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Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor - Son Dakika
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Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor

AK Parti, deprembölgesi başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adayı 18 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Adayını sabırsızlıkla bekleyen illerden biri de Malatya. Son 10 gündür şehirde özellikle mevcut belediye başkanı Selahattin Gürkan'ın aday olup olmayacağı çok konuşuluyor. Hatta son bir haftadır aday gösterilmemesi durumunda, şehrin ahenginin bozulacağı endişeleri de bir çok kesim tarafından dile getiriliyor.

Malatya\'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
16.01.2024 - 14:12,  Güncelleme: 14:15
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AK Parti, deprem bölgesi başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adayı 18 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Adayını sabırsızlıkla bekleyen illerden biri de Malatya. Son 10 gündür şehirde özellikle mevcut belediye başkanı Selahattin Gürkan'ın aday olup olmayacağı çok konuşuluyor. Hatta son bir haftadır aday gösterilmemesi durumunda, şehrin ahenginin bozulacağı endişeleri de bir çok kesim tarafından dile getiriliyor.

BAŞARILI GRAFİĞİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Peki, Halen mevcut belediye başkanlığı görevini sürdüren Selahattin Gürkan bu şehir için neden kıymetli? Gürkan, bugün merkez ilçe olan daha önceki dönemde ise Malatya'nın tarihi dokusu yüksek olan Battalgazi'de ilk dönem bağımsız olmak üzere AK Parti'de 3 dönem ilçe Belediye Başkanlığı yaptı. 2019'da ise ilçedeki başarılı çalışmaları dikkat çekince, Sayın Erdoğan kendisini Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdi.

Avukat Bedia Teymur yazdı: Yazık etmeyin Malatya'ya

HİZMETTE PARTİ AYRIMI YAPMADI

Gürkan'ı bu süreçte farklı kılan özelliklerinden bahsedeceğiz elbette. Ancak, O'nu esas farklı kılan husus,Sayın Cumhurbaşkanımızın Beyoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığısırasında İstanbul'un tüm sosyolojisini kucaklayan bir hizmet anlayışını Malatya'da uygulamış olmasıdır hiç kuşkusuz.

Nitekim bu yaklaşımı sayesinde, Malatya'nın geçmişten gelen kapsayıcı kültürel kodlarını yeniden hayata geçirmeyi başaran bir isim olmuştur. Sadece temsil ettiği AK Parti camiası ya da kendi fikrini oluşturan topluma değil, kendisi gibi düşünmeyen farklı toplum katmanlarına da hizmet götürmeyi şiar edinmiş bir isim.

Göreve geldiği 2019 yılının hemen 1 yıl sonrası Pandeminin üç yıl sürmesine rağmen, Gürkan hiçbir mazeretin arkasına sığınmayarak, batak haline düşmüş belediye şirketlerini yeniden kara geçirmeyi başardı. Bununla da kalmadı, bankalara adeta teslim olmuş belediyenin kredi borçlarını ödedi.

Avukat Bedia Teymur yazdı: Yazık etmeyin Malatya'ya

YAPTIĞI İMAR DÜZENLEMESİ BİRİLERİNİN İŞİNE GELMEDİ

Tabi şehirde deprem öncesi bir takım imar düzenlemesine de imza atınca, bugün karşısında olan grup ile sorun da yaşamaya başladı. Buna en çarpıcı örneği şuydu; Gürkan'dan önce, Meşale grubuna yakın olan bir iş adamı grubu eski otogarın yerini alıp buraya 24 kat izinli bir imar düzenlemesini bir önceki belediye meclisinden çıkarmayı başarmıştı. Ancak Gürkan göreve gelir gelmez, "Şehrin deprem riskini göze alarak buraya verilen 24 kat izni 12 kata çekti."

İşte kıyamet de, o gün koptu. Bir anda Gürkan, bu grup tarafından" istenmeyen adam" oldu. Oysa Gürkan döneminde, yüksek katlı bina ruhsatı hiç kimseye verilmedi. Deprem olduğunda ise, Gürkan'ın ne kadar haklı olduğu anlaşıldı.

Gürkan köken itibariyle Milliyetçi bir aileden geliyor. Ancak sayın Cumhurbaşkanımız ile kader birliği yapan ve bu misyonunu Malatya'da uygulamak için canla başla çalışan bir isim.

Avukat Bedia Teymur yazdı: Yazık etmeyin Malatya'ya

2019 SEÇİMLERİNDE REKOR OY ALDI

Bugün Malatya kırsalında sünni ya da alevi hangi köye giderseniz gidin, Gürkan'ın 5 yıl içinde yaptığı hizmetleri görmeniz mümkün. Hatta öyle ki, 2019 seçimlerinde, rekor oy alan birkaç ilden biri de Malatya olmuştu.

Bugün elbette deprem olmasaydı, tüm bunlar belki de konuşulmayacaktı. Ancak depremin faturasını son dönemde bile Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti ile paralellik arz eden bir Belediye Başkanına kesilmesi de pek vicdani olmaz.

Zira açık ve net yazmamız gerekirse, Bugün Gürkan'ı istemeyenlerin bir çoğu geçmişte, bu imar iznine imza atan, ya da bundan bir şekilde istifade eden yerel bir takım çıkar guruplarıdır. Düşünün 3 yıl ülkeyi kasıp kavuran bir pandemi süreci yaşayacaksınız bir büyük deprem yaşayacaksınız ama şehrinize hizmet etmek için canla başla uğraşacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımız, Gürkan'ın bu özelliğini en iyi bilenlerin başında geliyor.

Avukat Bedia Teymur yazdı: Yazık etmeyin Malatya'ya

BETON SANTRALLERİNİN EGEMENLİĞİNİ BİTİRDİ

Depremden sonra, Malatya'da beton santralleri vicdanı kaybetmiş ve betonun metre küpünü3 katından vatandaşa satmaya başlamıştı. Ne yaptı Gürkan, şehrin bir doğusuna bir de batısına beton santrali kurdu. Fiyatları otomotik aşağı çektirdi. Fırınlar ekmeği fahiş fiyattan verince, Belediye Ekmek Fabrikasının kapasitesini 10 kat arttırdı. Açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak olan Dünya Kayısı Merkezi'ni kurdu. Tüm ilçelere arıtma tesisi kurdu. Kapalı spor salonları, gençlik merkezi , tabiat parkları ve daha aklımıza gelmeyen onlarca hizmeti bu 5 yıl içerisinde Malatyalılarla buluşturdu.

Evet, Malatya şu an enkaz halde. Devlet tüm gücüyle bu bölgede canla başla çalışıyor. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan geçen bu 1 yıl içerisinde şehrin yeniden ayağa kalkması için, esnafın, vatandaşın, çiftçinin, köylünün hep yanında oldu. Özetlersek, Malatya'da toplumun büyük kesimi tarafından sevilen, hizmetinden kuşku edilmeyen ve işi gücü sadece Malatya olan bir Belediye Başkanı var.

Sonuç olarak;

Tüm bu gerçeklere karşın, maalesef Malatya'da sayıları 150-200'ü bile geçmeyen bu güruhun, Cumhurbaşkanımızı etkileyecek bazı isimleri sırf Malatya'daki saltanatlarını yeniden kazanmak adına devreye sokması, bir şehrin kaderiyle oynamaktan başka bir şey değildir.

Yazık etmeyin Malatya'ya!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hususları göz önünde bulunduracağından zerre şüphemiz yok.

YORUMLAR (2)
  • Beşiktaş 1903: Akp li olup ayrım yapmaması biraz algı gibi geldi 5 4 Yanıtla
  • Ali Yılmaz: Selahaddin baskanda grcekten ayrım yoktu yeri geldi meşale yaktı yürüyüşe katıldı yeri geldi kilise tadilatı yaptı yeri geldi camide en ön safta namaz kıldı her kesimi kucakladı örnek bir belediyecilik yaptı beton santrali, millet bahçesi kütüphane ve buna benzer şehrin çehresini değişecek güzel işlere imza attı şunu yine bir seçmen olarak belirteyim gerçekten ayrım yapmadı... 1 2 Yanıtla

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