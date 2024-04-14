AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı\'dan "ıstakoz" paylaşımına ilginç savunma

Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşınca tepki çeken AK Partili İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı sessizliğini bozdu. AK Partili isimlerinden de tepki gösterdiği olaya ilginç bir savunma yapan Bursalı, "İhmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin, ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medyada paylaşması tepkileri de beraberinde getirdi. AK Partili bazı isimlerin de tepki gösterdiği Bursalı sessizliğini bozdu.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bursalı ilginç bir savunma yaptı. Bursalı, Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın ve Antalya'daki teleferik kazasını unutturmak isteyenlerin gündem değiştirme amacıyla kendisine yüklendiğini savundu.
AK Partili Bursalı şunları söyledi: "Yoğun geçen seçim çalışmalarımız ardından yurtdışında yaşayan ailem ve yeğenlerimle bayram tatilini geçirmek üzere gittiğimiz bir restoranda hiç adetim olmayan bir yemek paylaşımı yapmam kamuoyunda haklı tepkiye sebep olmuştur.
30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim. Mensubu bulunmaktan onur duyduğum partim ve yolunda yürümekten her nefesimde şeref duyduğum sn Cumhurbaşkanımızın da bu sebeple hedef alınmasından dolayı üzüntüm sonsuzdur.
Asla kötü niyet taşımayan ve yazılan hiçbir ücretle yakından uzaktan ilgisi olmayan yiyecek ve konuyla ilgili samimi üzüntümü ifade ederken, bunu fırsat bilip Antalya'daki teleferik faciasını unutturmak üzere gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum!
İstanbul'un göbeğinde 29 insanımızın hayatını kaybettiği, Antalya'da göz göre göre ihmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin, ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz! Kamuoyuna saygıyla sunarım"
Ak Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Bursalı'nın paylaşımına sert tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birinci, şu paylaşımda bulundu; "Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız!
O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz. Sizin bu tavrınıza, bu ruh halinize hangi parti uygunsa, oraya gideceksiniz! Yer sofralarında kurulmuş, emekle, darbeler, bin bir badireler atlatmış bu partide siz ve sizin gibilere yer yok. Siz burayı babanızın çiftliği zannediyorsunuz, lakin burası halkın bağrından kopmuş, bu milletin öz evladı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisidir kardeşim!
Burada artık bu tavırda olanlara yer yok! Biz, size rağmen, sizin gibileri tek tek ayıklayana kadar, ölene kadar Reisimize sahip çıkacağız.
Siz, bizim tane tane topladıklarımızı, kamyonu devirerek dökmeye çalışsanız da biz, yılmadan, sizlerden ve sizin gibilerden partimizin izzetini koruyacağız. Uzun uzun yazardım, sabaha kadar yazardım, ama o fotoğraf, inanın bana, bu kadar yazmayı bile hak etmiyor. Aslında tek cümle yeter; "Partimizden defolup gidin kardeşim" konu bu kadar basit."
Son Dakika › Politika › AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' paylaşımına ilginç savunma - Son Dakika
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