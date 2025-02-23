AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler - Son Dakika
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Politika

AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler

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AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre heyecanı sürerken MKYK listesi de ortaya çıktı. Listede Abdulkadir Develi, Ali İhsan Yavuz, Hilmi Türkmen, Kürşad Zorlu, Osman Gökçek, Mesut Özil gibi isimler yer aldı.

23.02.2025 11:26  Güncelleme: 11:48
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AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongre sürecinde 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da ise il kongreleri başladı. 7 Şubat'ta yapılan İstanbul 8. Olağan İl Kongresiyle 81 ilde kongre sürecini tamamlayan AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda başladı.

Ana sloganı "Adında AK, ışığında istikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.

MKYK LİSTESİ BELLİ OLDU

Kongrede AK Parti'nin MKYK listesinde yer alan isimler belli oldu. Mustafa Varank, Bülent Turan gibi MKYK'de olması beklenen isimler listede yer almadı. Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı ve Serap Yazıcı Özbudun, İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu ve Ünal Karaman MKYK listesinde yer aldı. Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek spor camiasından Mesut Özil ve sanatçı Mahmut Tuncer'in oğlu Mehmet Umut Tuncer de listenin dikkat çeken isimlerinden oldu.

AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler

MKYK ASİL ÜYELER

  • Abdülkadir Develi
  • Abdurrahman Akyüz
  • Ahmet Baha Öğütken
  • Ahmet Bilal Kıymaz
  • Ahmet Büyükgümüş
  • Ahmet Mücahit Arınç
  • Ali İhsan Yavuz
  • Ayşe Keşir
  • Aziz Babuşcu
  • Belgin Uygur
  • Cengiz Tokmak
  • Cihad Terzioğlu
  • Çiğdem Karaaslan
  • Derya Ayaydın
  • Dursun Ataş
  • Efkan Ala
  • Erkan Güral
  • Erkan Kandemir
  • Eyyüp Kadir İnan
  • Fahrettin Yahşi
  • Fatih Sadullah Selman
  • Fatih Şahin
  • Fatma Betül Sayan Kaya
  • Fadime Zehra Şener
  • Gökhan Diktaş
  • Halit Yerbakan
  • Hamza Dağ
  • Hasan Basri Yalçın
  • Hayati Yazıcı
  • Haydar Ali Yıldız
  • Hilal Kalaycıoğlu Koç
  • Hilmi Türkmen
  • Hülya Terzioğlu
  • Hüseyin Yayman
  • İdris Nebi Hatipoğlu
  • İsmet Gergerli
  • Kürşad Zorlu
  • Mahir Ünal
  • Mehmet Kırmızı
  • Mehmet Umut Tuncer
  • Melek Duman
  • Menderes Mehmet Tevfik Türel
  • Mesut Özil
  • Muhammed Faruk Acar
  • Mustafa Demir
  • Mustafa Elitaş
  • Mustafa Hulki Cevizoğlu
  • Mustafa Nedim Yamalı
  • Mustafa Özkan
  • Mustafa Şen
  • Naim Makas
  • Nihat Zeybekçi
  • Nilhan Ayan
  • Osman Gökçek
  • Ömer Çelik
  • Ömer Faruk Besli
  • Ömer İleri
  • Ömer Serdar
  • Önder Matlı
  • Sadettin Hülagü
  • Selçuk Sümer
  • Serap Yazıcı Özbüdün
  • Serpil Kavrak
  • Sevan Sivacıoğlu
  • Sevilay Tuncer
  • Seyithan İzsiz
  • Temel Basalan
  • Türk İslam Karakoç
  • Umut Arman Sonay
  • Ünal Karaman
  • Veli Arslan
  • Yusuf Ziya Yılmaz
  • Zafer Sırakaya
  • Zakir Avşar
  • Ziya Serdar Kılıç

MKYK YEDEK ÜYELER

  • Arzu Silin Günaydın
  • Ayşe Nur Nacar
  • Barış Özerol
  • Burhan Çakır
  • Şevki Sar
  • Mücahit Yanılmaz
  • Fatime Yurduseven
  • Muhammed Emin Saraç
  • Cansın Yılmaz Yaşar
  • Emre Cemil Ayvalı
  • Davut Coşkun Şiviloğlu
  • Büşra Ergenç
  • Ceren Tuncer
  • Fehmi Küpçü
  • Jülide İskenderoğlu
  • Ensar Topçu
  • Serpil Yılmaz
  • Mahmut Eminmollaoğlu
  • Funda Ozan Akyol
  • Harun Armağan
  • Harun Çelik
  • İsmail Kaya
  • Kasım Bostan
  • Mehmet Ali Kurt
  • Mehmet Ali Okur
  • Mehmet Karabay
  • Mehmet Umur
  • Muhammed Ali Uçar
  • Murat Çiçek
  • Mustafa Hasgül
  • Mürsel Çavdar
  • Cemal Bekle
  • Ömer Arvas
  • Sevde Sena Dağlı Akdemir
  • Şebnem Koçakelçi Elgörmüş

MERKEZ DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELER

  • Abbas Aydın
  • Ayşe Deniz Çelik
  • Büşra Koyuncu
  • Cemal Sarıhan
  • Mehmet Sarı
  • Melek Çiçek
  • Mir Sedrettin Karahan
  • Muaz Ergezen
  • Muhammet Ali Yılmaz
  • Ömer Faruk Sevgili
  • Salih Çetinkaya
  • Saliha Dönmez
  • Sena İpşirli
  • Zahir Soğanda
  • Zeynep Gül Yılmaz

MERKEZ DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER

  • Aydoğan Ahıakın
  • İsmail Can Gökbudak
  • Nureddin Çelik
  • Sinan Ensar Şahin
  • Yıldız Kara

GENEL MERKEZ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU ASİL ÜYELER

  • Ahmet Gül
  • Hüseyin Bürge
  • Suat Pamukçu

GENEL MERKEZ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU YEDEK ÜYELER

  • Enes Şişman
  • Kemalettin Yılmaztekin

SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU ASİL ÜYELER

  • Hüseyin Özbakır
  • İffet Polat
  • İsmail Cenk Dilberoğlu
  • Sebahattin Karakelle
  • Serap Yaşar

SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU YEDEK ÜYELER

  • Engin Telli
  • Hilmi Gökçınar

MKYK NEDİR?

MKYK'nın açılımı, Merkez Karar Yönetim Kurulu'dur. AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'dur. Belirli kişilerden oluşan MKYK üyeleri parti yönetimini oluşturur. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakan olur ya da başka görevlere atanırsa üyelikleri devam eder ancak MYK üyesi olamaz. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri parti yönetiminde etkin bir şekilde rol alır.

AK Parti\'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler

Ali İhsan Yavuz, Hilmi Türkmen, Osman Gökçek, Kürşad Zorlu, Mesut Özil, Politika, AK Parti, Develi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Yunuss Bayern:
    Hepsinin canları chenneme 1069 172 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    Reis her zaman yanındayız 153 520 Yanıtla
  • İsmail Can:
    hepsi def olup gitse ne güzel olacak.. 546 126 Yanıtla
  • meltem11:
    bıktık artık reis yeter git tadında bırak rezil oldunuz 451 80 Yanıtla
  • Selçuk Siner:
    zihniyet aynı kişiler değişse ne olur. 421 62 Yanıtla
  • Mithat Altun altun:
    son cirpinislar gule gule 356 41 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ÜLKEYİ YÖNETECEK INSANLARA BAK 307 82 Yanıtla
  • Niyazi Demirkapı:
    yeni yiyiciler katılmış listeye 276 57 Yanıtla
  • Murat Şimsek:
    bnm ak partiyle butun iliskim bitmistir mesut ozil nedir yaa tam bir rezillik 282 34 Yanıtla
  • Osman:
    kerimcan durmaz ve kandıralı ferdi gibi müstesna isimleri de görmek isteriz toplumun her kesimini kucaklamalı mkyk listesi bi önemi varmış gibi 158 21 Yanıtla
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