"AK Parti'nin İBB adayı kim olsun?" anketi! İlk sırada Murat Kurum var, listeye 6 ilçe belediye başkanı girdi - Son Dakika

"AK Parti'nin İBB adayı kim olsun?" anketi! İlk sırada Murat Kurum var, listeye 6 ilçe belediye başkanı girdi

"AK Parti\'nin İBB adayı kim olsun?" anketi! İlk sırada Murat Kurum var, listeye 6 ilçe belediye başkanı girdi
Son Güncelleme: 28.08.2023 09:59

Yerel seçimler yaklaşırken AK Parti'nin İBB adayının kim olacağı herkes tarafından merak ediliyor. 39 ilçede 3 bin kişiyi kapsayan araştırmanın sonucuna göre; vatandaşların yüzde 18.1 tercihini Murat Kurum'dan yana kullandı. Sürpriz isimlerin yer aldığı listeye 6 ilçe belediye başkanı da girmeyi başardı.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, İstanbul'da yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Sizce AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kim Olmalı?" açık uçlu sorusunu yöneltti. Ankete göre; yüzde 18.1 oy oranıyla ilk sırada eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yer aldı.

ANKETE 3 BİN KİŞİ KATILDI

ASAL Araştırma Şirketi, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Siyasi Eğilim Araştırması'nı yayımladı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, Büyükşehir Belediyesi ve mevcut belediye başkanı ile ilgili kanaatler ve seçmenin istediği adaylarla ilgili değerlendirmeler yer aldı. 19-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 3.000 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, "Sizce AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kim Olmalı?" açık uçlu sorusu yöneltildi.

'AK Parti'nin İBB adayı kim olsun?' anketi! İl sırada Murat Kurum var, listeye 6 ilçe belediye başkanı girdi

İLK SIRADA MURAT KURUM YER ALDI

Ankete katılanların yüzde 18.1'i bu soruya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Murat Kurum yanıtını verdi. Bunu yüzde 10.2 ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu cevabını verenler takip etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtı ise yüzde 9.8 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 8.6'lık bir kesim ise bu soruya eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cevabını verdi.

6 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DA LİSTEDE

AK Parti'nin İBB adayı olması muhtemel isimler arasında 6 ilçe belediye başkanı da var. Bu isimler; Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de ankette İBB adayı olması muhtemel isimler arasında yer aldı.

AK PARTİ'NİN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLMALI? (AÇIK UÇLU SORU)

  • Murat Kurum: %18.1
  • Mehmet Tevfik Göksu: %10.2
  • Fahrettin Koca: %9.8
  • Süleyman Soylu: %8.6
  • Adil Karaismailoğlu :%7.0
  • Osman Nuri Kabaktepe: %4.5
  • Hilmi Türkmen: %3.6
  • Mehmet Ergün Turan: %2.8
  • Mustafa Varank: %2.7
  • Şadi Yazıcı: %2.4
  • Abdullah Özdemir: %1.8
  • Deniz Köken: %1.5
  • Bünyamin Demir: %1.2
  • Diğer:%6.5
  • Hiçbiri:%7.4
  • Fikrim yok/Cevap yok:%11.9

Fahrettin Koca, Süleyman Soylu, Hilmi Türkmen, Şadi Yazıcı, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'AK Parti'nin İBB adayı kim olsun?' anketi! İlk sırada Murat Kurum var, listeye 6 ilçe belediye başkanı girdi - Son Dakika


Son Dakika
09:52 Pınar Altuğ, kocasının tekne paylaşımını eleştiren takipçisine sessiz kalmadı: Saygınız ortada, size cevap vermek ne kadar doğru?
09:47 Samsun galibiyeti sonrası Çağdaş Atan'dan futbolcularına romantik jest! Sezen Aksu'dan şarkı armağan etti
09:47 Önce G-20, sonra BM Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan eylül ayında önemli temaslarda bulunacak
09:38 Yangın sırasında tatile çıktığı iddia edilen Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın hastanede yattığı ortaya çıktı
09:08 Merkez Bankası Başkanı Erkan: Yol haritamızı kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz
09:02 Bir zamanlar taraftarın sevgilisi olan Crespo, Fenerbahçe ile yolları ayırıyor! Yeni adresi Genoa
09:00 Jennifer Aniston'dan güzellik itirafı: Yüzüme somon balığı spermi enjekte ettirdim ama etkili olmadı
08:56 Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker arazide düşerek şehit oldu
08:32 Kılıçdaroğlu'ndan, Akşener'in kendisi hakkındaki sert sözlerine ilk yanıt
08:23 Kocaelispor-Altay maçında sıradışı olay! Fofana, milli futbolcu Ceyhun Gülselam'ı ısırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2023 10:00:04. #1.11#
SON DAKİKA: "AK Parti'nin İBB adayı kim olsun?" anketi! İlk sırada Murat Kurum var, listeye 6 ilçe belediye başkanı girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement