Bakan Bayraktar: 3,5 milyon hanemizin doğal gaz ihtiyacını karşılar hale geldik

Politika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz üretimine ilişkin, "Toplam yurt içi üretimimizi günlük 8 milyon metreküpe yükselterek 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğal gaz üretimimizle karşılar hale geldik" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçe teklifini görüşmek üzere toplandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlık çalışmaları ve bütçe teklifine ilişkin komisyon üyesi milletvekillerine sunum yaptı. Bakan Bayraktar, madencilik sektörünün daha güvenli ve sürdürülebilir olması amacıyla 2023'te 8 bin 828, bu yıl ekim sonu itibarıyla 7 bin 833 sahada denetim yaptıklarını belirterek, söz konusu denetimlerde radar, sonar, dron, elektronik takip ve dijital uyarı sistemleri gibi teknolojilerin kullanıldığını ve yıl sonuna kadar yaklaşık 9 bin saha denetim sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

'BOR SATIŞINDA REKOR KIRACAĞIZ'

Bayraktar, yer altı kaynaklarını ortaya çıkarmak amacıyla kurulan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA), son 10 yılda ortalama 670 bin metre sondaj gerçekleştirerek yeni rezervlerin tespitini sağladığını ve bu rezervlerin önemli bir kısmının ekonomiye kazandırıldığını kaydederek, "Madencilik sektörünün bugünkü fiyatlarla, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içinde 65 milyar lira olan hacmini 20 yıl gibi bir sürede 4 katına çıkararak 2023 yılında 270 milyar liraya ulaştırdık. Aynı süre zarfında maden ihracatımızı da 7 kat artırarak 2023 yılında 5,7 milyar dolara çıkardık. Dünyadaki rezervin yüzde 73'üne sahip olduğumuz bor madeninde yüzde 60'ın üzerinde küresel pazar payıyla bu alanda liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede 2024 yılında 2,5 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında, yüzde 97'si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolar satış gerçekleştirerek bir rekor kıracağız" dedi.

'GAZ OTOBANI İNŞA ETTİK'

Bayraktar, 2020 yılında Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Deniz yüzeyinin 4 bin metre altından çıkardığımız doğal gazı karaya, 170 kilometre mesafeden Filyos'a ulaştırarak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Karadeniz'in tabanına Ankara- Bolu otoyolu mesafesi kadar adeta bir gaz otobanı inşa ettik. Sakarya Gaz Sahası'nda geçtiğimiz yıl bütçe görüşmeleri döneminde günlük 3,8 milyon metreküp olan üretimimiz bugün itibarıyla yaklaşık 2 katına ulaşarak 7 milyon metreküpe çıkmıştır. Diğer sahalarımızla birlikte toplam yurt içi üretimimizi günlük 8 milyon metreküpe yükselterek, 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğal gaz üretimimizle karşılar hale geldik" diye konuştu.

'6,3 MİLYON OTOMOBİLİN YAKIT İHTİYACINI KARŞILIYORUZ'

Bayraktar, yine geçen yıl bütçede Şırnak Gabar'daki günlük üretimi 23 bin varil olarak açıkladığını vurgulayarak, Bugün itibarıyla 2,5 katına çıkartarak günlük 57 bin varilin üzerine yükselttik. Gabar ve civarında farklı sahalarda yeni keşif kuyularını da açmaya devam ediyoruz. 2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamlanmış olup, bu rakamı yıl sonunda 103'e çıkaracağız. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. Yurt dışındaki sahalardaki 40 bin varillik üretimle birlikte günlük toplam 155 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz. 6,3 milyon otomobilin yakıt ihtiyacını kendi ürettiğimiz petrolle karşılıyoruz. Ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda Türkiye'yi enerjide tam bağımsız kılarak, kendi kendine yeten bir ülke haline getirmeye kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

'ENERJİ SEKTÖRÜNDE 3 YENİ TÜRKİYE İNŞA ETTİK'

Türkiye'nin elektrik talebinin son 20 yılda ortalama yıllık yüzde 4,4 artarak 335 milyar kilovata çıktığını bildiren Bayraktar, "Bu denli yüksek talep artışını karşılamak için uyguladığımız politika ve düzenlemelerle elektrik kurulu gücümüzü 114 bin 600 megavata ulaştırarak adeta enerjide bir devrim gerçekleştirdik. Son 20 yılda enerji sektöründe neredeyse 3 yeni Türkiye inşa ettik. Elektrik sektörünü geliştirirken aynı zamanda dönüştürdük. Rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü neredeyse sıfırdan 31 bin megavatın üzerine çıkartarak bu kısa sürede 23 Keban Barajı'na eş değer gücü devreye aldık. Bugün geldiğimiz noktada sadece rüzgar ve güneş santrallerinden ürettiğimiz elektrik, ülkemizdeki tüm konutların yıllık elektrik ihtiyacını karşılamaktadır" diye konuştu.

'11 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT ÖNLENDİ'

Yenilenebilir enerjinin mevcut kurulu güç içindeki oranını yüzde 60'a, yerli kaynakların oranını da yüzde 70'e çıkardıklarını işaret eden Bayraktar, "Son 1 yılda yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi neticesinde yaklaşık 11 milyar dolar karşılığı olan doğal gaz ithalatını önledik" dedi.

Ayrıca enerji verimliliği alanında 2024-2030 yıllarını kapsayan eylem planını devreye aldıklarını dile getiren Bayraktar, "Kamu ve özel sektör birlikte, 2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz. Bu yatırımlar sayesinde önümüzdeki 15 yılda 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlayacağız" diye konuştu. Bayraktar ayrıca, tüm vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarında 2023 yılında 328 milyar lira, 2024 yılının 10 aylık döneminde 275 milyar liranın devlet tarafından karşılandığını söyleyerek, "Halihazırda meskenlerde kullanılan elektriğe düşük kademede yüzde 60, yüksek kademede yüzde 40; doğal gaza ise yüzde 63 destek uygulanmaktadır" dedi.