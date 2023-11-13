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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Filistinliler için yeni bir devlet inşa edilmeli - Son Dakika

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Filistinliler için yeni bir devlet inşa edilmeli

13.11.2023 20:27

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistinliler için yeni bir devlet inşa edilmesi gerektiğini belirterek, Filistinlilerin sürgününe ve Gazze'nin İsrail tarafından işgaline izin verilemeyeceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail- Filistin savaşında AB olarak 3 konuya "hayır" dediklerini aktardı. Borrell, "Birincisi, Gazze'nin dışına zorla göçe izin verilemez. Filistinlilerin sürgün edilmesine izin veremeyiz. İkincisi, Gazze toprakları küçültülemez. Gazze toprakları, İsrail tarafından işgal edilemez. Üçüncüsü ise Gazze'deki durum, Filistin meselesinin çözümünün bir parçası olmak zorunda" diye konuştu.

OLASI SENARYOLARA İLİŞKİN GÖRÜŞMELER YAPILDI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde gazetecilere bilgi verdi. Bugünkü toplantıda, Gazze'ye insani yardımların acilen ulaştırılması ihtiyacı üzerinde durduklarını aktaran Borrell, ayrıca çatışma bittikten sonra neler yapılacağına, olası senaryolara ilişkin görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

"BİR ÇÖZÜM BULMAKTA BAŞARISIZ OLDUK"

Borrell, sözlerini şöyle sürdürdü; "Filistinliler ile İsrailliler arasında ve bölgede barış için çözüm bulmalıyız. Bugün yaşadığımız dramatik kriz ve hem İsrail hem Filistin tarafındaki çok büyük can kayıpları, uluslararası camianın siyasi ve ahlaki olarak başarısızlığını gösteriyor. Bir çözüm bulmakta başarısız olduk. Bu durum nedeniyle şimdi herkesin çözüm ihtiyacının vazgeçilmez olduğunu anlaması lazım. Çözüm de iki devletli bir gelecek olmalı."

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"FİLİSTİNLİLER İÇİN YENİ BİR DEVLET İNŞA ETMELİYİZ"

Gazze'nin yeniden inşasının yetmeyeceğini vurgulayan Borrell, şu ifadeleri kullandı; "Filistinliler için yeni bir devlet inşa etmeliyiz. Bu da çatışmanın sonrası bakmamız gerektiği anlamına geliyor. Arap ülkeleri, şu anda bunu konuşmak istemiyor, onlar bugünü konuşmak istiyor. Çözüm için parametreleri belirlemeliyiz. Bugün bakanlara bunun için şartları içeren bir çerçeve sundum. Bakanlar, bu yaklaşımı destekledi. ABD ve Arap ülkeleriyle birlikte acilen bu çerçeve üzerinde çalışmalıyız."

"AB OLARAK 3 KONUYA 'HAYIR' DİYORUZ"

Borrell, AB olarak 3 konuya "hayır" dediklerini aktararak, bunları şöyle sıraladı; "Birincisi, Gazze'nin dışına zorla göçe izin verilemez. Filistinlilerin sürgün edilmesine izin veremeyiz. İkincisi, Gazze toprakları küçültülemez. Gazze toprakları, İsrail tarafından işgal edilemez. Üçüncüsü ise Gazze'deki durum, Filistin meselesinin çözümünün bir parçası olmak zorunda."

"YENİ BİR FİLİSTİN YÖNETİMİ İCAT ETMEYECEĞİZ"

Borrell, Filistin meselesinin çözümü için "meşruiyeti olan tek bir Filistin yönetimi" bulunması, bunun da Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyince kabul edilmesi gerektiğini söyledi. "Şu anda bir Filistin yönetimi var. Yeni bir Filistin yönetimi icat etmeyeceğiz." diyen Borrell, mevcut Filistin yönetiminin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell.

"ÇATIŞMANIN NE ZAMAN BİTECEĞİNİ KİMSE BİLMİYOR"

Borrell, Gazze'nin Hamas'ın elinde olmasını istemediklerini, "bir çeşit" Filistin yönetiminin Gazze'de müdahil olması gerekeceğini kaydederek, "Bunu nasıl yapacağız, kimse bilmiyor çünkü bu çatışmanın ne zaman biteceğini kimse bilmiyor." dedi.

"AB'NİN ÇÖZÜME MUTLAKA MÜDAHİL OLMASI GEREKİYOR"

Bu Filistin yönetimine Arap ülkelerinin güçlü destek vermesi gerektiğinin altını çizen Borrell, Arap ülkeleri müdahil olmadan, yeniden inşaya yardım etmeden, Filistin devletinin oluşumuna siyasi katkı vermeden bir çözümün mümkün olamayacağını dile getirdi. Borrell ayrıca AB'nin bölgede yeterince bulunmadığını, çözüme mutlaka müdahil olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Filistinliler için yeni bir devlet inşa edilmeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Filistinliler için yeni bir devlet inşa edilmeli - Son Dakika
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