ANKARA Cevdet Yılmaz: KKTC, tam üye olarak Türk Devletleri Teşkilatı\'nda yerini alacaktır

Politika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), inşallah en kısa zamanda tam üye olarak aile meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) yerini alacaktır buna inanıyoruz, bunu temenni ediyoruz dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çankaya Köşkü'nün altında bulunan konutunda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmeler öncesinde Cevdet Yılmaz ve Ersin Tatar, ortak basın toplantısı düzenledi. Cevdet Yılmaz, Türkiye ve KKTC arasında gerçekleşen karşılıklı görüşmelerle, 2 ülke arasındaki eş güdümün arttığını söyledi. Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen 11'inci TDT Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, KKTC, inşallah en kısa zamanda tam üye olarak aile meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) yerini alacaktır buna inanıyoruz, bunu temenni ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Bişkek Zirvesi'nde de ifade ettikleri üzere Türk dünyası, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını sahiplendikçe, birlik ve beraberliğimiz de kuvvetlenecektir dedi.

'TÜM ÇABAMIZ KKTC'NİN İSTİKBALİ VE REFAHI İÇİN'

Bu yıl imzalanan 'Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın, 2 ülke arasındaki ilişkilerin somut göstergesi olduğunu aktaran Yılmaz, Bizler için Kıbrıs Türkü'nün ekonomik açıdan gitgide daha da sağlamlaşan bir temel üzerinde, müreffeh ve kuvvetli biçimde geleceğe istikrarla yürümesi, öncelikli bir hedeftir. KKTC'nin gelişip güçlenmesi, sağlam ve dinamik bir ekonomiye sahip olması için farklı ortak projeleri hayata geçiriyoruz. Nitelikli kamu hizmetleri, altyapı, sağlık ve sosyal hizmetlere erişim ile refahı artırarak Kuzey Kıbrıs'ta kalkınmayı desteklemeye gayret ediyoruz. Güçlü, ayakları yere sağlam basan bir KKTC inşa etme konusunda Cumhurbaşkanı Sayın Tatar ve KKTC hükümetiyle istişare ve tam bir uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çabamız Kıbrıs Türk halkının ve KKTC'nin istikbali ve refahı içindir diye konuştu.

'FEDERAL ÇÖZÜM ARAMAK BEYHUDEDİR'

Yılmaz, Kıbrıs sorununun adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydederek, Kıbrıs'ta çözüm; ancak Ada'daki gerçekler üzerine inşa edilebilir ve ancak böyle bir çözüm, bölgesel istikrar ve refaha da katkıda bulunacaktır. Bu yıl 50'nci yıl dönümünü idrak ettiğimiz Kıbrıs Barış Harekatı, sadece Kıbrıs Türk'üne değil tüm Ada'ya huzur ve barış getirmiştir. Bugün, Gazze'de yaşadığımız tabloları gördüğümüzde bunu çok daha iyi anlıyoruz. Maalesef bugün yaşanan tablo bize şunu göstermiştir; birçok kurumun ve kavramın içinin boşaldığını, sözde kaldığını ve esas olarak kendi güvenliğimizi sağlam bir şekilde oluşturmak olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Tükenmiş ve 2 tarafın rızasını yansıtmayan, federal çözüm hedefleyen Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerinde çözüm aramak beyhudedir. Bu çerçevede, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının, bir diğer ifadeyle egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözüme giden yolu açacaktır. Bunun asgari tezahürü de KKTC'yle doğrudan uçuşlar, doğrudan ticaret ve doğrudan temasların önünün açılmasıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar, kapıları ne kadar kapatırlarsa kapatsınlar, yeni yollar ve kapılar açarak bunu hep birlikte sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın BM 79'uncu Genel Kurulu'nda bir kez daha ifade ettikleri üzere, uluslararası toplum, KKTC'yi tanımalı, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmalıdır. Kıbrıs Adası'nda çözüm, bölgesel istikrar ve refaha da şüphesiz katkıda bulunacaktır açıklamasında bulundu.

'2 DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN GERİ DÖNÜŞ OLMAYACAK'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda Kıbrıs Türklerine sahip çıktığını ve bu açıklamaların Kıbrıs Türklerinin tanınmasına katkı sunduğunu ifade etti. KKTC'nin, Kıbrıs'ta 2 devletli çözümü savunduğunu aktaran Tatar, KKTC, Türklerin bağımsızlığının, hürriyetinin sembolü olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla artık 2 devletli çözümden geri dönüşün olmayacağını dünya kamuoyu da yavaş yavaş anlamaya başlamıştır. Bütün bu güçlü mesajlar, bu algının yerleşmesi bakımından fevkalade önemlidir. ve bu durumu sizlerin de desteğiyle güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. KKTC'nin; ekonomik ve sosyal yapısı, geleceğe umutla bakabilmeniz için elbette ekonomik dönüşümler fevkalade önemlidir. KKTC ekonomisiyle ilgili ifade ettiğiniz gibi ekonomik ve mali iş birliğinin yanı sıra her vesileyle yaptığınız katkılar ve verdiğiniz mesajlar, KKTC'nin gerek turizm sektörü, gerek eğitim sektörü, gerek şu anda Anadolu'dan gelen suyun, sulama projeleriyle tarım arazilerine dağıtılması, hizmetler sektörü, teknoloji ve yeni sanayi bölgeleriyle inşallah KKTC'nin ekonomik yapısını ve rekabetin güçlendirilmesi en büyük temennim ve dileğimdir dedi.

'DİYALOGDAN YANAYIZ'

Bölgede yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında Doğu Akdeniz'de bulunan KKTC'nin cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Tatar, KKTC'nin kuruluşundan bu yana geçen süre içerisinde önemli aşamalar kaydettiğini belirtti. Tatar, Kıbrıs'ta 2 devlet temelinde, 2 devletin iş birliğiyle başta enerji, Doğu Akdeniz'deki birtakım gaz ve petrol gibi büyük sektörlerin oluşumunda birlikte hareket etmeliyiz. Bunun yanı sıra; kablolar meselesi, ekonomi, ticaret, düzensiz göç gibi konularda iş birliklerinin yapılabilmesi ve elbette buna benzer diğer alanlarda 2 devletin iş birliğiyle yapabiliriz. Diyalogdan, iletişimden ve her 2 halkın faydasına olabilecek her türlü çalışmanın yanında ve tarafındayız diye konuştu.

Haber-Kamera Aliekber METE-Muhammet BAYRAM ANKARA,