine koyan Anayasa Mahkemesi, Bakanlar Kurulu yerine koyan MGK ve Danıştay uygulamalarını gördük. Bunlarla hep mücadele ettik, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Recep Tayyip Erdoğan tek adam değildir." diyen Gül, oy vermeyen vatandaşların da "İyi ki Erdoğan kazandı" dediğini kaydetti. AK Parti Grup Başkanvekili Gül, şunları söyledi:

"Burada milletin iradesiyle cumhurbaşkanı geldiğinde, biz kaybetseydik, emin olun milletimize saygımızdan dolayı hepimiz ayağa kalkardık. Neden? Çünkü 'Milletin oylarıyla seçildi, helal olsun, bu iradeye saygı duyuyoruz' derdik. Milletin iradesiyle, milletin tercihleriyle barışalım. Milletimizin kalbine girmeyi deneyin. Kalp işareti yaparak milletin kalbine girilmez. Siz kalp işaretini öğrenmeye devam ederken, millet seçimi bitirdi, kalbindekini seçti."

Terörle mücadeleyi insan hakkı mücadelesi olarak gördüklerini vurgulayan Gül, terörle mücadelenin hukuk içerisinde sürdüğünü söyledi.

"Kürt'üyle Türk'üyle bu ülkenin bir sorunu vardır, o da PKK sorunudur." ifadesini kullanan Gül, bu sorunu da kökünden çözeceklerini belirtti.

Terör saldırılarıyla ilgili TBMM'deki bildiriye AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin imza attığını aktaran Gül, "DEM Parti bu bildiriye katılmadı, imza atmadı, şaşırmadık. Teröre 'terör' diyemeyenleri çok iyi biliyoruz. CHP de bildirinin altına imza atmadı. Ben buna şaşırdım. Daha önce terörle ilgili kınamalarda imzası bulunan CHP'nin bu bildiride imzasının bulunmamasını da inanıyorum ki CHP'li arkadaşlarımız da CHP'ye oy verenler de bir anlam veremedi." dedi.

"Bu topraklara ait değerleri temsil edeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekillerinin konuşmaları üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, "PKK niye Mehmetçiğimize saldırıyor? Siz basiretsiz bir iktidar olduğunuz için saldırıyor." ifadesini kullandı.

Başarır'ın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, PKK elebaşlarının yaptığı bazı açıklamaları hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu kutsal mekan altında, Gazi Meclisimizde terör yapılanmasına karşı birlik, beraberlik içerisinde ortak hareket etmemiz gerekiyor. CHP'siyle, AK Parti'siyle, Saadet Partisiyle, İYİ Partiyle, hiç fark etmez DEM Parti'yle omuz omuza, şiddet ve terör noktasında çok iyi, net, açık bir duruş sergilememiz gerekiyor bütün dünyaya. Önümüzdeki dönem küresel manada bütün dünyanın yeniden şekillendiği bir dönem. Bu topraklar, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Türk'üyle, kardeşler topluluğunun topraklarıdır. Bu topraklara ait değerleri temsil edeceğiz, asla Amerika'nın, AB'nin, diğer devletlerin küresel manada hesaplarına hizmet etmeyeceğiz, kardeşlik hukukumuzu her yerde her daim devam ettireceğiz."