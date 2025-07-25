Adalet Bakanı Tunç: "Türkiye yüzyılında terörsüz bir Türkiye olacak"

Gaziantep Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı temel atma töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni Türkiye Yüzyılı terörsüz bir Türkiye yüzyılı olacak" dedi. Bakan Tunç, belediyelere yönelik devam eden sürece yönelik de, "25 bin hakim ve savcıyı töhmet altında bırakarak, onları karalamaya dönük çabalara da biz hiçbir zaman fırsat vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Bir dizi programa katılmak üzere Gaziantep'te bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk olarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Temel Atma törenine katıldı. Düzenlenen törende konuşan Bakan Tunç, terörsüz Türkiye süreci, belediyelere yönelik devam eden yargı süreci, yatırımlar ve depreme davalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Yüzyılı terörsüz bir Türkiye olacak"

Terör örgütünün kendini feshetmesiyle ve silahları yakmasıyla yepyeni bir döneme girdiklerini söyleyen Bakan Tunç, "Türkiye Yüzyılı inşallah terörsüz bir Türkiye olacak. Terörün sona erdiği, artık Türkiye'de çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin, evlatlarımızın geleceğe güvenle baktığı bir, Türkiye olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Terörsüz Türkiye. 23 yıldan bu yana bunun zemini hazırlandı. Daha 2002'de olağanüstü halin kaldırılmasıyla başlayan bölgede başlayan süreç, ayrımcılığın ortadan kaldırılmasıyla devam eden ve bölgede hiçbir ayrım yapılmadan, Hakkari'sinden Edirne'sine, Muğla'sından Ardahan'ına, her yerine üniversitesinden şehir hastanesine, barajından duble yoluna, demir yollarından havalimanlarına, tünellerine varıncaya kadar, organize sanayi bölgelerini dolduran fabrikalarına varıncaya kadar, hiçbir bölgeye ayrım yapılmadı. Temel hak ve özgürlükler güçlendirildi ve terörle de çetin bir mücadele yapıldı. Bu uğurda binlerce şehit verdik ve bu mücadelenin sonunda, geçen sene Cumhurbaşkanımızın, Ahlat'ta yapmış olduğu konuşma, birlik beraberliğimizi güçlendirelim, bin yıllık kardeşliğimize saplanan bu hançeri çıkaralım, iç cephemizi güçlendirelim vurgusundan sonra, Devlet Bahçeli'nin grupta yaptığı o tarihi çağrıyla beraber yapılan açıklamalar ve terör örgütünün kendini fes etmesi ve silahları yakmasıyla yepyeni bir döneme girdik. İnşallah bu süreç, başarıyla sonuçlanacak ve Türkiye terörden arınmış ekonomisini daha da güçlendirerek, dünyanın en güçlü ülkesi, ülkeleri olma yolunda hızla ilerleyecek. O zaman dünyada adaleti, hakkaniyeti, Filistin'in hakkını, Gazze'nin hakkını daha güçlü sanmayacağız inşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

"Sonucu bekleyeceksiniz ve yargının kararlarına saygı duyacaksınız"

Son zamanlarda yargıya yönelik bazı eleştirilere de sert tepki gösteren Bakan Tunç, dosyaların içeriğinden farklı noktalara getirilerek ve siyasallaştırılarak bir algı çalışması yapıldığını belirterek, "Bugün 25 bin hakim ve savcımız var. 25 bin hakim ve savcımız gece gündüz millete hizmet yolunda adaleti tecelli etmek için çalışıyorlar. ve yargı personelimiz de onlara destek veriyor. Yargımız bağımsız ve tarafsız bir şekilde, kılı kırk yararak bu çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Maalesef son zamanlarda yargıya yönelik bazı soruşturmaları, dosyanın içeriğinden farklı noktalara getirerek, siyasallaştırarak bir algı çalışması yapanlar var. O soruşturmaları yargı teşkilatımız bağımsız ve tarafsız bir şekilde delillere dayanarak gerçekleştiriyor. Sonucu bekleyeceksiniz ve yargının kararlarına saygı duyacaksınız. İtiraz mekanizmaları, istinaf mekanizması, temyiz mekanizması, yargının içerisinde hak arama yolları sonuna kadar açık. Ama siz dosyanın içeriğini bilmeden, daha baştan bu kişi suçludur ya da bunun suçu yoktur derseniz, o hukuki olmaz. O nedenle sabırla soruşturmaların sonucunu beklemek gerekir. O soruşturmalardan yola çıkarak, bütün 25 bin hakim ve savcıyı töhmet altında bırakarak, onları karalamaya dönük çabalara da biz hiçbir zaman fırsat vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti dediğimiz zaman bundan rahatsız olanlar var. Niye rahatsız oluyorsunuz? Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısı her zamankinden daha bağımsızdır, tarafsızdır, hukuk devletine ve milli iradeye saygılıdır. Geçmişte acı tecrübeler yaşadık. 27 Mayıs yargısını da hatırlıyoruz. Milletin seçtiklerini ilham sehpasına gönderen yargıyı da hatırlıyoruz" dedi.

Temeli atılan Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının hizmetleri daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan sağlayacağını söyleyen Bakan Tunç, "Güzel şehrimize, adalet hizmetlerimizin kapasitesini artıracak önemli bir yatırımı kazandırmak üzere sizlerle birlikteyiz. Çağın gereklerine uygun, modern ve donanımlı bir Adli Tıp Binamızın temelini atmak için bir aradayız. Adaletin tecellisi için, hazırladığı raporlarla maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına önemli katkılar sunan, 200 yıllık bilgi ve tecrübe birikimine sahip Adli tıp Kurumunun yapısını her geçen güçlendiriyor, hizmet binalarımızın sayısını artırıyor, çağın gerisinde kalmış Adli Tıp binalarımızı yeniliyoruz. Bu kapsamda son 2 yılda Denizli, Bursa, İzmir ve Samsun Adli Tıp Grup Başkanlıklarımızın açılışını yaptık, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temelini attık. Dün Adana'daydık. Şehrimize Adli Tıp Grup Başkanlığını kazandırmak için ilk harcı koyduk. Bugün de şehrimizin önemli bir ihtiyacına cevap verecek, Adli Tıp hizmetlerinin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığının temelini atıyoruz. Gaziantep ile birlikte Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'e de hizmet verecek bu önemli yatırım, şehrimize, ülkemize, şimdiden hayırlı olsun" dedi.

"Deprem bölgesine 2.6 trilyon lirayı aşan dev bir yatırımı gerçekleştirdik"

Deprem bölgesinde şu ana kadar 75 milyar dolar yani 2.6 trilyon lirayı aşan dev bir yatırımı gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Tunç, "Gaziantep'imizle birlikte 11 şehrimiz, bundan 2 yıl önce dünya tarihinin en büyük deprem afetini yaşadı. Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde harekete geçtik, bütün imkanlarımızla depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Bu süreçte; deprem bölgemizdeki tüm illerimize ziyaretler gerçekleştirdik, yapılması gereken ne varsa bir an önce tamamlamanın gayretinde olduk. Şu ana kadar bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için 75 milyar doları yani 2.6 trilyon lirayı aşan dev bir yatırımı gerçekleştirdik. 2025 yılı bütçemizde de yine 584 milyar liralık yatırımı, kaynağı deprem bölgesinin inşa ve ihyası için tahsis ettik. Bugüne kadar 250 binden fazla konut hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edildi. 2025 yılı sonunda da 450 binden fazla konut ve iş yerinin teslimini inşallah tamamlayacağız. Hak sahibi olan bütün vatandaşlarımızın konutlarını ve iş yerlerini teslim edeceğiz. Nitekim bugüne kadar Gaziantep'te 23 binden fazla konut teslim edildi. Yılsonuna kadar toplamda 29 binden fazla konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Deprem davalarında 78 bin 174 dosyada karar verildi"

Deprem bölgesindeki yargı süreçleriyle ilgili bilgi veren Bakan Tunç, "Deprem bölgesindeki yargısal süreçlerde ciddi mesafeler kaydettik. Bugüne kadar deprem bölgesinde idari yargıda toplam 112 bin 336 dava açılmış, 78 bin 174 dosyada karar verilmiştir. Ayrıca deprem bölgesi için öncelikli ve acil durumda olan ağır hasar tespiti ve yıkımla ilgili olarak açılan 42 bin 449 davanın, 38 bin 255'inde yani yüzde 90'ında karar verildiğini görüyoruz. Bu zorlu bir süreçte mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca 2025 yatırım programında deprem bölgesinde, 21 adliye hizmet binası, 12 ceza infaz kurumu, 3 adli tıp hizmet binası, 29 mahalde 880 kamu personel konutu yapımı yer alıyor" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bölgede yapılan ve yapılması planlanan projeleri de açıkladı. Deprem bölgesinde planlanan yatırımlar ve projeleri de sıraladı. - GAZİANTEP