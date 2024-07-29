Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Netanyahu ve Katz gibiler geçmişte soykırım suçu işleyen diğerleri gibi yargılanacak"

"Mavi Vatan kavramının omurgasına saldıran bir konuşmadır"

"Siyasi eleştiriyle, siyasi savrulmayı birbirine karıştırmamak lazım"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Namık Tan'ın açıklamalarına ilişkin "Mavi Vatan kavramının omurgasına saldıran bir konuşmadır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hitler hükümetiyle birebir benzerliğini her olayda ortaya çıktığını belirtti. Çelik, İsrail Dışişleri Bakanlığının uzun zamandır sistematik bir biçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler tıpkı Hitler'in Nazi Dışişleri Bakanı'nın başkalarına karşı kullandığı, Yahudilere karşı kullandığı ifadeler gibi insanlık suçu anlamına gelen, savaş kışkırtıcılığını ortaya koyduğu ifadeler olduğunu söyledi. Bütün dünyada sağduyulu insanların Netanyahu'nun Katz'ın ve benzeri aktörlerin, söylemlerinin, davranışlarının Nazilerle birebir özdeşlik gösterdiğini, birebir benzerlik içerisinde olduğunu artık net bir şekilde ifade ettiklerini ifade eden Çelik, "Şimdiye kadar en çekimser olanların bile bu çerçevede çok daha net ifadeler kullandıklarını görüyoruz. Cumhurbaşkanımıza dönük tehditlerinin hiçbir hükmü yoktur. Netice itibarıyla Netanyahu ve Katz gibiler geçmişte soykırım suçu işleyen diğerleri gibi aynen yargılanacak, tarih önünde mahkum oldular hem de hukuk önünde mahkum olacaklarına kesinlikle inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tarih önünde mahkum oldukları gibi hukuk önünde mahkum olacaklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatına başladığından beri birçok tehditle karşı karşıya kaldığını bildiren Çelik, "Bütün bu tehditleri yapanların hepsini verdiği siyasi mücadeleyle tarihin çöplüğüne gönderdi. Cumhurbaşkanımızdan bu kadar rahatsız olmalarının sebebi Cumhurbaşkanımızın insanlık değerleri ve hakikat adına yürüttüğü bu siyasetin onları birebir rahatsız etmesidir. Ama katliamlarını bu şekildeki yaklaşımlarla bu şekildeki saldırganlıklarla kesinlikle örtbas edemeyecekler. Tarih önünde mahkum oldukları gibi hukuk önünde mahkum olacaklar. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına Cumhurbaşkanımıza dönük bu tehditleri yapanların hepsinin aynen geçmişte soykırım suçu işleyenler gibi yargılanacaklar ve mahkum edilecekleri bir akıbet olacağını hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pek çok siyasi partilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajları geldiğini açıklayan Çelik, "Pek çok siyasi parti Türkiye Cumhurbaşkanı'na dönük olarak İsrail hükümetinin kullandığı bu hadsiz ifadeleri kınadı, lanetledi. Muhalefette olsak, muhalefet yapsak bile eğer Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na bir saldırı varsa Cumhurbaşkanımızın yanındaydık diyerekten güçlü bir irade koydular. Buradan hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Doğru olan bugün devletimizin çıkarlarını savunmak, Filistin'deki mazlumların haklarını savunmak, insanlık değerlerinden yana olmak ve devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımıza dönük her saldırı karşısında milli birliğimizi göstermektir" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' konuşmasını eleştiren Çelik, konuşmayı dinledikten sonra açıklama yaptığını hatırlattı.

Çelik, CHP yönetiminin yeni bir açıklama yaptığını CHP Milletvekili bu konuşmayı eleştiri bağlamında söylediğini ama o denklem içinde değerlendirilecek bir takım sözler olmadığını belirten Çelik, "Nitekim açıklama yapıldığı andan itibaren de yine bir diğer CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu net bir şekilde Namık Tan'ın ifadelerini eleştirdi. Sayın Yankı Bağcıoğlu ortaya koyduğu ifadeler son derece doğru argüman Mavi Vatan kavramının nasıl geliştiğini, mavi vatan kavramına denizcilerimizin, akademisyenlerimizin, askerlerimizin nasıl emek verdiğini, bugüne kadar bu milli tez oluşmasının arkasındaki büyük emeği, gayreti ortaya koyan ve bunun haklılığını ifade argümanlar eden doğrudan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bağcıoğlu bu Namık Tan tarafından dile getirilen ifadenin yanlış olduğu ifade etti ve biz de bunu bu şekilde ifade ettik" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ve beraberinde bir ekip Sayın Tan'la birlikte birtakım açıklamalar yaptıklarını, diyorlar ki 'Sayın Tan 'ifadeleri cımbızlandığını sözlerine ilişkin Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Burada açık bir çağrıda bulunuyorum. Hiçbir cımbızlama yoktur. Doğrudan Mavi Vatan kavramının omurgasına saldıran bir konuşmadır. Hatta ben bu konuşmayı duyduğumda böyle bir şey söylenmiş olamaz. Böylesine yanlış bir işe imza atılamaz diyerekten arkadaşlarıma dedim ki bana bunun videosunu tam olarak görmek istiyorum. Ben bunu baştan sona izledim. Aslında cımbızlama meselesi değil. O konuşma baştan sonra izlendiğinde Mavi Vatan kavramına saldırı kadar vahim başka unsurların da olduğu görülecektir. Mesela burada Türkiye'nin terörle mücadele bağlamında yaptığı sınır ötesi harekatlara bir eleştiri vardır. Deniz aşırı harekatlara eleştiriler vardır. Dolayısıyla Sayın Namık Tan'ın dış politikayla ilgili ortaya koyduğu değerlendirmeler eğer bir uygulama imkanı bulsaydı buradan çıkacak sonuç Türkiye'nin elinde vatan diye bir alan kalmayacaktı. Ege'deki ve Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi kaybedecektik. Aynı şekilde de sınır ötesi harekatları yapmayarak sınırlarımızın dibinde bir terör devleti, terör devletçikleri kurulmasına müsaade etmiş olacaktık. Dolayısıyla metnin tamamı son derece kötü bir dış politika yaklaşımı son derece yanlış bir Türk dış politika yaklaşımı ve Türkiye'nin milli tezlerine karşı esasında başka devletlerin tezlerinin yanında hizalanan bir siyasi yaklaşım. "

CHP Sözcüsü Yücel'in AK Partililerin özür dilemesi gerektiğini konuşmasına ilişkin cevap veren Çelik, "Benim kendisine şöyle bir önerim var. Kendisi Sayın Mahmut Tan'ın konuşmasının videosunu tam olarak kendi parti sözcülüğü Twitter hesabından sabitlenmiş twitter olarak yayınlasın. ve bunu herkes bir kere daha ve onun sonucunda orada Mavi Vatanla ilgili olduğu kadar Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak, milli güvenliğini korumakla ilgili çok daha vahim ifadelerin olduğunu herkes görecek. Ondan sonra Sayın Deniz Yücel değerlendirsin. Biz cımbızlamışız yoksa tam aksine biz kendilerine düzeltme fırsatı vermek üzere en nezaketli şekilde eleştirimizin de ortaya koymuşuz. Dolayısıyla burada bu yayınladıkları, bugün yaptıkları konuşma esasında Sayın Tan'ın ifade ettiği tezlerden vazgeçildiğini, eleştiren Yankı Bey'in tezleri çerçevesinde bir yaklaşım ortaya koyduklarını gösteriyor. Bu durumda özür dileme talebinin yapılması gereken biz değiliz. Tam tersine bu konuşmayı kim yaptıysa milletimizden ve bugüne kadar bu kavramlar için Türkiye'nin hak ve menfaatleri için, mavi vatan için sınır ötesi harekatlar için emek verenlerden ve milletimizden özür dilemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Siyasi eleştiriyle, siyasi savrulmayı birbirine karıştırmamak lazım"

AK Parti'nin linç kampanyası başlattığı iddialarına ilişkin Çelik, "Bu da doğru bir yaklaşım değil. Tam tersine bu olay gündem oldu. Hem sosyal medyada hem başka yerlerde mavi vatana saldırı gündem oldu. Biz yine siyasi prensiplerimiz gereği belki düzeltirler diye bekledik. Ben tam 12 saat sonra açıklama yaptım. Baktım ki düzeltilmiyor bu. Bunu görünce bununla ilgili ifademizi net bir şekilde ortaya koyduk. Tabii burada problem şudur. Siyasi eleştiriyle, siyasi savrulmayı birbirine karıştırmamak lazım. Mesela geçmişte diplomat olup da oradaki birikimi vasıtasıyla siyasete katkı sağlamış çokça değerli CHP milletvekilleri vardı. Mesela Sayın Şükrü Elekdağ mecliste yaptığı konuşmalarda devlet adabına uygun, hem diplomasiyi, hem siyaset alanındaki nezakete uygun eleştirilerini ortaya koyardı ve biz karşılıklı olarak bu konularla ilgili olarak çok derinlikli ve verimli tartışmalar yapardık. Bugünse ne bu devlet adabına uyulduğunu, ne de bu birikimlerin doğru bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Temel eleştirimiz bununla ilgilidir. Bu düzeldikten sonra herhangi bir şekilde bir mesele yoktur" cevabını verdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın davetiyle ilgili bazı partilerin ortaya koyduğu yaklaşımlarına ilişkin konuşan Çelik,

Haftalar önce biz Ankara'dan İstanbul'a Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte uçakla giderken Kendisine Netanyuhu kongresine davet edildiği ve orada bir konuşma daveti konuşmasının söz konusu olacağı Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız bunu duyunca bizim de hakikatleri ortaya koymak adına ve bu yanlış yaklaşıma karşı duruşumuz netleştirmek adına sayın Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet etmemiz gerektiğini bu daveti de en kısa zamanda yapmak üzere girişimlerde bulunmamız gerektiğini ifade ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdiler. Netice itibariyle meclis başkanımızla bu şekilde bir karşılıklı olarak istişare yürütüldü. Sayın Abbas sağlığını sağlık sorunları olduğunu öne sürerek gelemeyeceğini ifade etti. Şimdi gelen yeni bilgiye göre başka bir zamanlama içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve bu konuşmayı yapmak istediğini söyledi. Şimdi tabii ki diğer siyasi partilerin de iyi niyetle ya böyle bir davet yapılsaydı iyi olurdu demeleri anlamlıdır. Bu hep beraber bu konudaki ortak hassasiyetimizi gösterir Ama birileri çıkıp da bunu bir suçlamaya Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin ve partimizin Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya dönüştürürse orada da bir tepkinin ortaya çıkması gayet normaldir. Nitekim bu çerçevede Yeniden Refah Partisi'nin bir milletvekili bunu Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı bir suçlamaya dönüştürme gibi son derece yanlış bir girişimde bulunmuştur" açıklamalarında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Erbakan tutmuş 'Sayın Cumhurbaşkanı'nı nezakete davet ediyorum demiştir' sözlerine ilişkin konuşan Çelik, "Ben öncelikle Sayın Erbakan'a şunu söylemek isterim siyasi nezaketten onu açmışlarken şunu kendilerine hatırlatmak isterim. Kendilerinin genel başkan vekili eğer Erdoğan anayasayı değiştiremezse Amerika'ya kaçacak gibisinden Türk siyasi tarihinin en çirkin ifadelerinden birini kullandığında işte o zaman Erbakan'ın siyasi nezaketi hatırlayıp o kişiyle o genel başkan yardımcısı, o genel başkan vekili vekiliyle ilgili gereğini yapması gerekirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na karşı bu saygısız ifadelerini kullanılması karşısında gerekli süreçleri net bir şekilde işletmesi gerekirdi. Ama bu yapılmadı. Asıl siyasi nezakete hiçbir şekilde uyulmayıp. En temel siyasi prensipler çiğnenip kendi siyasi partisinin genel başkan vekili tarafından cumhurbaşkanımıza böylesine çirkin bir saldırı yapılıp ondan sonrasında da kendisinden bir tavır görmediğimiz zaman siyasi nezaket konusunu yeniden değerlendirmesi gerektiğini, bunu kendi partisinden işler kılması gerektiğini belirtmek istiyoruz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın 'Sayın Cumhurbaşkanı Yeniden Refah Partisi'nin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçildiğini unutmasın' sözlerine ilişkin Çelik, "Biz tabii ki hangi partiden olursa olsun bütün partilerden vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza verdikleri destek için müteşekkiriz. Sayın Cumhurbaşkanımız çok geniş bir toplumsal taban adayına büyük bir siyasi mücadelenin lideridir. Cumhurbaşkanı seçimlerinde de pek çok farklı partiden Cumhur İttifakı başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nın dışındaki farklı partilerden de kendisine oy verilmekle destek verilmektedir. Çünkü Cumhurbaşkanımızın devleti yönettiği bir tablonun herkes için güven ve istikrar anlamına geldiği bilinmektedir. Bu çerçevede baktığımızda bu teşekkür tüm partilere yapıyoruz. Ama Sayın Erbakan Cumhurbaşkanımızın son Cumhurbaşkanı seçildiği seçimlerde 14-28 Mayıs seçimlerindeki sonucu kendilerinin tayin ettiği gibi ifade kullanıyorsa bu son derece siyasi indirgemeci bir yaklaşım olur. Kendilerine şuna hatırlatmak isterim. Yeniden Refah Partisi senin siyasi hayatta yokken bile Cumhurbaşkanımız, Başbakan olarak ve Cumhurbaşkanı olarak defalarca yüksek siyasi başarılara imza atmıştır. Dolayısıyla Erbakan'ın bir yandan siyasi nezaket deyip bir yandan da bizim sayenizde seçildiniz gibisinden bir siyasal egoizm ortaya koyması son derece yanlış bir yaklaşım olur. Siyasi nezaketin Cumhurbaşkanımız için Amerika'ya kaçacak denilen genel başkan vekillerine karşı gerekli işlemin yapılmasıyla yürürlüğe sokulması gerekir. Birtakım siyasal egoizmden de uzak durulması bundan sonrası için daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır" dedi.