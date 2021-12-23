Üye Girişi
Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı - Son Dakika

Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı

23.12.2021 12:16
Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı

Area Araştırma'nın 12 ilde yaptığı araştırmaya göre halk; hükümetin ekonomi politikasını yüzde 70 oranında başarısız buluyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini başarısız bulanların oranı ise yüzde 55.

Area Araştırma'nın İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır'da gerçekleştirdiği ve 2 bin kişinin katıldığı "Türkiye Siyasi Gündem Araştırmaları – 2021 Genel Değerlendirmesi" araştırması tamamlandı.

Araştırmanın sonuçlarını yayınlayan Area; Türkiye'de siyasal atmosferin iktidar cephesi aleyhine geliştiğini tespit etti.

Araştırmada "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna şu yanıtlar alındı.

Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı

Area tarafından; Partilerin 2021 Yılı Oy Trendleri de derlendi.

AK Parti'nin 2021 trendi şöyle:

Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı

CHP'NİN 2021'nin trendi şöyle:

Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı

Araştırmada Cumhur ve Millet İttifakı'nın oy oranlarına da bakıldı.

Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı
Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı

Araştırmaya katılanların yanıtları geçmiş seçimlerle de karşılaştırıldı.

Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı

Araştırmaya katılanlar; "Sizce Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalıdır?" sorusuna ise şöyle yanıt vermiş:

Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni başarılı buluyor musunuz?" sorusu ise yüzde 55 oranında başarısız yanıtıyla karşılanmış.

Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı

"Sizce, Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? " sorusuna verilen yanıt ise şöyle:

Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı

Peki hükümetin ekonomi politikası halkan nasıl oy almış, son veri de buna dair. Halkın yüzde 70'i hükümeti başarısız buluyor.

Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı
Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı

Seçim anketi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • yavuz reis: Araştırmanız size kalsın her seçimden önce böyle felaket tellallığı yapıyorsunuz ama kazanan yine RTE oluyor 21 yaşındayım herşeyin farkındayız devletimizin de yanındayız. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Emekli Tahminci: Bu sorular kime soruluyor cumhur ittifaki W civari oyu oldu,siz hangi alemde yasiyorsunuz,biz yolumuzdan dönmedik yola devam dedik,siz hayalle yasayin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Kaçırılan engelli genç kız elleri kolları bağlı bulundu! Müjdeyi, Müge Anlı verdi Kaçırılan engelli genç kız elleri kolları bağlı bulundu! Müjdeyi, Müge Anlı verdi         
16:22
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Televizyonunuzu yalamak ister misiniz? İşte yalanabilir televizyon teknolojisi Televizyonunuzu yalamak ister misiniz? İşte yalanabilir televizyon teknolojisi         
16:13
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
16:23 Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!
16:22 Kaçırılan engelli genç kız elleri kolları bağlı bulundu! Müjdeyi, Müge Anlı verdi
16:21 Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?
16:20 Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi
16:17 Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum
16:13 Televizyonunuzu yalamak ister misiniz? İşte yalanabilir televizyon teknolojisi
16:01 Emniyetin partisinde kadın meslektaşının tweerk yaptığı ABD'li polis amirinin başı dertte
15:53 Trabzonspor'da şampiyonluk yolunda ağır kayıp!
15:33 Google dolar kurunu gizlemeye başladı
15:29 Son Dakika: Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz, 65 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 16:30:22. #1.11#
SON DAKİKA: Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement