"AK Parti\'nin İBB adayı kim olsun?" anketi! İlk sırada Murat Kurum var, listeye 6 ilçe belediye başkanı girdi

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, İstanbul'da yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Sizce AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kim Olmalı?" açık uçlu sorusunu yöneltti. Ankete göre; yüzde 18.1 oy oranıyla ilk sırada eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yer aldı.

ANKETE 3 BİN KİŞİ KATILDI

ASAL Araştırma Şirketi, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Siyasi Eğilim Araştırması'nı yayımladı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, Büyükşehir Belediyesi ve mevcut belediye başkanı ile ilgili kanaatler ve seçmenin istediği adaylarla ilgili değerlendirmeler yer aldı. 19-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 3.000 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, "Sizce AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kim Olmalı?" açık uçlu sorusu yöneltildi.

İLK SIRADA MURAT KURUM YER ALDI

Ankete katılanların yüzde 18.1'i bu soruya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Murat Kurum yanıtını verdi. Bunu yüzde 10.2 ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu cevabını verenler takip etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtı ise yüzde 9.8 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 8.6'lık bir kesim ise bu soruya eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cevabını verdi.

6 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DA LİSTEDE

AK Parti'nin İBB adayı olması muhtemel isimler arasında 6 ilçe belediye başkanı da var. Bu isimler; Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de ankette İBB adayı olması muhtemel isimler arasında yer aldı.

AK PARTİ'NİN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLMALI? (AÇIK UÇLU SORU)