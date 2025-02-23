AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongre sürecinde 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da ise il kongreleri başladı. 7 Şubat'ta yapılan İstanbul 8. Olağan İl Kongresiyle 81 ilde kongre sürecini tamamlayan AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda başladı.
Ana sloganı "Adında AK, ışığında istikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.
Kongrede AK Parti'nin MKYK listesinde yer alan isimler belli oldu. Mustafa Varank, Bülent Turan gibi MKYK'de olması beklenen isimler listede yer almadı. Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı ve Serap Yazıcı Özbudun, İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu ve Ünal Karaman MKYK listesinde yer aldı. Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek spor camiasından Mesut Özil ve sanatçı Mahmut Tuncer'in oğlu Mehmet Umut Tuncer de listenin dikkat çeken isimlerinden oldu.
MKYK'nın açılımı, Merkez Karar Yönetim Kurulu'dur. AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'dur. Belirli kişilerden oluşan MKYK üyeleri parti yönetimini oluşturur. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakan olur ya da başka görevlere atanırsa üyelikleri devam eder ancak MYK üyesi olamaz. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri parti yönetiminde etkin bir şekilde rol alır.
Son Dakika › Politika › AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler - Son Dakika
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