Bakan Yerlikaya: 'Yangınlardan beşinin sebebini arkadaşlarımız ortaya çıkardı'

Peş peşe meydana gelen orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beşinin sebebinin ortaya çıkarıldığını söyledi. Hatay'daki yangına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Yerlikaya, "Bugün birinin tutuklandığını, birinin de adli kontrolle serbest bırakıldığını belirtmek istiyorum" dedi.

ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM

Karabük'te yaşanan sel afetinin ardından bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük Valiliği'nde yaptığı açıklamada meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya sel afetinin ardından orman yangınlarının meydana geldiğini ifade etti.

"YANGINLARDAN BEŞİNİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKARILDI"

Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Bildiğiniz üzere maalesef gündemimizde önce sel vardı, şimdi de orman yangınları bulunuyor. Yaşanan küresel iklim değişiklikleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve bunlara eklenen beşeri dikkatsizlikler orman yangınlarına ne yazık ki davetiye çıkarıyor. Bakanlık olarak dünkü yangınların her birinin sebeplerini ortaya çıkarmak üzere titiz bir şekilde çalışıyoruz. Şu ana kadar dünkü yangınlardan beşinin sebebini arkadaşlarımız ortaya çıkardılar. Birisi trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden olduğu, yine ikisinin de kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir.

1 KİŞİ TUTUKLANDI"

Dün kıymetli kabine üyesi arkadaşım Tarım ve Orman Bakanımızla beraber Hatay Belen'de bahsetmiştik oradaki yangının sebebini. Hatay'da çıkan bu yangının sebebiyle ilgili biraz daha detay bilgi verecek olursak, bahçe temizliği maksadıyla sazlık alanın yakılmasıydı. Bu yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün birinin tutuklandığını, birinin de adli kontrolle serbest bırakıldığını belirtmek istiyorum."

"SEFERBERLİK HALİNDEYİZ"

Mersin'in Gülnar ilçesinde çocukların bir evin bahçesinde ateşle oynarken kazaen orman yangınına yol açtığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Yine Mersin Gülnar'da köy içerisinde bulunan bir evin bahçesinde ateşle oynayan çocukların sebep olduğu yangın kazaen de olsa maalesef orman yangınına yol açmış bulunmakta. Bugün yine Çanakkale'deki yangın sabahleyin bizi hayli ümitlendirmişti. Sönmesi noktasındaki gelişmeler, fakat rüzgarın bir anda yaklaşık 70 kilometre saate çıkması, bir anda yangını daha vahim bir noktaya doğru taşıdı. Bakanımız bütün arkadaşlarıyla beraber orada. İçişleri Bakan Yardımcımız hakeza orada. AFAD'daki arkadaşlarımız orada. Valiliğimiz ve tüm kurum ve kuruluşlar seferberlik halinde o yangını söndürmek noktasında gayret gösteriliyor. Tekirdağ Malkara'da, Balıkesir Sındırgı'da aktif iki orman yangını var. Bunlarla da ilgili Bakanlığımız ve Tarım Orman Bakanlığımız gerçekten seferberlik halinde. O yangınları söndürmek noktasında gayret gösteriyor" diye konuştu.