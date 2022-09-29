Bakan Çavuşoğlu: Elimiz kolumuz bağlı kalmayız

DENİZLİ'de basın toplantısı gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal etmesiyle ilgili, "Biz de elimiz kolumuz bağlı kalmayız, tedbirleri alacağız. ABD tarafsızlık politikasını bozarak Yunanistan lehine adımlar atıyor. Gerek Ege'de, gerek Kıbrıs'ta biz de kendi güvenliğimizi tesis etmek için ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini korumak için gerekli adımları kararlılıkla atacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Şehir Buluşmaları kapsamında geldiği Denizli'de, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalar yapan Bakan Çavuşoğlu, turizm, tarım, sanayi, askeri, siyasi ve diplomasi gibi her alandaki uyumun ekonomiye pozitif olarak yansıdığını, her alandaki potansiyeli uyum içinde harmanlayan akıllı bir güç olarak politikalarını belirlediklerini ve uyguladıkları politikaların da sonuçlarını yakından takip ettiklerini söyledi.