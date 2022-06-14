Bakan Bozdağ, HDP'li vekilin polise yumruk atmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Bakan Bozdağ, HDP'li vekilin polise yumruk atmasına tepki gösterdi

14.06.2022 01:12

Kadıköy'deki terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekilin polise yumruk atmasına tepkilere neden oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuyla ilgili Bakan Bozdağ, "Kimsenin Türk polisine ve askerine el kaldırmak haddi değildir. Yaptıklarının hesabını Türk milleti adına yargıya verecekler." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TVNET televizyonuna konuk olarak gündemi değerlendirdi. Milletvekillerinin dokunulmazlığının devletin polisine ve askerine, saldırmak için tanınmadığını belirten Bozdağ, HDP'li vekilin polise yumruk atmasına tepki gösterdi.

"DOKUNULMAZLIK, VEKİLLİK VAZİFESİNİ YAPMAK İÇİN"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, "Türkiye'de yasama dokunulmazlığı, esasında milletin temsilcisi olan milletvekillerinin her türlü korku, baskı, tehdit, endişeden uzak kalarak temsil ettiği Türk milletinin iradesini Ankara'da cesurca temsil etmek, onların taleplerini Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hür ve gür bir biçimde ifade etmek için tanınmıştır. Yoksa bir milletvekilinin terör örgütlerinin önünde, arkasında, içinde ortasında yer alarak devletin polisine, askerine, hakimine, savcısına ve kamu görevi yapanlarına saldırmak ve onlara şiddet uygulamak için tanınmış bir imkan değildir. Bu kalkan, vekillik vazifesini yapmak içindir. Onun dışındaki şeyler bu kalkandan istifade edemez" şeklinde konuştu.

"25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK"

İstanbul'da gerçekleştirilen ve aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu terörist başı Öcalan'a destek eylemi hakkında konuşan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: "Dün İstanbul'da yaşanan hadise üzerine de 70 kişi hakkında işlem yapıldığını ve bunlardan 25'iyle ilgili gözaltı karar verildiğini öğrendim. Aralarında vekil olduğu için soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Gerekli işlemler yapılacak. Fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildikten sonra da eminim TBMM Karma Komisyonu ve Genel Kurulu haddini ve kendini bilmez milletvekili kişi hakkında gerekli işlemleri yapacaktır.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan polise yumruk atan HDP'li vekil yorumu: Haddi değil

"YAPTIKLARININ HESABINI VERECEKLER"

Kimsenin Türk polisine, Türk askerine el kaldırma hakkı da değildir, haddi de değildir. Maalesef bunlar terör örgütünden ve arkalarında olan başka destekçilerinden aldıkları güçle hadlerini de aşıyorlar ve suç da işliyorlar. Başka eylemlere de sapıyorlar. Karşılarında Türk milletinin ortaya koyduğu irade ile şekillenen hukuku ve yargıyı bulacaklardır. Yaptıklarının hesabını Türk milleti adına yargıya vereceklerdir. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Milletvekilliği sıfatını taşıyan birisinin yapacağı bir eylem değildir. Bu, ancak terörist olan birinin yapacağı bir eylemdir. Bu hainliğin, alçaklığın, haddini ve kendini bilmezlerin farklı bir ifadesidir."

ERDOĞAN: BEDELİNİ YARGI ÖNÜNDE ÖDETECEĞİZ

Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polise yönelik saldırıya ilişkin konuştu. Erdoğan, "İnlerine girdik ve gire gire yolumuza devam ediyoruz. Pençe Kilit'te inlerini başlarına geçirmeye devam ediyoruz. Döktükleri her damla kanın hesabını teröristlerden soruyoruz. Dört vatan evladının yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının İstanbul'da polisimize saldırmaları kalleşliktir, kanı bozukluktur, namussuzluktur. Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan polise yumruk atan HDP'li vekil yorumu: Haddi değil

BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ GELDİ

Kadıköy'deki HDP'li vekillerin de katıldığı yürüyüşte yaşananlara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tepki gösterdi. Bakan Soylu sosyal medya hesabından "Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." açıklamasını yaptı. Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadıköy'den gitmek isteyip direnenler gözaltında. Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin"

NE OLMUŞTU?

12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılmasını isteyenler tarafından yürüyüş düzenlendi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için Kadıköy'de bir araya gelen kalabalık, Serasker Caddesi üzerinden Bahariye Caddesi'ne doğru terörist başı Öcalan lehine sloganlar atarak yürüdü. Güvenlik güçleri, gruba müdahale ederken yürüyüşe katılan HDP'li vekiller Ayşe Başaran ve Feleknas Uca polislere tehditler savurdu. HDP Milletvekili Saliha Aydemir'in ise bir polise yumruk attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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