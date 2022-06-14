Bakan Bozdağ, HDP'li vekilin polise yumruk atmasına tepki gösterdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TVNET televizyonuna konuk olarak gündemi değerlendirdi. Milletvekillerinin dokunulmazlığının devletin polisine ve askerine, saldırmak için tanınmadığını belirten Bozdağ, HDP'li vekilin polise yumruk atmasına tepki gösterdi.

"DOKUNULMAZLIK, VEKİLLİK VAZİFESİNİ YAPMAK İÇİN"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, "Türkiye'de yasama dokunulmazlığı, esasında milletin temsilcisi olan milletvekillerinin her türlü korku, baskı, tehdit, endişeden uzak kalarak temsil ettiği Türk milletinin iradesini Ankara'da cesurca temsil etmek, onların taleplerini Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hür ve gür bir biçimde ifade etmek için tanınmıştır. Yoksa bir milletvekilinin terör örgütlerinin önünde, arkasında, içinde ortasında yer alarak devletin polisine, askerine, hakimine, savcısına ve kamu görevi yapanlarına saldırmak ve onlara şiddet uygulamak için tanınmış bir imkan değildir. Bu kalkan, vekillik vazifesini yapmak içindir. Onun dışındaki şeyler bu kalkandan istifade edemez" şeklinde konuştu.

"25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK"

İstanbul'da gerçekleştirilen ve aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu terörist başı Öcalan'a destek eylemi hakkında konuşan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: "Dün İstanbul'da yaşanan hadise üzerine de 70 kişi hakkında işlem yapıldığını ve bunlardan 25'iyle ilgili gözaltı karar verildiğini öğrendim. Aralarında vekil olduğu için soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Gerekli işlemler yapılacak. Fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildikten sonra da eminim TBMM Karma Komisyonu ve Genel Kurulu haddini ve kendini bilmez milletvekili kişi hakkında gerekli işlemleri yapacaktır.

"YAPTIKLARININ HESABINI VERECEKLER"

Kimsenin Türk polisine, Türk askerine el kaldırma hakkı da değildir, haddi de değildir. Maalesef bunlar terör örgütünden ve arkalarında olan başka destekçilerinden aldıkları güçle hadlerini de aşıyorlar ve suç da işliyorlar. Başka eylemlere de sapıyorlar. Karşılarında Türk milletinin ortaya koyduğu irade ile şekillenen hukuku ve yargıyı bulacaklardır. Yaptıklarının hesabını Türk milleti adına yargıya vereceklerdir. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Milletvekilliği sıfatını taşıyan birisinin yapacağı bir eylem değildir. Bu, ancak terörist olan birinin yapacağı bir eylemdir. Bu hainliğin, alçaklığın, haddini ve kendini bilmezlerin farklı bir ifadesidir."

ERDOĞAN: BEDELİNİ YARGI ÖNÜNDE ÖDETECEĞİZ

Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polise yönelik saldırıya ilişkin konuştu. Erdoğan, "İnlerine girdik ve gire gire yolumuza devam ediyoruz. Pençe Kilit'te inlerini başlarına geçirmeye devam ediyoruz. Döktükleri her damla kanın hesabını teröristlerden soruyoruz. Dört vatan evladının yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının İstanbul'da polisimize saldırmaları kalleşliktir, kanı bozukluktur, namussuzluktur. Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ GELDİ

Kadıköy'deki HDP'li vekillerin de katıldığı yürüyüşte yaşananlara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tepki gösterdi. Bakan Soylu sosyal medya hesabından "Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." açıklamasını yaptı. Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadıköy'den gitmek isteyip direnenler gözaltında. Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin"