Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı\'nda konuştu: (2)

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine ve sonlanmasına ümit bağlayanlar size kötü bir haberim var; Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır, var olacaktır ve ayakta kalacaktır." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin komşularıyla barışçıl, dostane, yapıcı, karşılıklı saygıya dayalı, ortak çıkarların gözetildiği ve iyi niyetli diyaloglar kurmasının, öteden beri savundukları bir politika olduğunu anlattı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 22 Nisan 2024'teki Irak ziyaretinin, mana ve muhteva açısından tarihi önemde olduğunu dile getiren Bahçeli, Irak'ın güvenliği ve huzurunun Türkiye'nin güvenlik ve huzuru olduğuna işaret etti.

Devlet Bahçeli, Ankara ile Bağdat arasındaki istikrarlı ilişkilerin sürdürülmesinin iki ülkenin yararına olduğunu söyleyerek, görüşülen mühim gündem başlıklarından birinin terör olduğunu anımsattı. Bahçeli, "Irak topraklarından kaynaklı terör saldırılarına ve bölücü terör örgütü PKK'ya karşı ortak mücadelenin istişare edilmesi, PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilanı, kayda değer gelişmelerdir. Ancak olması gereken PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilerek Irak topraklarından sökülüp atılması, bu hususta iki ülkenin azami anlayış, uzlaşma ve yardımlaşmayla hareket etmesidir. Bölücü terör örgütünün Irak ve Suriye'de varlığının sonlanmasına eş zamanlı olarak Kalkınma Yolu Projesi'nin devreye girişiyle bölgemiz hasretini çektiği refah, istikrar, huzur ve güvenliğe kavuşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Türkiye ziyaretine değinen Bahçeli, şu görüşleri paylaştı:

"Bu esnada Türkiye'ye ziyaret düzenleyip önce İstanbul'a gelen, alelacele belediye başkanıyla görüşme yapan Almanya Cumhurbaşkanı'nın da döner diplomasisinin yanı sıra Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermesi samimi dileğimizdir. Ankara'ya gelmeden ve Cumhurbaşkanımızla görüşmeden İstanbul Belediye Başkanına koşan Almanya Cumhurbaşkanının niçin böyle bir program akışına ihtiyaç duyduğu bizim nezdimizde soru işaretleriyle doludur. Döner edebiyatını kullanarak iç siyasete dahil olan, CHP'li belediye başkanlarını ayağının tozuyla ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanının vermek istediği potansiyel mesajları şaibeli ve şüphelidir."

Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin, hedeflenen seviyelere tırmanmasının halisane temennileri olduğunu dile getiren Bahçeli, AB ülkelerinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü uzantılarına müsamaha gösterilmemesinin şart olduğunu; dostluk ve müttefiklik hukukunun icabı ve icrasının da bunu gerektirdiğini kaydetti.

"Bunun da sırrı, kız alıp kız vermekte..."

MHP lideri Bahçeli, 31 Mart seçimlerinden sonra Kürt kökenli vatandaşlarla ilgili pek çok iddiada bulunulduğunu; "Türk milletinin eşit, onurlu ve muhterem mensubu olan bu kardeşlerinin", Cumhur İttifakı'na yüz çevirdiklerinin dahi ileri sürüldüğünü söyleyerek, "'Demlenmiş' belediyelerdeki devir teslim törenlerinde de sistematik tahriklerin, devlete ve millete parmak sallayan iğrenç sahnelerin yaşandığı, hafıza kayıtlarımızdadır." diye konuştu.

Partisinin, Türkiye'de yaşayan her insanı 'Türk milleti' tanımı içinde kucakladığını ve hepsine aynı gözle baktığını ifade eden Bahçeli, soy ve ırk temelinde bir üstünlüğün kendilerinin nazarında yok hükmünde olduğuna dikkati çekti.

Kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan her insanın, kendilerinin özbeöz kardeşi, milletin de asli unsuru olduğunu vurgulayan Bahçeli, Türkiye'nin bir Kürt sorunu olmadığını, çok tehlikeli bölücülük ve terör sorunu olduğunu belirtti.

Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni arasında uçurumlar oluşturmak için demokrasi, özgürlük ve insan hakkı kisvesine bürünerek hizmet edenlerin, alçakların en alçağı, hainlerin en haini olduğunu kaydeden Bahçeli, "Kültürü, dayanışması, karşılıklı anlayışı göz önüne alındığında, Türkiye'deki Alevi-Sünni çatışmasını, Türk-Kürt ayrışmasını çözecek olan bu millet ve onun iradesidir. Bunun da sırrı, kız alıp kız vermekte; yeni bir Türkiye inşa etmektedir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne hançer sallayanlar Türk'ün de, Kürt'ün de, Alevi'nin de, Sünni'nin de can düşmanıdır. İşte bu aile kurumunu kura kura milleti millet yapan haslet, Türkiye'deki Kürt sorununu, ayrımcılığı kökünden kazıyacaktır. Bunu millet kendisi başarmaktadır. Anadolu'yu dolaşın, öyle yuvalar vardır ki, ana Kürt baba Türk, baba Kürt ana Türk, çocukların hepsi Türk milletinin öz evlatları." ifadesini kullandı.

Bölücü terör sorununun yeni yüzyılda kesinlikle biteceğinin altını çizen Bahçeli, üç aşamalı yeni terörle mücadele stratejisinin neticesinde PKK/YPG/PYD terörünün mücavir topraklardan kazınacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinin de bu açıdan çok güçlü bir iradenin doğumunu müjdelediğini dile getirdi.

MHP lideri Bahçeli, hazırlanmasını temenni ettikleri 'bölücülükle mücadele ve stratejik eylem planı' ile ülke içindeki yıkım cephesinin çökertileceğini de belirterek, partisinin, terörü bir hak arama vasıtası gören, bölücülüğü demokratik mücadele şeklinde gösteren bölücü mihraklara direneceğini ve Kürt kökenli kardeşlerini amasız, fakatsız, bin yılın hatıralarıyla kucaklayacağını söyledi.

"Türkiye'de yerel halk yoktur, Türk milleti vardır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'de bazı sermaye gruplarının, bir kısım medya organının ve akademik çevrenin dillendirdiği, çözülme ve dağılmalarını esas alan hain projeyi ilerletmek için teşvik edilen aldatma kampanyasında üç sahte klişe sloganın ön plana çıktığını ifade ederek, bunların, küreselleşme dinamikleri, Avrupa Birliği sürecinin gerekleri, Türk toplumunun değişim ihtiyacı ve çağa ayak uydurma zorunluluğu olarak sunulan safsatalar olduğunu hatırlattı. Bahçeli, "Son dönemde, MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı hedef alan şirret kampanyanın arkasında da bu hain projenin taşeronları bulunmaktadır." dedi.

Türkiye'de yerel halk değil, Türk milletinin bulunduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"23 Nisan mesajımın adresi de DEM'ciler, 'demlenmiş' ve yerel halk tabirini referans almış CHP'li bazı belediye başkanlarıdır. Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, deve izi saymasın, niyet okuyuculuğuna da teşebbüs etmesin; Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız. Türk vatandaşından kaldığı otelde 120 avro milliyet farkı alan sömürge kuklalarıyla görülecek işimiz vardır ve nefesimiz bunların siyasetteki ayaklarının ensesindedir. Çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir ses ve söz ustası olan Sayın Ferdi Tayfur'un şarkısının arka fonda çaldığı ve benim de yürüyüş yaptığım videonun yayımlanmasından hemen sonra; zoraki anlamlar çıkaranlar, çarpık değerlendirmeler yapanlar, polemik üretenler şimdi kulağınızı açıp beni dinleyiniz. Adını bile hatırlamadığım bir küsurat partisinin sözde başkanı Kobanili Ahmet, sen de özellikle dersini almalısın."

Sezai Karakoç'un "Anlamak masraflı iştir, emek ister, gayret ister, samimiyet ister; yanlış anlamak kolaydır oysa, biraz kötü niyet, biraz da cahillik yeter" sözlerini aktaran Bahçeli, "Bir şeyi söylemek istersem muhatabına doğrudan söylerim. Dolambaçlı yollara sapmam, kırk dereden su taşımam. Sayın Ferdi Tayfur'un seslendirdiği gibi, hainsin diyorsam, söyleten sensin, işte bu mesaj Türkiye'nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt onlaradır." diye konuştu.

"Bu kütük kafalı iddia sahiplerinin hepsi baltayı taşa vurmuştur"

MHP lideri Bahçeli, bazı gazete manşetlerini ve köşe yazısı başlıklarını sıralayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kütük kafalı iddia sahiplerinin hepsi baltayı taşa vurmuştur. Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine ve sonlanmasına ümit bağlayanlar size kötü bir haberim var; Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır, var olacaktır ve ayakta kalacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile olan dostluk ve kardeşlik hukukumuzu anlayabilmeniz için balığın kavağa tırmanmasını beklemekten başka alternatifiniz kalmamıştır. Kobanili Ahmet, senin de klinik vaka olduğunu değerlendiriyor, insan ve toplum sağlığı adına gözetim altına alınıp tedavi edilmeni özellikle tavsiye ediyorum. Endişem odur ki bir zaman sonra hiçbir aşı sana fayda etmeyecektir."

Siyasette merkez olma iddiasında olup bu çerçevede görüş beyan edenlere de seslendiğini kaydeden Bahçeli, MHP ve Cumhur İttifakı'nın, toplumsal siyasetin merkezi olduğunu vurguladı. Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı, milletimizin tamamını kucaklayan siyaseti ile devlet ve millet uyuşmasını sağlamış, milli ile evrenseli, küresel ile yereli, birey ile toplumu uzlaştıran tek siyaset seçeneği olarak öne çıkmıştır." açıklamasında bulundu.

Devlet Bahçeli, yeni anayasa hazırlık sürecinde taviz vermeyecekleri esasları da "Türkiye Cumhuriyeti Devleti tektir, ülkesi ve milletiyle birdir. Milli birlik ve bölünmez bütünlüğümüzün dayandığı temeller tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek dil ülküsüdür." şeklinde sıraladı.

"Türkiye, 10 yıl içinde ekonomik bir kudret olarak mutlaka hak ettiği mevkiye ulaşacaktır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, fiyat ve finansal istikrarla beraber vatandaşın mağduru olduğu hayat pahalılığı ve enflasyon baskısının, doğru politikalarla, ortak sinerji ve potansiyel imkanlarla telafi edileceğini; fırsatçıların, karaborsacıların, gün aşırı zam yapan aç gözlülerin yakasından tutulacağını belirterek, "100 milyon nüfusu, 100 ili, 1000 ilçesiyle Türkiye önümüzdeki 10 yıl içinde ekonomik bir kudret olarak mutlaka hak ettiği mevkiye ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

1 Mayıs'ın emniyet ve esenlik içinde geçmesi temennisinde bulunan Bahçeli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayına yönelik de şunları kaydetti:

"Son günlerde bir siyasi partide olağanüstü kongreler yapılmış, bir yönetim değişikliği de söz konusu olmuştur. Bu o siyasi partinin en tabii hakkıdır. Buna ihtiyacımız da yoktur. Bunu herkes iyi bilmelidir. MHP, 'Herkes tebrik etti, siz niye tebrik etmiyorsunuz?' suçlamasıyla karşı karşıya bırakılıyor ve camiamız içerisinde yeni bir fitneyle iyiyi daha da iyileştirmenin çabası içerisine girmeye çalışanlar var. Açıkça söylüyorum; 104 tane siyasi parti var, her biri kongresini yapar, her kongreyi tebrik eden, etmeyen olabilir. Bunlar da onların en tabii hakkıdır. Neden tebrik etmediğimi açıkça hepinizin huzurunda söylüyorum; ihaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz."

(Bitti)