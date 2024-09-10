Bağımlılıkla Mücadele Programı Başlatılıyor

Politika

BAĞIMLILIKLA Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Yılmaz, "Kumar, internet, akıllı telefon ve oyun bağımlılığına karşı 'Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı' ilk kez uygulanmaya başlanacak. Tüm bağımlılık türlerine karşı nesillerimizi koruyucu politikalarla destekleyecek, tedaviye erişim imkanlarını da artıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Erol Özvar katıldı. Toplantının açılışında konuşan Yılmaz, "Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, aileler, eğitim kurumları ve sağlık sektörü gibi birçok paydaşın iş birliği, ortak bir güç oluşturmak bakımından son derece kıymetlidir. Bu yaklaşım, yalnızca bireyleri iyileştirme çabasını değil, toplumsal dokuyu da güçlendiren, dayanışma temelli bir mücadele modeli ortaya koyar. Her paydaşın bu sürece farklı bir perspektiften katkı sunması hem önleyici hem de tedavi edici adımların daha etkili olmasını sağlar. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulumuz işte bu anlayışla işlev göstermektedir. Uyuşturucu, tütün, alkol gibi madde bağımlılıkları ile sanal bağımlılık ve kumar gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele, son derece önem verdiğimiz ve üst seviyede takip ettiğimiz konuların başında geliyor. Her bir kurumun sorumluluk alanına giren hedefleri ve iyileştirmeleri eylem planları çerçevesinde takip ediyor ve gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıda bugüne kadar atılan adımların yanı sıra 2024-2028 Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı gündemimizdedir" dedi.

'YAPAY ZEKA DESTEKLİ CİHAZLAR KULLANILIYOR'

Yılmaz, uyuşturucu kullanımını azaltmanın en etkili yollarından birinin, uyuşturucu arzının önlenmesi olduğunu vurgulayarak, "Bu kapsamda, arzla mücadele eden kurumların organizasyon ve personel yapısı güçlendirilerek, bilgi ve kapasiteleri artırılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyelerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları kurulmuştur. Ticaret Bakanlığımız bünyesinde gümrük kapıları ile diğer gümrüklü alanların modernizasyonu amaçlanmış ve gerek bu alanda görevli insan kaynağı gerekse araç, teknik cihaz ve yönetim kapasitesi önemli ölçüde güçlendirilmiştir. Sayıca artan denetim personelinin yanı sıra dedektör köpeklerin artışı, gelişmiş x-ray tarama sistemleri ve yapay zeka destekli cihazların kullanımı da uyuşturucu arzının önüne geçilmesinde etkili olmaktadır. Ayrıca, yerli ve milli MİLTAR tarama sistemleriyle gümrük kontrollerinde yasak maddelere geçit vermemeye kararlıyız. İçişleri Bakanlığımızın uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere yasa dışı ekim ve narkoterörle kararlı mücadelesi devam etmektedir. Geride bıraktığımız son bir yılda da kolluk kuvvetlerimiz çok sayıda uyuşturucu çetesini çökertmiştir. Bunun yanı sıra sokak bazlı mücadeleyi daha da güçlendirmek için 'Uyuma' gibi mobil uygulamalar ve ihbar hatlarıyla uyuşturucuyla ilgili ihbarlar kolaylaştırılmıştır" diye konuştu.

'2023 YILINDA ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPILIP YÜRÜRLÜĞE KONMUŞTUR'

Yılmaz, Adalet Bakanlığı tarafından 2023 yılında uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına ilişkin konularda önemli düzenlemeler yapılıp yürürlüğe konduğuna dikkat çekerek, "Uyuşturucu madde kullananlar hakkında uygulanacak tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri sürecinin daha etkin işletilebilmesi sağlanmıştır. Bu sayede hem suçlunun ıslahı hem de toplumun güvenliğinin sağlanması yönünde önemli adımlar atılmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve ülke genelindeki 565 sigara bırakma poliklinikleri sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde destek sunmaktadır. Bunların yanı sıra pasif maruziyetin önlenmesi adına sıkı denetimler de yine bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, bağımlılıkla mücadele eden vatandaşlarımıza hizmet veren tedavi merkezlerinin donanım ve kalitesi artırılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde 'Bağımlılıktan kaçınmak ve bağımlılıkla mücadele etmek' konusuna özellikle eğilmiştir. Modelde yalnızca öğrencilerin değil, veli ve öğretmenlerin de bağımlılıklara karşı farkındalıklarını arttırmak için çeşitli programlar bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ YAKLAŞIM ÇOK DEĞERLİ'

Yılmaz, 2024-2028 yılları için hazırlanmış Tütün, Uyuşturucu ve Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Eylem Planlarını detaylı bir şekilde ele alıp karara bağlayacaklarını bildirerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun alt faaliyet sayıları önceki eylem planına göre artış göstermiş olacak. Kurumlarımızın eş güdümüyle danışmanlık merkezi ve özel poliklinik sayısının artmasını destekleyeceğiz. Kumar, internet, akıllı telefon ve oyun bağımlılığına karşı Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı ilk kez uygulanmaya başlanacak. Tüm bağımlılık türlerine karşı nesillerimizi koruyucu politikalarla destekleyecek tedaviye erişim imkanlarını da artıracağız. Bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici yaklaşım bağımlılığı başlamadan durdururken, tedavi edici yaklaşım bağımlılıkta kaybolanlara yeni bir şans sunar. İki stratejinin bir arada yürütülmesi, bağımlılıkla mücadelede en güçlü aracımızdır. Koruyucu ve önleyici yaklaşımı çok değerli görüyoruz. Bağımlılık risklerini, risk altında olan kişi ve ortamları sistemli bir şekilde belirlemek, bağımlılığı başlamadan engellemek temel amacımızdır" diye konuştu.

'BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EĞİTİM AKADEMİSİ KURULMASI GÜNDEMİMİZDE'

Yılmaz, zararlı maddelerin ve alışkanlıkların yayılmasını engellemekte önceliklerinin sosyal medya kampanyaları, toplumsal projeler ve yasal düzenlemeler ile bağımlılıkları başlamadan durdurmak olduğunu bildirerek, "Bağımlılığın başladığı durumlarda ise bağımlılık döngüsünü kıracak şekilde tıbbi müdahaleler, psikolojik destek ve rehabilitasyon süreçlerini desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda bugün Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülecek tütün ile mücadeleye yönelik iletişim kampanyası ile ilgili konuşacağız. Bağımlılık ile mücadele kapsamında yürürlükteki tüm mevzuatın gözden geçirilmesi ve üniversiteler ile iş birliği halinde Bağımlılık ile Mücadele Eğitim Akademisi kurulması gibi hayati öneme sahip konular da yine toplantı gündemimizde. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu üyesi bakanlarımız ve ilgili bakanlıklar başta olmak üzere 'bağımlılığa değil yaşama sarıl' şiarıyla toplum sağlığını koruyan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Yeşilay gibi öncü sivil toplum kuruluşlarına iş birlikleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi.