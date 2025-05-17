AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Türkiye, insan hakları bakımından dünyanın en güvenli adası olabilir - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Türkiye, insan hakları bakımından dünyanın en güvenli adası olabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Türkiye, insan hakları bakımından dünyanın en güvenli adası olabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Dünyanın büyük sınamalardan geçtiği bir dönemde hepimiz biliyoruz ki Türkiye aslında insan hakları bakımından dünyanın en güvenli adası haline gelebilir.

17.05.2025 12:35
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Dünyanın büyük sınamalardan geçtiği bir dönemde hepimiz biliyoruz ki Türkiye aslında insan hakları bakımından dünyanın en güvenli adası haline gelebilir. Bunu kurmak, bunu inşa etmek sizin, bizim elimizde" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen '81 İl Teşkilatı Eğitim ve İstişare Kampı'nın açılışında konuştu. Yalçın, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "AK Parti olarak yine her zamanki inanç ve motivasyonumuzla yeni dönemin hazırlıklarına başlamanın heyecanı içindeyiz. Yeni bir dönemin başlangıcında, yine her zaman olduğu gibi AK Parti'nin öncü bir rol oynayacağına dair inançla hazırlıklarımızı yapıyor, küresel siyasetin yeni gerçekliğini, Türkiye'nin yeni imkanlarını göz önünde bulundurarak yapacağımız istişareler sayesinde önümüzdeki döneme insan hakları bağlamında kapsamlı çalışmalarla hazırlık yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'İNSANLAR ARASI İLİŞKİLER DE CİDDİ BİR DÖNÜŞÜM İÇİNDE'

Dünya siyasetinin büyük bir dönüşümden geçtiğini belirten Yalçın, "Bu gerçek çok uzun süredir birçok zeminde, birçok aktör tarafından dile getiriliyor. Ancak yapılan değerlendirmelerin birçoğu eski usule, sadece devletler arası ilişkilere, jeopolitik ve jeoekonomik değişimlere odaklanıyor. Uluslararası güç dengelerinin değiştiği, yeni küresel aktörlerin ortaya çıktığı, klasik bazı büyük güçlerin sahneden çekilebileceği gibi yorumlar yapılıyor. Bu tür değerlendirmeler çoğunlukla haklılık payına sahip olsa da dünya siyasetinde yaşanan dönüşümün derinliğini kavramaktan uzak değerlendirmelerdir. Bugün sadece devletler arası ilişkiler değil, insanlar arası ilişkiler de ciddi bir dönüşüm içinde. Uluslararası düzenin tüm boyutlarını oldukça derinden etkileyen bir kırılma yaşamaktayız. Bu anlamda uluslararası kurumların rolü sorgulanıyor, küresel ticaretin yapısı değişiyor; normlar, kurallar, ilkeler yeniden tanımlanıyor. İşte bu nedenle sadece devletler değil, bireyler de bu dönüşümün merkezinde yer alıyor" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELEDE BİRÇOK SINANMADAN GEÇTİK'

Terör örgütünün silah bırakma açıklamasıyla birlikte önemli bir eşikten geçildiğinin altını çizen Yalçın, "Türkiye olarak bu yeni döneme en hazır giren ülkelerden biriyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörsüz Türkiye hedefiyle beraber terör belasından da kurtulma anlamında önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemin içindeyiz. Önümüze yeni kapılar açılmış, yeni imkanlar mümkün hale gelmiştir. Şunun altını bir kez daha çizmek gerekir ki başta PKK, PYD, YPG olmak üzere ülkemize musallat olan tüm terör örgütleriyle gerek sınırlarımız içinde gerekse de sınırlarımız dışında kararlılıkla ve başarılı bir şekilde mücadele ettikten sonra bu sürecin artık nihai noktasına gelmiş bulunuyoruz. Terörle mücadele sürecinde devlet ve millet olarak birçok sınanmadan geçtik. İçerde ve dışarda birçok meydan okumayla karşılaştık. Bu süreçte şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Ancak tüm bunlara rağmen, bugüne kadar millet olarak kardeşliğimize bir an olsun bile halel gelmedi. Kardeşlik hukukumuz bir gram bile lekelenmedi. Bu topraklarda tüm yüzlerimizle, bin yıldır kardeşçe var olduğumuz gibi Türkiye Yüzyılı'nda da aynı şekilde bir olarak, kardeş olarak, büyük ve güçlü Türkiye yolunda yürümeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'TÜRKİYE'YE BAKIŞ MUAZZAM DEĞİŞTİ'

Yalçın, devamında şöyle konuştu:

"Dünyanın büyük sınamalardan geçtiği bir dönemde hepimiz biliyoruz ki Türkiye aslında insan hakları bakımından dünyanın en güvenli adası haline gelebilir. Bunu kurmak, bunu inşa etmek sizin bizim elimizde. Her gün dünyanın dört bir tarafında yaşayan silahlı çatışmalar ve insan hakları meseleleri söz konusu olduğunda görüyoruz ki Türkiye'ye bakış muazzam bir şekilde değişmiş durumda. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bugün Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'daki bir çatışmanın son bulması için Türkiye'nin kapısını çalıyorsa, Suriye'nin hem bir diktatöryal, totaliter rejimden kurtulması konusunda hem de yeniden inşası konusunda Recep Tayyip Erdoğan'a bakıyorsa, onun yol arkadaşları olarak bizlere, hepimize çok önemli görevler düşüyor demektir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Türkiye, insan hakları bakımından dünyanın en güvenli adası olabilir - Son Dakika

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