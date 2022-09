Bakan Çavuşoğlu: Elimiz kolumuz bağlı kalmayız

DENİZLİ'de basın toplantısı gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal etmesiyle ilgili, "Biz de elimiz kolumuz bağlı kalmayız, tedbirleri alacağız. ABD tarafsızlık politikasını bozarak Yunanistan lehine adımlar atıyor. Gerek Ege'de, gerek Kıbrıs'ta biz de kendi güvenliğimizi tesis etmek için ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini korumak için gerekli adımları kararlılıkla atacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Şehir Buluşmaları kapsamında geldiği Denizli'de, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalar yapan Bakan Çavuşoğlu, turizm, tarım, sanayi, askeri, siyasi ve diplomasi gibi her alandaki uyumun ekonomiye pozitif olarak yansıdığını, her alandaki potansiyeli uyum içinde harmanlayan akıllı bir güç olarak politikalarını belirlediklerini ve uyguladıkları politikaların da sonuçlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Konuşmasında Türkiye 'nin en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "2021'de yüzde 11 büyüdük. Son 10 yılın en hızlı büyümesi oldu. Dünya ortalamasının bu dönemde yüzde 5,5 olduğunu hatırlatmak isterim. 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdük. Yine OECD 2022 büyümemize ilişkin tahminini yüzde 3,7.'den yüzde 5,4'e çıkardı. Bu büyüme oranının çok daha yüksek olacağını kendi rakamlarımızda da görüyoruz. Uluslararası kuruluşların temkinli rakamlar açıkladığı da aşikardır. 2003-2020 arasındaki yıllık büyüme ortalamamız yüzde 5,5 olmuştur. Türkiye ekonomik modeli, yatırım, üretim, istihdam ihracat odaklı büyüme stratejisidir. İhracat , büyümemizin en önemli itici güçlerinden birisidir. İhracatın büyümeye katkısı birinci çeyrekte 3,5 puan, ikinci çeyrekte 2,7 puan olmuştur. Son 1 yılda her ay ihracatta rekorlar kırıyoruz. 1974'de yıllık 1,5 milyar dolar ihracatımız vardı. 1990'da aylık 1,5 milyar dolar ihracatımız oldu. Bugün bazen günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Son 12 ayda 250,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yılın ilk 8 ayında 165,7 milyar dolarlık ihracatımız oldu, 2022 yılında 250 milyar doların altına düşmeyeceğiz. Türkiye ekonomik modelinin bir diğer amacı istihdamla birlikte büyümek. Her ay istihdam artıyor. Azar azar olsa da işsizlik oranı düşüyor. 2021'de pandemiye rağmen 24,5 milyar dolarlık bir gelire ulaştık. Turizm gelirleri 2020'de 12,5 milyar dolardı, 2022'nin ilk 6 ayında 14,1 milyar dolara ulaştık. Bu sene hedefimiz çok daha yüksek olacak" ifadelerini kullandı.'KÜRESEL SORUN OLAN ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'Bakan Çavuşoğlu, salgın ve savaş koşullarında küresel sorun olan enflasyonla da mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, "Bugün enflasyon dünyada bir gerçektir. Bizdeki yüksek enflasyon için bir mazeret değildir. Enflasyon ve hayat pahalılığı varsa bunu açık yüreklilikle söylüyoruz. En başta Cumhurbaşkanı'mız söylüyor. Orta ve uzun vadeli programlarla enflasyonu düşürmek bizim görevimiz. Bizi de etkileyen enflasyonu azaltmak ve ekonomimizi büyütmek için tedbirlerimizi alıyoruz, politikalarımızı hayata geçiriyoruz" dedi.'DÜNYAYI BİR GIDA KRİZİNDEN KURTARDIK'Bakan Çavuşoğlu, dünyada her coğrafyadan yüzünü Türkiye'ye dönen milyonlar olduğunu ifade ederek, "Eskiden mazlumlar dönerdi, şimdi en gelişmiş ülkeler de yüzünü Türkiye'ye dönüyor. Bir sorun varsa artık herkes 'Türkiye çözer, Recep Tayyip Erdoğan çözer' diyor. Tahıl krizinde yine Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bir anlaşma imzalanmasını sağladık. Dünyayı bir gıda krizinden kurtardık. Zengin fakir ayırt etmeksizin tüm ülkelerin gözü Türkiye'de. Bugün enerji krizinde başta Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere, Balkan ülkeleri olmak üzere gerek elektrik ihtiyacını karşılamakta gerekse Azerbaycan 'da üretilen gazın ulaşmasında herkesin gözü kulağı Türkiye'de. Sorumluluğumuz büyük, Türkiye'den beklentiler yüksek" açıklamalarında bulundu.'İDDİAMIZ, BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İDDİASIDIR'Bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye'yi yaralamasına müsaade etmeyeceklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aktif ve çalışkan olmak zorundayız. Türkiye'nin kısır çekişmelerle kaybedecek tek 1 dakikası dahi yok. İçeride ne kadar güçlüysek, dışarıda da o kadar etkili oluyoruz. Biz bugün dış politikamızı dünyanın her yerinde hayata geçirirken, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırırken, ülkemizin gücüne güveniyoruz, ülkemizin gücüne güvenerek hamlelerde bulunuyoruz. Mesele, iktidar olma meselesi değil, bizim iddiamız, büyük ve güçlü Türkiye iddiasıdır."'TERÖRLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'Bakan Çavuşoğlu, dünkü MGK toplantısında Türkiye'yi yakından ilgilendiren konuları, dış ve güvenlik politikalarını birlikte gözden geçirdiklerini belirterek, "Türkiye bir taraftan milletimizin ve ülkemizin çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Dünya çok hızlı değişiyor, bu hızlı değişimin çok etkileri var. Etrafımızda çatışmalar, savaşlar var. Göç, gıda, enerji krizleri var. Bu krizlerin ülkemize etkisini en aza düşürmek için gayret sarf edeceğiz. Uluslararası sistem maalesef bugün dünya sorunlarının çözümüne katkı sağlayamayacak durumda. Cumhurbaşkanı'mız da 'Dünya beşten büyüktür' derken, 'daha adil bir dünya mümkündür' derken buna vurgu yapıyor. Uluslararası sistemin zayıf olduğu bir dönemde sorunların çözümünde ön plana çıkan aktörler var. Bunların başında Türkiye var. Gerek Ukrayna Savaşı, gerekse bölgemizde Suriye Libya gibi sorunlu bölgeler var. Sorunların çözümü konusunda gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Pazartesi günü Milli Savunma Bakanı ve diğer bakanlarla bu amaçla Libya'yı ziyaret etmiş olacağız. Önümüzdeki dönemde yoğun bir dış politika bizi bekliyor. Dünyanın her yerinde faal olmamız lazım. Katılmamız gereken çok önemli zirveler ve toplantılar var. Bunlara katılacağız ve Türkiye'nin düşüncelerini, tespitlerini, tavsiyelerini paylaşma fırsatı bulacağız. Bugün dünyanın en büyük beşinci diplomatik ağına sahibiz. 255 misyonla dünyanın her yerinde çıkarlarımızı gözetmek içinde çaba sarf edeceğiz. Elbette bize yönelik tehditler oluştuğu zaman bunun da bertaraf edilmesi için gerekli tedbirleri de alacağız. Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.'YUNANİSTAN'A KARŞI ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI KALMAYIZ, GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIRIZ'Bakan Çavuşoğlu, dünkü MGK'da Yunanistan'ı da değerlendirdiklerini belirterek, "Yunanistan, uluslararası hukuka aykırı şekilde silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ederken, biz de elimiz kolumuz bağlı kalmayız, biz de gerekli tedbirleri alacağız. ABD tarafsızlık politikasını bozarak Yunanistan lehine adımlar atıyor. Geçmişte denge politikası izliyordu. Ayrıca Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu 1 yıllığına kaldırdı. Dolayısıyla garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'ne gerekli takviyeleri yapacağız. Gerek Ege'de gerek Kıbrıs'ta biz de kendi güvenliğimiz tesis etmek için ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini korumak için gerekli adımları kararlılıkla atacağız" ifadelerini kullandı.'520 BİNDEN FAZLA SURİYELİ EVİNE DÖNDÜ'Bakan Çavuşoğlu, mültecilerle ilgili olarak çevresel etkiler, savaşlardan dolayı evini terk eden insan sayısının dünyada arttığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birkaç yıl önce 80 milyonlardan bahsediyorduk, şimdi 100 milyonları aştı. Dolayısıyla bu sorunla da mücadele etmek lazım. Bu soruna ırkçı bir yaklaşımla değil, sadece güvenlik perspektifinden bakmayarak, insani boyutuyla beraber bir sosyal olgu olarak da değerlendirerek, tüm yönleriyle yakından ilgilenip, politikalar üretmek lazım. Tıpkı bizim şu ana kadar yaptığımız gibi. Elbette Türkiye'de geçici olarak gelen göçmenlerin, başta Suriyeliler olmak üzere ülkesine geri dönmesi ama bu dönüşün güvenli ve onurlu bir şekilde olması gerekiyor. Şu ana kadar 520 binden fazla Suriyeli'nin Suriye'ye dönmesi de aynı bu çerçevede olmuştur. Oraya döndükleri zaman orada almaları gereken temel hizmetlerin de sağlanması gerekir. Afganistan 'dan gelenlerin de aynı şekilde. İçişleri Bakanı 'mız bu rakamları paylaşıyor. Biz insani yaklaşımımızla dünyada örnek gösterilen bir ülkeyken, Yunanistan'ın AB'nin gözetiminde denizin ortasında insanları öldürmesi, dünyanın birçok yerinde göçmenlerin kötü muameleye maruz kalması gerçekten utanılacak bir durumdur. İnsanlar evlerini terk ediyorsa bir sebebi vardır. Bize gelsinler anlamında söylemiyorum ama bunu yönetmek de bizlerin görevidir. Sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın görevlerinin başında geliyor."'REFERANDUM SONUÇLARINI TANIMIYORUZ'Çavuşoğlu, referandum yapılan yerlerin Ukrayna toprakları olduğunu, bundan endişe duyduklarını ilettiklerini belirterek, "Dolayısıyla Kırım 'ın illegal ilhakını tanımadığımız gibi bu referandumun da sonucunu tanımayacağımızı açık bir şekilde söyledik. Biz Türkiye olarak ilkeli bir dış politika izliyoruz. Tabi ki denge politikamız dünyaya örnektir. Geçmişte denge politikamızı 'Acaba Türkiye'nin dış politikasında kayma mı var?' diye sorgulamalar oldu. Bugün Türkiye'nin denge politikası herkes tarafından takdir ediliyor ve ne kadar ihtiyaç olduğunu herkes görüyor. Türk dünyası başta olmak üzere Orta Asya ile yeniden ilişkilerimizin önemi yarın daha da görülecektir. Rusya ile ilişkilerimiz iyi ama Rusya'ya yapacaklarımızı, yapmayacaklarımızı, kabul edeceklerimizi, etmeyeceklerimizi açıkça, net söyleyen bir ülkeyiz. Ukrayna için de geçerli bu. Kırım'ın ilhakını da hiçbir zaman tanımadık tanımayacağımızı da söyledik. Bu referandumun sonuçlarını da Türkiye olarak tanımıyoruz" diye konuştu.Daha sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.