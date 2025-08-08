AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Mersin'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Mersin'de konuştu Açıklaması

08.08.2025 14:28
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Terörün zeminini ortadan kaldıran, toplumsal birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi daha da güçlendirdiğimiz bu yaklaşım, inşallah Türkiye Yüzyılı'nın huzur, güven, kardeşlik iklimini...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Terörün zeminini ortadan kaldıran, toplumsal birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi daha da güçlendirdiğimiz bu yaklaşım, inşallah Türkiye Yüzyılı'nın huzur, güven, kardeşlik iklimini kökleştirme iradesidir." dedi.

Uygur, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada Uygur, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında medeniyetlerin, kültürlerin ve inançların merkezi, Akdeniz'in incisi Mersin'de bulunduklarını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda milletin her bir ferdine hizmete, gönül köprülerini güçlü tutmaya devam edeceklerini belirten Uygur, "Tabii burada çok kıymetli yol, dava arkadaşlarımın, teşkilat mensuplarımızın rolü ve emeği, gayreti büyük çünkü bu vizyonu, iradeyi, hizmet sevdasını bu dava şuurunu ve ruhunu sahaya taşıyan ve milletimizin her bir ferdiyle buluşturan aslında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, önderliğinde, liderliğinde yol yürüyen ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla işte bu teşkilatların her bir ferdi. Hepsine gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu kutlu yolculuğumuz Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde daha nice nice yıllar, on yıllar, yüzyıllar, inşallah devam edecek." diye konuştu.

Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, aydınlığa açık, karanlığa kapalı bir Türkiye, söz de karar da milletindir." sözü üzerine 14 Ağustos 2001'de çıktıkları yolda verdikleri hizmet mücadelesini anlattı.

Hizmet yolculuğunda en büyük mücadeleyi ekonomik buhranlarla, vesayet odaklarına ve terörle mücadeleye karşı verdiklerini belirten Uygur, "23 yıllık hizmet yolculuğumuzda demokratik hak ve özgürlükler anlamında birçok sessiz devrimi hayata geçirdik. İnsanların inancı gibi yaşaması, inancı gereği giyinmesinden dolayı ayrımcılığa tabi tutulduğu o günler, düşüncesini ifade etmekten ötürü ayrımcılığa tabi tuttuğu o günler, elhamdülillah artık çok geride kaldı." ifadelerini kullandı.

Uygur, savunma sanayisindeki yerli ve milli teknoloji hamlelerine dikkati çekerek, AK Parti'nin yaptığı çalışmaları anlattı.

"Dünyanın gözü önünde Filistin'de bir soykırım cereyan ediyor"

Dış politikada da sözü dinlenen, dünya siyasetine yön veren, artık önemli uyuşmazlıklarda arabulucu rolde olan, hem sahada hem de masada güçlü bir Türkiye'nin olduğunun altını çizen Uygur, şöyle devam etti:

"Artık nerede bir zulüm varsa, kim olursa olsun nerede zulme uğrayan bir kardeşimiz varsa uluslararası platformlar, en güçlü platformlar başta olmak üzere artık 'Dünya beşten büyüktür.', 'Daha adil bir dünya mümkündür.' diyen bir liderimiz ve bir Türkiye var. Tabii Filistin'den de bahsetmeden geçmeyeceğim, evet güçlü bir dış politika, zulme uğrayan her kardeşimizin yanında olma noktasında, o zulme güçlü ve gür bir şekilde 'Dur!' deme noktasında güçlü bir irade koyan bir Türkiye var. Maalesef bütün dünyanın gözü önünde Filistin'de bir soykırım cereyan ediyor. 7 Ekim 2023'ten itibaren maalesef bebeklerin, kadınların aslında katledildiği, büyük bir soykırıma uğradığı, hastanelerin, okulların, bebeklerin, bebek yoğun bakımlarının bombalandığı bir Filistin, Gazze var. Bütün dünyanın gözünün önünde cereyan eden bir soykırıma maalesef bütün dünya şahitlik ediyor.

İşte son dönemde artık açlığa terk edilmiş, vicdansızlığı, aslında soykırımı, kelimeler aslında anlatmakta kifayetsiz kalıyor, buna 'Dur!' deme, uluslararası toplumu harekete geçirme, oraya insani yardımı en yüksek noktada ulaştırma noktasında, İsrail'le ticareti kesme noktasında güçlü ve dimdik bir irade koyan bir Recep Tayyip Erdoğan ve bir Türkiye var."

"Terörsüz Türkiye" hedefi

Türkiye Yüzyılı'nın sadece büyük projelerin, teknolojik hamlelerin değil aynı zamanda kardeşliğin, huzurun ve güvenin de yılı olduğunu vurgulayan Uygur, şöyle konuştu:

"İnşallah bu yeni Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda bu kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendirip on yıllardır omzunda terör belasının yükünü taşımış o Türkiye'nin, o terör belasından kurtulmuş yeni bir Türkiye'yi inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde inşa etmek. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadeleriyle 'Ülkemizi yarım asırdır hedeflerinden alıkoyan kanlı zinciri milletimizle birlikte kırıp atmakta kararlıyız.', Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge menziline, hedefine inşallah eninde sonunda ulaşacağız. İşte o zaman önümüzde yepyeni bir geleceğin doldurulmayı bekleyen beyaz sayfaları açılacak. Bu sayfaları hep birlikte yazacağımız zaferlerle, destanlarla, kardeşlik türküleriyle inşallah süsleyeceğiz. Sayın Devlet Bahçeli'nin o tarihi çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle ve Cumhur İttifakı'nın yapıcı tutumlarıyla şekillenmiş olan 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi gerçekleştirme noktasında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Terörün zeminini ortadan kaldıran, toplumsal birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi daha da güçlendirdiğimiz bu yaklaşım inşallah Türkiye Yüzyılı'nın huzur, güven, kardeşlik iklimini kökleştirme iradesidir."

Uygur, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun odak noktasının terör örgütünün silahlarını bırakması, fesih sürecinin gerçekleştirilmesi noktasında ve nihayetinde Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak olduğunun altını çizdi.

Aralarına nifak sokmak isteyen odaklara karşı toplumsal dayanışmaları, birliği ve beraberliği daha da güçlendireceklerini vurgulayan Uygur, "İnancımız odur ki ortak akıl ve iradeyle büyütülen bu birlik ve beraberlik zeminini inşallah daha da güçlendirip Türkiye Yüzyılı'na, güçlü ve büyük Türkiye'ye, hedefimize doğru yol alacağız." dedi.

Uygur, daha sonra Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Liderlikte Kadının Sesi Programı"na katıldı.

Uygur'un programlarına AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Adana Milletvekili Faruk Aytek, Hatay Milletvekili Kemal Karahan, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ile partililer de eşlik etti.

Kaynak: AA

