AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan "ıstakoz" paylaşımına ilginç savunma - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan "ıstakoz" paylaşımına ilginç savunma

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı\'dan "ıstakoz" paylaşımına ilginç savunma

Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca tepkilerin odağı haline gelen AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan ilginç bir savunma geldi. Kendisini eleştirenlerin Antalya'daki teleferik kazasını unutturmak için gündem değiştirmeye çalıştığını söyleyen Bursalı, "İhmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin, ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz" ifadelerini kullandı.

14.04.2024 19:59  Güncelleme: 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşınca tepki çeken AK Partili İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı sessizliğini bozdu. AK Partili isimlerinden de tepki gösterdiği olaya ilginç bir savunma yapan Bursalı, "İhmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin, ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz" ifadelerini kullandı.

ISTAKOZ PAYLAŞIMININ ARDINDAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medyada paylaşması tepkileri de beraberinde getirdi. AK Partili bazı isimlerin de tepki gösterdiği Bursalı sessizliğini bozdu.

AK Partili Bursalı'dan 'ıstakoz' paylaşımına ilginç savunma
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı

TELEFERİK KAZASININ UNUTTURULMAK İSTENMESİNE BAĞLADI

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bursalı ilginç bir savunma yaptı. Bursalı, Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın ve Antalya'daki teleferik kazasını unutturmak isteyenlerin gündem değiştirme amacıyla kendisine yüklendiğini savundu.

AK Partili Bursalı'dan 'ıstakoz' paylaşımına ilginç savunma

"KAMUOYUNDA HAKLI TEPKİYE SEBEP OLMUŞTUR"

AK Partili Bursalı şunları söyledi: "Yoğun geçen seçim çalışmalarımız ardından yurtdışında yaşayan ailem ve yeğenlerimle bayram tatilini geçirmek üzere gittiğimiz bir restoranda hiç adetim olmayan bir yemek paylaşımı yapmam kamuoyunda haklı tepkiye sebep olmuştur.

"ÜZÜNTÜM SONSUZDUR"

30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim. Mensubu bulunmaktan onur duyduğum partim ve yolunda yürümekten her nefesimde şeref duyduğum sn Cumhurbaşkanımızın da bu sebeple hedef alınmasından dolayı üzüntüm sonsuzdur.

"GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞANLARI ÇOK İYİ ANLIYORUM"

Asla kötü niyet taşımayan ve yazılan hiçbir ücretle yakından uzaktan ilgisi olmayan yiyecek ve konuyla ilgili samimi üzüntümü ifade ederken, bunu fırsat bilip Antalya'daki teleferik faciasını unutturmak üzere gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum!

"NE AMAÇLA BU OLAYI ÇARPITTIKLARINI BİLİYORUZ"

İstanbul'un göbeğinde 29 insanımızın hayatını kaybettiği, Antalya'da göz göre göre ihmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin, ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz! Kamuoyuna saygıyla sunarım"

AK Partili Bursalı'dan 'ıstakoz' paylaşımına ilginç savunma

AK PARTİLİ BİRİNCİ SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ak Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Bursalı'nın paylaşımına sert tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birinci, şu paylaşımda bulundu; "Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız!

"BURASI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN PARTİSİDİR KARDEŞİM"

O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz. Sizin bu tavrınıza, bu ruh halinize hangi parti uygunsa, oraya gideceksiniz! Yer sofralarında kurulmuş, emekle, darbeler, bin bir badireler atlatmış bu partide siz ve sizin gibilere yer yok. Siz burayı babanızın çiftliği zannediyorsunuz, lakin burası halkın bağrından kopmuş, bu milletin öz evladı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisidir kardeşim!

"ÖLENE KADAR REİSİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Burada artık bu tavırda olanlara yer yok! Biz, size rağmen, sizin gibileri tek tek ayıklayana kadar, ölene kadar Reisimize sahip çıkacağız.

"UZUN UZUN YAZARDIM AMA..."

Siz, bizim tane tane topladıklarımızı, kamyonu devirerek dökmeye çalışsanız da biz, yılmadan, sizlerden ve sizin gibilerden partimizin izzetini koruyacağız. Uzun uzun yazardım, sabaha kadar yazardım, ama o fotoğraf, inanın bana, bu kadar yazmayı bile hak etmiyor. Aslında tek cümle yeter; "Partimizden defolup gidin kardeşim" konu bu kadar basit."

Şebnem Bursalı, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' paylaşımına ilginç savunma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • osman şahin: Bu ülkeye en büyük zararı İslam adına din adına yaptılar fakire fukaraya şükret meyi öğretiler 473 19 Yanıtla
  • Turhallı: Özür ü kabahatin den büyük derlerya 452 11 Yanıtla
  • Oooo: Dış güçlere bağlamaması çok ilginç! 452 9 Yanıtla
  • Bunyamin Gorentas: İran'ın füzesi gibi dalga geçiyorsun vekil hanım yazık 368 8 Yanıtla
  • Serter Kara: Istakoza gerek yoktu makarnayla da unuturduk 345 13 Yanıtla
  • Özcan Kuvan: Teleferik kazasına nasıl bağladınız bu olayı hanım efendi? Paranız varmış monakoya gidip istakoz yemişsiniz afiyet olsun. Biz burada fakirliğimize şükrediyoruz :)))))) 333 8 Yanıtla
  • özer bergin: görevli olarak gittiyse parasını devlet öder, yani biz ıstakozu ve diğer harcamalarını karşıladık. 229 13 Yanıtla Metin yavaş: ülkenin paraları nereye gittiği belli 64 5
  • Depechs Modes: Manda yoğurdu getirin bana diyorrr 212 12 Yanıtla
  • Gökmen Karaçay: beyinsizlik akıyor ressmen 206 9 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
  • 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyonlar düzenlendi
    08:19 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyonlar düzenlendi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-17' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonlar sonucunda toplamda 707 silah ele geçirildi ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi illerde de önemli miktarda silah ve şüpheli gözaltına alındı.

  • AK Parti İlçe Başkanı Seçim Tartışması Sonucu Vuruldu
    08:09 AK Parti İlçe Başkanı Seçim Tartışması Sonucu Vuruldu

    Kırıkkale'de AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, seçimlerde oy verme tartışmasından çıkan kavgada muhtar adayı Ş.İ. tarafından tüfekle vuruldu. Irmak, hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.

  • Donald Trump, New York'ta başlayacak olan dava ile ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olacak
    06:49 Donald Trump, New York'ta başlayacak olan dava ile ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olacak

    Donald Trump, 2016 seçimlerinden önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlanıyor. Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir. Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor. Dava, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen üzerinden ödeme etrafında şekilleniyor ve altı-sekiz hafta arasında sürmesi bekleniyor.

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Gazze'deki soykırımı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlamak yeter
    05:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Gazze'deki soykırımı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlamak yeter

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İtalya'da bir camide yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan soykırımı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlaması gerektiğini söyledi. Erbaş, mazlumun inancına, ırkına veya dinine bakılmaması gerektiğini vurgulayarak, dünyadaki olumsuzlukların sadece Müslümanlara bırakılamayacağını belirtti. Ayrıca, insan hakları ve insancıl davranmanın temelini İslam'ın attığını ifade etti.

  • BM Güvenlik Konseyi Orta Doğu Gündemiyle Toplandı
    04:40 BM Güvenlik Konseyi Orta Doğu Gündemiyle Toplandı

    Orta Doğu'da gerilimi azaltmak için tüm ülkeleri sorumluluk almaya çağıran BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Daha fazla savaşı ne bölge, ne de dünya kaldırabilir" dedi.


08:25 İran’ın “Gerçek Vaat“ operasyonu ABD’nin uykularını kaçırdı: İsrail’i yok etmeye çalıştılar İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar
07:53 Acil toplanan BMGK’de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz Acil toplanan BMGK'de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz
07:17 Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin’de Yüksek Zarar Etti Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin'de Yüksek Zarar Etti
23:37 CHP lideri Özel’den Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
22:14 Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
00:28 Muş’un Varto ilçesinde inekler yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti Muş'un Varto ilçesinde inekler yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti
23:41 BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail’e itidal çağrısı yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail'e itidal çağrısı yaptı
23:16 Amedspor, 1. Lig’e göz kırptı Diyarbakır bayram yerine döndü Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
22:31 ’’Bize yakışmadı’’ diyen İsmail Kartal’dan maç sonu yorumu ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu
22:04 Elazığ’da bir garip olay Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu Elazığ'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu
21:44 Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı
21:42 İsrail Savaş Kabinesi, İran’a karşılık konusunda karara varamadı İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karara varamadı
20:53 Kanarya geriden gelip kazandı Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 2-1 yendi Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi
20:40 Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2024 08:44:31. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan "ıstakoz" paylaşımına ilginç savunma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement