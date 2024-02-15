AK Parti adayı Yeniay, Küçükçekmece\'deki saldırıyı anlattı: Bana \'Sizi vuracaklar\' dediler

Politika

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Yeniay saldırıdan kısa bir süre önce yanına gelen biri tarafından "Lütfen dikkat edin, sizi vuracaklar." diye uyarıldığını duyurdu. Aziz Yeniay, saldırıdan 20 saniyelik farkla kurtulduklarına değinerek, "Dernekten tam çıkacakken birisi durdurdu, bir şey sordu. 20 saniyelik bir farkla kurtulduk." ifadelerini kullandı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı. Saldırıda 32 yaşındaki bir kadın ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti. Yeniay seçim çalışması esnasındaki silahlı saldırıda yaşananlara ilişkin CNN Türk ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SALDIRIDAN ÖNCE BİR KİŞİ UYARMIŞ

Yeniay, saldırı öncesi biri tarafından uyarıldığını ifade ederek, "Bir gün önceden bir cenaze çıkışında biri yanıma geldi, 'Sizi öldürecekler, sizi uzun namlulu silahlarla tarayacaklar' dedi. Tanıdığım, adını soyadını bildiğim biri. 20 senedir tanıdığım bir isim. Dedim ki; 'Nereden aldınız bu bilgiyi?' Şöyle cevap verdi; 'Bozkırlar Kafe İSKİ'nin yanında bulunuyor. Oradaki 5 şahıs yakın zamanda cezaevinden çıktı. Geçmişte çok büyük bir iyilik yapmışsınız. Sokaklardaki biri sizi çok seviyor. Dedi ki bana, Aziz Başkan'a ulaş. Falan şirketteki falan kişi kendi aralarında konuşurken bir siyasetçi ile 2 saat toplantı yaptılar. Oradaki falan kişi oradakilerin konuşmasına şahit olmuş seni vuracaklar.'" dedi.

Aziz Yeniay

"BANA, 'SENİ VURACAKLAR BAŞKANIM' DEDİ"

Yeniay, açıklamasına devam ederek, "Israrla beni bırakmadı sonra şunları söyledi; 'Terör örgütleri torbacıları kullanılacak. Roketle bile saldırabilirler.' Ben de dedim ki; 'Seni severim ama biraz makul olmak gerekiyor.' O da bana, 'Başkanım lütfen Kanarya Mahallesi'ne gitmeyin.' dedi." ifadelerini kullandı.

"DOĞRUSUNU SÖYLEMEK GEREKİRSE CİDDİYE ALMADIK"

Saldırının olduğu günkü seçim çalışmasıyla ilgili bilgi veren Yeniay şunları kaydetti:

"Bizim programlarımız birkaç gün önceden bellidir, duyurulur. Teşekkür ettim ama çok ciddiye almadım. İlgili şahsı aradım tekrar. Dedim ki; 'İsim veriyorsun, siyasetçinin ismini veriyorsun. 2 tane firmadan bahsediyorsun. Niye böyle bir ilişkiye girsinler ki? Ben bu insanları tanımam etmem.' Bunun üzerine, 'Sana yalvarıyorum Başkanım' dedi defalarca. Ben telefonu kapattım, doğrusunu söylemek gerekirse yine ciddiye almadık. Ertesi gün saat 16.00 civarında Kanarya'da Mardinlilerin bir ilçe derneğinde tanıtım yapacağız. Biz konuşmamızı yaptık. Oturma yerimiz kapının hemen girişindeydi. Güvenlik olarak en zayıf yerde oturuyoruz şimdi düşününce. İçerideki konuşmam bitti, artık çıkacağım. O esnada dikkatimizi çeken bir şey oldu. İçerdeki 2-3 kişi benim programım bitti değince dışarı çıktılar."

"20 SANİYELİK FARKLA KURTULDUK"

"Biz çıkıyoruz dediğimiz için önce çevre güvenliğini almak için o arkadaşlar çıkıyor, sonra biz çıkıyoruz." diyen Yeniay, "Çıkarken biri 'Bir saniye' deyince biz çıkmadık. Memur arkadaşların üzerine bize doğru yani uzun namlulu silahlarla atış başlıyor. Yani tam çıkacakken birisi durdurdu, bir şey sordu. 20 saniyelik bir farkla. Biz çıkmış olacaktık, emniyet mensupları çıkmamış olsaydı direkt sokağa da girmiş olacaklardı. Toplantıyı bitiriyorum dediğimde, 2-3 kişi dışarı çıktı demiştim, onların tabi kimlikleri tespit edildi." ifadelerini kullandı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDA TEPKİ

"Bir sonraki gün de birçok gariplik oldu." diyen Yeniay, şunları söyledi: "Arkadaşlarımızdan bir tanesi vurulan kızımızın yanına gitti ilk müdahaleyi yaptı. Tabi ateş nereden açıldı bilmiyoruz, bekliyoruz. Dernek başkanı çıktı çok rahat bir şekilde içeri girdi. Dedi ki 'Bu bize karşı bir şey değil. Adli bir saldırı, endişe edecek bir şey yok.' Daha biz alandayız sahadan çıkmadan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 'Bu siyasi bir şey değildir' açıklamaları geldi. Daha devlet olay yerine intikal etmemiş, savcı gelmemiş. 'Siz nereden anladınız bunun adli bir mesele olduğunu? Bu beyanatı verenler; Devletin, emniyetin bilmediği bilgiyi nereden öğreniyorsunuz, size bu bilgiyi kim veriyor? Amacınız ne?' diye soru sorduk. Sizin aracılığınız ile bir kez daha soruyorum. 'Ne yapmak istiyorsunuz, nereye yönlendirmek istiyorsunuz, hedef mi şaşırtmak istiyorsunuz?'"

"İMAMOĞLU'NA, 'SİZ SİNİRLİ HALİME HENÜZ DENK GELMEDİNİZ' DEDİM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun saldırı sonrası açıklamalarına değinen Yeniay, "Saldırı basitse kimin yaptığını açıklasınlar. 'Aydınlatın bizi' diyorum İlçe Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Ben telefonda konuştuğumda çok net olarak sordum. Herkesin haddini bilmesini gerektiğini de sordum. Ben gergindim ama beyefendi çok rahattı, 'Biz medeni insanlarız' ifadelerini kullandı. Ben kendisine 'Henüz sakinim, siz sinirli halime henüz denk gelmediniz. Tavsiye de etmem' dedim." ifadelerini kullandı.

"BENİ UYARAN KİŞİ DAHA SONRA BENİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ"

Yeniay konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Bizdeki, savcılıktaki, emniyetteki kanaat bunun bize karşı bir terör saldırısı olduğu yönünde. Aynı kişi beni bugün telefonla aradı ve 'Benim ülkeyi terk etmem gerekiyor. Beni ortadan kaldıracaklar.' dedi. 'Bana yardım edin.' dedi. Evham da yapıyor olabilir."