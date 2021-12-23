Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı - Son Dakika

Area Araştırma'nın İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır'da gerçekleştirdiği ve 2 bin kişinin katıldığı "Türkiye Siyasi Gündem Araştırmaları – 2021 Genel Değerlendirmesi" araştırması tamamlandı.

Araştırmanın sonuçlarını yayınlayan Area; Türkiye'de siyasal atmosferin iktidar cephesi aleyhine geliştiğini tespit etti.

Araştırmada "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna şu yanıtlar alındı.

Area tarafından; Partilerin 2021 Yılı Oy Trendleri de derlendi.

AK Parti'nin 2021 trendi şöyle:

CHP'NİN 2021'nin trendi şöyle:

Araştırmada Cumhur ve Millet İttifakı'nın oy oranlarına da bakıldı.

Araştırmaya katılanların yanıtları geçmiş seçimlerle de karşılaştırıldı.

Araştırmaya katılanlar; "Sizce Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalıdır?" sorusuna ise şöyle yanıt vermiş:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni başarılı buluyor musunuz?" sorusu ise yüzde 55 oranında başarısız yanıtıyla karşılanmış.

"Sizce, Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? " sorusuna verilen yanıt ise şöyle:

Peki hükümetin ekonomi politikası halkan nasıl oy almış, son veri de buna dair. Halkın yüzde 70'i hükümeti başarısız buluyor.