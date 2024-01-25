AK Parti Grup Başkanvekili: Teröre ve uyuşturucu baronlarına kaptıracağımız tek bir evladımız dahi yok

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Bizim teröre de uyuşturucu baronlarına da kaptıracağımız tek bir evladımız dahi yoktur." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, TÜİK tarafından 2023 yılının tüketici enflasyonunun yüzde 64,7 olarak açıklandığını ancak hissedilen enflasyonun yüzde 129,4 gibi fahiş bir oran olduğunu söyledi.

Açıklanan ve hissedilen enflasyon arasındaki farka dikkati çeken Şahin, "Bu kış elbette geçecek, bugünler de geçecek. Hep umutla yarınlara bakıyoruz. Kış geçer ancak kurt da yediği ayazı unutmaz." dedi.

Kurumların işleyişiyle ilgili sorunlar yaşandığını, devleti ayakta tutan kurumların ciddi bir reforma ihtiyaç olduğunu ifade eden Şahin, bütün kurumların işleyişinden, özünden koptuğunu savundu. Şahin, "Türkiye'de yeni bir tanzimata ihtiyaç olduğu gerçeğinin altını çiziyorum." diye konuştu.

Şahin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının can yakmaya devam ettiğini vurgulayarak, "En acı tarafı da Filistin konusunun ilk günlerde olduğu gibi gündemimizde olmaması. Bu hepimizin, tüm dünyanın ayıbıdır. İsrail, Filistin'de, tüm dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım yapıyor. Dünyada da birkaç sesten başka ses çıkmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Türkiye Futbol Federasyonunun, İsrail'e yemek desteği veren bir firmayla sponsorluk anlaşmasının 2026'ya kadar uzatılmasına da tepki gösterdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, ABD Kongresi üyelerine mektup yazarak Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 uçağı ve modernizasyon kiti satışının onaylanması çağrısında bulunduğunu aktardı. Dervişoğlu, "Şimdi biz, İsveç'in NATO üyeliğine onay veren siyasi partilere soruyoruz; Türkiye'ye F-16 uçaklarının verilmesine dair süreç akamete uğrarsa ne olacak?" diye sordu.

ABD'deki Epstein davası dosyasına 1999'daki Marmara Depreminin ardından Türkiye'den bazı çocukların kaçırılarak ABD'deki çetenin eline düşürülmesinin yansıdığını anlatan Dervişoğlu, "Ortaya çıkan bu iğrenç ifşalardan sonra bir haftadır zihnimizi meşgul eden ve bizi endişelendiren soru şudur; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi sonrası kaybolan çocuklarımız var mıdır, varsa sayısı kaçtır? En önemlisi çocuklarımız nerededir?" diye konuştu.

Dervişoğlu, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 23 bini aştığının altını çizerek, "Bilinsin ki dünya sussa da zalimin karşısında, mazlumun yanında duran büyük Türk milleti asla susmayacaktır." dedi.

"Adaletin tez elden tecelli etmesi tüm insanlığın ortak beklentisidir"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Güney Afrika Cumhuriyetinin İsrail'e karşı, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım davasının Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere kamuoyunca yakından takip edildiğini söyledi.

Adaletin tecelli etmesi adına her türlü hukuki belgenin, İsrail'in soykırım suçunun kanıtı niteliğindeki delillerin Türkiye tarafından mahkeme heyetiyle paylaşıldığını aktaran Bülbül, UAD'nin İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilmesini temenni etti.

Bülbül, "Adaletin tez elden tecelli etmesi tüm insanlığın ortak beklentisidir. Uluslararası Adalet Divanı tarafından yarın açıklanacak olan karar, insanlık tarihi için de önemli bir adım olacaktır. İnancımız odur ki yarın olmasa da bir gün muhakkak işgalci ve terör devleti İsrail, işlediği insanlık ve soykırım suçlarının hesabını bütün dünyaya verecektir." dedi.

"Mersin'in, Adana'nın, Çukurova'nın suçu nedir?"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 2023 yılı istatistiklerine göre Türkiye'den yapılan başvuruların mahkemedeki toplam davaların yüzde 34'ünü oluşturduğunu belirtti.

Koçyiğit, bu yüksek oranın Türkiye'nin demokrasi karnesini ortaya koyması bakımından oldukça çarpıcı olduğunu kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükselttiğini anımsatarak, "Bu ekonomi böyle gittiği sürece faizin daha çok artacağını maalesef ki görüyoruz." dedi.

Türk lirasının değer kaybetmeye devam ettiğini dile getiren Başarır, "Paramızın, ekonomimizin itibarı ortada. Faiz oranları düşecekti, vatandaş faiz ödeyemeyecekti. Ticari kredi faizi yüzde 55'in üzerinde, ihtiyaç kredisi yüzde 63'ün üzerinde, konut kredisi yüzde 50'ye doğru gidiyor. İnsanların ihtiyaç ve konut kredisi çekebilmesi hayal, çekse de ödeyemez zaten" değerlendirmesinde bulundu.

Başarır, 13 yıl önce Çukurova Havaalanı'nın ihalesinin yapıldığını ancak 6 kez temel atma ve açılış törenleri yapılmasına rağmen havaalanının faaliyete geçmediğini belirterek, "Çukurova Havaalanı'ndan çok sonra temelleri atılan havaalanları bitti. Mersin'in, Adana'nın, Çukurova'nın suçu nedir? Neden yapılmıyor? Çünkü yapılan tüm ihalelerde bir yolsuzluk, bir usulsüzlük, bir hesapsızlık var." dedi.

"Uyuşturucuyla mücadeleye çok yönlü bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırını lanetleyerek, 100 günden fazladır devam eden bu zülüm karşısında sessiz kalan herkesin bu insanlık suçuna ortak olduğunu ifade etti.

Türk savunma sanayinin 3 bin 500'ü aşkın firma ve 80 bini aşkın çalışanıyla ekonomiye en yüksek katkıyı veren sektörlerden biri haline geldiğini vurgulayan Yenişehirlioğlu, "2023 yılında 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayi ürünü satarak 5,5 milyar dolarlık ihracat tutarı yakaladık. İHA ve SİHA üretiminde dünyanın dört ülkesinden biriyiz. Türkiye Yüzyılı yerli ve milli savunma sanayimizin gücüyle yükselmektedir. Savunma sanayimizin bugün geldiği nokta devletimiz için bir gurur nişanesidir. Yerli ve milli yükselişimiz her alanda kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Narkotik suçlarla mücadelenin amansız bir şekilde devam ettiğini, yurt genelindeki operasyonlarla binlerce zehir tacirinin yakalandığını, tonlarca uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini vurgulayan Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Dün gerçekleştirilen Narkogüç-45 Operasyonu kapsamında 109 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Bizim teröre de uyuşturucu baronlarına da kaptıracağımız tek bir evladımız dahi yoktur. Uyuşturucuyla mücadeleye çok yönlü bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Bir taraftan arzla mücadele ediyor, bir taraftan tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarını yürütüyor, bir taraftan da önleme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Uyuşturucu sebebiyle evlatları bir karanlığa saplanan annelerin gözyaşını, babaların feryadını dindirmek için kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz."