Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Kökler ve Kanatlar Aile Paneli"nde konuştu Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Kökler ve Kanatlar Aile Paneli"nde konuştu Açıklaması

27.03.2026 19:12
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin, "Fondan evlilik kredisi veriyoruz ve genç çiftlere bugüne kadar sağladığımız destek 10 milyar lirayı aştı. Bugün itibarıyla 170 bin gencimiz fondan yararlanmaya hak kazandı. 133 bin gencimizin evlilik öncesi evlilik kredilerinin ödemelerini gerçekleştirdik." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kökler ve Kanatlar Aile Paneli"nde konuşan Bakan Göktaş, Rize Belediyesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonu kapsamında hazırladığı 'Kökler ve Kanatlar' kitabıyla önemli bir esere imza attığını söyledi.

Kitabın ailenin hayattaki kurucu yerinin yeniden düşünülmesine vesile olduğunu ifade eden Göktaş, 6 farklı ülkeden 53 yazarın aileyi kendi bilgi ve tecrübeleri çerçevesinde ele alarak çok yönlü bir bakışla değerlendirdiğini dile getirdi.

Göktaş, paneli ve kitabın taşıdığı birikimi söz, fikir ve tecrübeyle tamamlayan önemli bir buluşma olarak gördüğünü belirterek "Kök aidiyeti, sürekliliği, hafızayı ve medeniyet birikimini temsil eder. Kanat ise imkanı, ufku, yenilenmeyi ve geleceğe güvenle bakabilmeyi anlatır. Aile de tam olarak böyledir. İnsana kök verir ama aynı zamanda onu hayata hazırlayan en güçlü zemini kurar." ifadelerini kullandı.

Ailenin tek bir başlık altında değerlendirilemeyecek kadar derin ve çok katmanlı olduğunu vurgulayan Göktaş, kuşaklar arası aktarım ve toplumsal istikrarın doğrudan aile kurumuyla ilişkili olduğunu aktardı.

Göktaş, dünya nüfusunun 8 milyarı aşmış olmasına rağmen doğurganlık oranlarının gerilediği gerçeğini değiştirmediğini ifade ederek "Aksine toplumların yaş yapısının hızla değiştiğini ve demografik dengenin yeni risklerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun 2025 Dünya Nüfusunun Durumu Raporu, nüfus meselesinin yaşam şartları, bakım imkanları, çalışma hayatı ve sosyal politikalarla birlikte düşünülmesi gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

Dijital çağın beraberinde yeni riskler getirdiğine işaret eden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekranlar artık gündelik alışkanlıklarımızı şekillendiren güçlü bir etkendir. Algoritmalar gündelik hayatımızın parçasıdır. Çocuklarımız ve gençlerimiz çok erken yaşlarda dijital dünyayla temas kurmaktadır. TÜİK verileri, 6-15 yaş grubunda çocukların internet kullanım oranının yüzde 83,9 olduğunu, sosyal medya kullanımının yüzde 66,1'e ulaştığını gösteriyor. Dijital araçlar eğitim, üretim ve iletişim için kıymetli imkanlar sunabilir. Fakat denetimsiz kaldığında dikkat dağınıklığından yalnızlaşmaya, mahremiyet kaybından bağımlılık riskine, kimlik baskısından değersizleşmeye kadar pek çok sorun doğurabilir."

"Sosyal risk haritaları bizim için çok önemli bir imkan sunuyor"

Bakan Göktaş, aileyi koruyan, güçlendiren ve değişen hayat şartları karşısında destekleyen politikaları kararlılıkla hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradenin, aileyi merkeze alan politikaların hem yönünü tayin ettiğini hem de uygulama zeminini sağlamlaştırdığını vurguladı.

Aile içi iletişimi güçlendiren, çocukların güvenli gelişimini destekleyen ve karşılaşılan sorunlara zamanında müdahale eden hizmet modellerini sahada daha erişilebilir hale getirdiklerini aktaran Göktaş, "Bu noktada, sosyal risk haritaları bizim için çok önemli bir imkan sunuyor. Sahadaki ihtiyaçları daha doğru okumamıza, kırılganlık alanlarını daha erken tespit etmemize ve hizmetlerimizi daha etkili biçimde yönlendirmemize katkı sağlıyor. Böylece her bölgenin kendi sosyal dokusunu dikkate alan, önceliğini doğru belirleyen ve aileyi zamanında destekleyen bir çalışma zemini kuruyoruz." dedi.

"170 bin gencimiz fondan yararlanmaya hak kazandı"

Göktaş, gençlerin mutlu ve huzurlu bir yuva kurmaları için evlilik öncesinden başlayarak desteklediklerine değinerek şöyle devam etti:

"Aile ve Gençlik Fonu ile ülkemizin yer altı kaynaklarından doğan imkanları yani Gabar'daki yer altı zenginliklerini, doğal gaz kaynaklarımızın zenginliğini gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Fondan evlilik kredisi veriyoruz ve genç çiftlere bugüne kadar sağladığımız destek 10 milyar lirayı aştı. Bugün itibarıyla 170 bin gencimiz fondan yararlanmaya hak kazandı. 133 bin gencimizin evlilik öncesi evlilik kredilerinin ödemelerini gerçekleştirdik. Sadece maddi destekle değil, 164 bin gencimize sunduğumuz eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle güçlü ailelerin inşasına katkı sağlıyoruz."

"923 bin anneye 13,9 milyar lira ödeme gerçekleştirdik"

2025 Aile Yılı'nda çocuk sahibi olmak isteyen aileler için doğum yardımlarında büyük bir reform gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Göktaş, "Bu kapsamda geçtiğimiz yıl mayıs ayında başlattığımız bu destekle bugüne kadar 923 bin anneye 13,9 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Yaklaşık 549 bin anneye ise her ay düzenli bir şekilde ödemelerimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız 5 yaşına gelene kadar bu desteklerimizi alacak ve tabii ki hem evlenecek gençlerimize hem de yuva kurmak isteyen her ailemizin yanında olmayı da kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, dinamik nüfus yapısını koruyacak politikaları kurumsal kapasiteyi güçlendirerek kalıcı hale getirdiklerini belirterek, aile diplomasisini dünya gündemine taşıyarak, Türkiye'nin bu alanda öncülük etmesini sağladıklarını aktardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Nijerya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, 2026 yılını "Aile Yılı" ilan ederek bu yaklaşımı benimsediklerini vurgulayan Göktaş, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan edilmesi için Türkiye olarak girişimlerde bulundukları belirtti.

Göktaş, panel kapsamında düzenlenecek Aile ve Dijital Gerçeklik temalı yarışmanın da gençlerin meseleye söz üreten birer özne olarak katılmasından dolayı önemli olduğuna inandıklarını dile getirdi.

"Bu millet için aile, Anayasamızın 41. maddesinden ibaret değildir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise aile kavramının kısa tanım ve tariflere sığdırılabilecek bir kavram olmadığını söyledi.

Ailenin önemine işaret eden İleri, "Bir insanın, aile kavramını sahiplenmediği sürece milletinin geçmişini ve geleceğini sahiplenmesi noktasında da sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla aile kavramı, sevginin ve sahiplenmenin başıdır. Sevgi ve sahiplenme hissiyatı herhalde fıtratımızdaki en kuvvetli hissiyatlardandır." dedi.

İleri, sevginin ve sahiplenmenin mucizevi hisler olduğunu vurgulayarak, "Bundan dolayı millete, devlete hizmet edenler her daim şu bilinçle hareket ediyorlar diye düşünüyorum, 'Bizler bu milletin sadece bugününe değil, bugün yer üstünde yürüyen, yaşayan, soluk alanlara değil, aynı zamanda geçmişimize, toprak altında olanlara ve geleceğimize, henüz doğmamış nesillerimize hizmet ediyoruz.' Bu anlayış ve bu bilinç bence aile kavramından kaynaklansa gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Aile müessesesine yoğun saldırılar olduğunu anlatan İleri, "Bu saldırılar yoluyla bizleri bireyselleştirmeye, ben merkezli hale getirmeye çalışıyorlar. Ancak şunu ifade etmemiz lazım. Kaçırdıkları bir nokta var. Bu millet için aile, Anayasamızın 41. maddesinden ibaret değildir. Bu millet için aile bir tarafta millete olan sevgidir, diğer tarafta tarihsel sorumluluktur. Bu millete hizmet edenler sadece bugüne değil, geçmişimize ve geleceğimize de hizmet etme bilinciyle hareket etmektedir. İşte bundan dolayı bu milletin aile kavramını, aile algısını bunların alaşağı etmesine imkan ihtimal yoktur." diye konuştu.

İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aile noktasında çok ciddi hizmetlere imza atıldığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizler biliyoruz ki toplumsal dönüşümler olur. Kültürler zaman içerisinde çeşitli noktalarda değişimlere uğrayabilirler. Ancak bu memlekette ve bu millette aile bazındaki süreklilik esastır. Dolayısıyla bizim kimliğimizin sürekliliği esastır. Bizler bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Yapay zeka da gelse, teknolojiler de ilerlese, evet bunları en etkin kullanan ülkelerden biri biz olacağız ama bizim şu an mana anlamında kurduğumuz zinciri kırmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Ben buna gönülden inanıyorum."

Programda, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu da konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, panelin ardından Rize Valiliğini ziyaret ederek, Vali İhsan Selim Baydaş ile görüştü.

Bakan Göktaş, daha sonra Rize Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Rize, Son Dakika

