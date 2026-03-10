Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı - Son Dakika
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı

Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10.03.2026 10:48
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
MHP lideri Devlet Bahçeli, İran'da Kürt grupların silahlandırılacağı iddiaları üzerine çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava kokluyorlar. Bu sayede İran'ı içeriden çökertmeyi planlayan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz yapmamalıdır. Kürtler tetikçi değildir. Kürt kardeşlerim satılık değildir" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin sözleri parti grubu tarafından ayakta alkışlandı.

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasının büyük bölümünü ABD ve İsrail'in İran'a saldırarak başlattığı savaşa ayırdı.

"KÜRT KARDEŞLERİM SATILIK DEĞİLDİR"

Kürt grupların İran'a karşı silahlandırılacağı tartışmalarına değinen Bahçeli, "Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava kokluyorlar. Bu sayede İran'ı içeriden çökertmeyi planlayan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz yapmamalıdır. Kürtler tetikçi değildir. Kürt kardeşlerim satılık değildir. Onun bunun projelerinde piyango olarak gösterilemez" ifadelerine yer verdi.

"HER ÜLKE AKLINI BAŞINA ALMALIDIR"

Sözlerinin devamında son dönemlerde Türkiye sınırları içerisinde düşürülen füzelere değinen Bahçeli, "Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye, üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir. Kasti bir tavrın olmadığına inanmak istiyoruz. Taciz ve tahrik olup olmadığını netleştirecek ülke İran İslam Cumhuriyetidir. Elbette Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmeye çalışan siyonist emperyalist bir kadroyu da ihmal veya göz ardı etmiyoruz" şeklinde konuştu.

  Ahmet Yıldırım Ahmet Yıldırım:
    Allah'ına kurban ????????????
