Başkan Böcek hizmette 5. yılını anlattı, yeni dönemdeki 132 projesini tanıttı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i katılımıyla gerçekleşen, 'Hizmette 5. Yıl ve Aday Tanıtım Toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, "Antalya'yı yönetmek demek sadece dönemi kurtarmak değil, uzun vadeli planlama da yapmak; Antalya'yı geleceğe hazırlamak demektir. Belediyeciliğin sadece taşla, inşaatla değil; insan sevgisiyle, hizmet aşkıyla ilgili olduğuna inanıyorum. Bana göre belediyecilik, insanların hayatlarına dokunmaktır, dertlerine derman olmak, yaşamlarını kolaylaştırmaktır. İşte tam da bu yüzden tarımdan ulaşıma, turizmden yeşil alanların artırılmasına kadar birçok alanda yenilikçi projelerimizle Antalya'mızı Türkiye'nin en modern, en yaşanabilir şehri yapma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Böcek'in, 'Herkesin Başkanı Azimle Gururla 5 Yıl Daha' sloganıyla çıktığı yeni dönemde 'Hizmette 5. Yıl ve Aday Tanıtım Toplantısı' Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu toplantıda ilk olarak Başkan Böcek'in geride kalmak üzere olan 5 yılda hayata geçirdiği projeler sinevizyon eşliğinde aktarıldı. Ayrıca Başkan Böcek'in kendi sesinden hayat hikayesi de katılıcılara izletildi.

Alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Böcek, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Antalya halkının anketlerden çıkan desteği ve Genel Başkan Özgür Özel'in takdirleri ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına 2. kez aday gösterildiğini hatırlatarak bu onurlu görevi, sorumluluğu veren Özel'e bir kez daha teşekkür etti.

"Ranta değil, halka dönük projeler"

Antalya'nın, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en özel şehirlerinden biri olduğunun altını çizen Böcek, "Görevim süresince, bu benzersiz şehri daha kıymetli hale getirip, kentimizin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak adımlar attık. Belediye olarak, şehrimizin her köşesine eşit ve adil hizmet götürmek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine duyarlı çözümler üretmek ana hedefimiz oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapma onurunu yaşadığım bu dönemde, şehrimizin dört bir yanında hayata geçirdiğimiz projelerle, Antalya'mızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalıştık. Antalya'nın güzelliklerini korumak ve geliştirmek, kentimizi daha yaşanabilir, daha yeşil, daha modern bir hale getirmek için projelerimizi titizlikle planladık ve uyguladık. Görevde olduğumuz süre içerisinde devraldığımız borçları, yaşadığımız tüm olumsuzlukları, üzerimizde kurulmak istenen siyasi baskıları, bütün başvurularımıza taleplerimize rağmen iktidar eliyle yapılan engellemeleri, hiçbir zaman bahaneye dönüştürmedik. Türkiye'nin, bütçesine göre en borçlu belediyesini devralmıştık. Ama bizim inandığımız belediyecilik anlayışı ile kaynakları doğru kullanarak ve israfa son vererek işe başladık. Milletin parasını sadece milletimize harcadık. Ranta değil, halka dönük projelerimizi gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

"Belediyecilik insanların hayatına dokunmaktır"

"Ailesi ile huzur içinde yaşayacağı, sıkıntıları, sorunları, dertleri düşünerek değil, mutlu ve huzurlu biçimde uyanacağı, hayat kalitesinin ve yaşam standartlarının arttığı bir Antalya için yola çıktık" diyen Böcek, "Bize direnenler oldu. Önümüze engeller koymak isteyenler oldu. Ama biz, dayatılmak istenen esaretin önüne koskoca bir C harfi koyduk, yolumuza hep cesaretle devam ettik bundan böyle de böyle devam edeceğiz. Çünkü, Antalya'yı yönetmek demek sadece dönemi kurtarmak değil, uzun vadeli planlama da yapmak; Antalya'yı geleceğe hazırlamak demektir. Belediyeciliğin sadece taşla, inşaatla değil; insan sevgisiyle, hizmet aşkıyla ilgili olduğuna inanıyorum. Bana göre belediyecilik, insanların hayatlarına dokunmaktır, dertlerine derman olmak, yaşamlarını kolaylaştırmaktır. İşte tam da bu yüzden tarımdan ulaşıma, turizmden yeşil alanların arttırılmasına kadar birçok alanda yenilikçi projelerimizle Antalya'mızı Türkiye'nin en modern, en yaşanabilir şehri yapma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Böcek, kentsel dönüşüm, altyapı çalışmaları, sosyal ve kültürel projelerle Antalya'nın çehresini değiştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

"Vatandaşlarımız, huzurlu ve mutlu olacak"

Antalya'yı geleceğe taşıyacak, kentin her bir ferdi için daha iyi bir yaşam sunacak projeleri hayata geçireceklerini işaret eden Başkan Böcek, "Yeni dönem vizyon projelerimiz arasında, sürdürülebilir çevre politikaları, temiz enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi ve genişletilmesi, çocuklarımız ve gençlerimiz için daha fazla yeşil alan ve spor tesisleri, eğitim ve sağlık alanlarında yapacağımız yenilikler öne çıkıyor. Yerel kalkınmayı destekleyen, esnafımızı ve yerel üreticilerimizi güçlendiren girişimleri ön plana çıkaracağız. Bu projeler, sadece şehrimizin fiziki yapısını değil, aynı zamanda sosyal dokusunu da güçlendirecektir. Antalya; gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, vatandaşlarımızın mutlu huzurlu ve özgürce yaşadığı bir şehir olmaya devam edecektir" dedi.

"Herkes kazanacak"

31 Mart gecesi bu şehirde herkesin kazanmış, Antalya'nın kazanmış olacağını işaret eden Böcek, "Projelerimizi hayata geçirdiğimizde, sadece bana oy verenlere değil, Antalya'nın tamamına hizmet etmiş olacağım. Hizmette eşitlik ilkesinden yola çıkarak altyapıdan imara, eğitimden kültüre, toplu taşımadan kent planlamasına kadar, şehrin bütün bileşenleriyle birlikte ortak akılla hareket ettik. Yeni dönem projelerimiz, sadece bir belediye başkanının değil, tüm Antalyalıların ortak projeleridir. Buradan, bir kez daha bu kutsal görevi bana tevdi eden ve Antalya'mıza hizmet etme fırsatı veren başta Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'e, parti büyüklerime ve siz değerli Antalyalılara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu yolda bana güç veren, destek olan ve inanan her bir Antalyalıya minnettarım. Unutmayın, bu şehir hepimizin ve yalnızca birlikte başarabiliriz. Tıpkı geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi tekrar ant içiyorum: Ant olsun Antalya'ya, çok çalışacağız. Ant olsun Antalya'ya, birlikte başaracağız. Ant olsun Antalya'ya, Antalyalıya biz kazandıracağız. Ant olsun Antalya'ya herkesin başkanı olmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğim. Azimle gururla hep birlikte 5 yıl daha işimiz gücümüz Antalya yolumuz açık olsun. Allah yardımcımız olsun" açıklamasında bulundu.

"Özel: Antalya aday gösterdi'"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kendisini aday gösterilmesi üzerine yaptığı teşekkürle ilgili, "Elbette bu nezakete biz de teşekkür ediyoruz. Böcek'i aday gösteren ne Özgür Özel'dir ne de Parti Meclisi'dir, başkanı adaylaştıran yaptığı hizmetlerin Antalya halkından gördüğü teveccühtür. Muhittin Böcek, bir ilki deniyor, bir ilki başaracak. Antalya, büyükşehir olduğundan beri iki dönem üst üstte belediye başkanı seçilmedi. Anketlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden bir memnuniyetsizliği bekliyordum. Ama anket öyle gösterdi ki 15 gün arayla iki anket yaptık. Bir fikrim olmuştu. Yapılanları izleyince ne emek verildiğini izleyince Muhittin Böcek, 2. yılı hak ediyor, Antalya'da Muhittin Böcek'i hak ediyor" dedi.

Yeni dönemdeki projeler

Başkan Muhittin Böcek'in 132 projelerinden bazının isimleri ise şöyle:

Ulaşım projeleri: 4. Etap Sarısu Konyaaltı-Varsak Raylı Sistem Hattı, 5. Etap Konyaaltı-Lara-Kundu Raylı Sistem Hattı, 100. Yıl yaşam alanı, Antalya Sürdürülebilir Kentsel Sürdürülebilir, Kentsel Hareketlilik Planı, Konyaaltı-Meltem üniversite bağlantı yolu, Kepez Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı, bisiklet dostu şehir projesi, yeni kent içi kavşak düzenlemeleri, kırsal bölge yolları, otoparklar.

İmar ve şehircilik projeleri: Kemer Kültür ve Sanat Merkezi, Boğaçayı Taşkın Önleme Projesi, Kaleiçi Yat Limanı Projesi, Balbbey Kentsel Yenileme Projesi, Tünektepe, Kaleiçi Korunacak, Cadde Kundu Çevre Düzenleme Projesi, Lara Sahil Yaşam Parkı, Antalya Deniz Müzesi, Antalya Performans Sanatları Merkezi, Antalya Uluslararası Olimpik Yüzme Havuzu, Kepez Santral Eğitim Yerleşkesi, Akıllı Kent Antalya Yönetim Merkezi, Kepez Santral Sosyal Tesisleri, Aksu Kopak Çayı Projesi, Kepez Karting Park, Düden Çayı Çevre Düzenleme Projesi, Dijital Antalya, Finike Nehir Kenarı Projesi, Aksu İsmail Ogan Cadde Düzenlemesi, Manavgat Titreyengöl, Demre Kültür ve Sosyal Tesis Projesi, Şehir Aileleri ve Gaziler Sosyal Yaşam Merkezleri, Dünden Bugüne Bugünden Yarına Zeytinpark, Kepez Santral Camisi, Kaş Gıda İhtisas Organize Sanayi, Aksu Spor Kompleksi, Elmalı Güreş Sahası Tesisleri, Aksu Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu.

Tarım ve hayvancılık projeleri: Elmalı Meyve Konsantre Tesisi, Tarımın güneş enerjisi ile desteklenmesi, Antalya Canlı Hayvan Borsası Kompleksi, soğuk hava depoları, biyolojik mücadele üretim tesisi, organik katı sıvı fermente gübre, Ekilmeyen Alanların Tarıma Kazandırılma Projesi, Kumluca Biyolojik Çeşitlilik Gözlem Evi, Hallerde Yaş Meyve Sebze Paketleme Tesisi, Hallerde Kurutma Tesisi, Alanya ve Gazipaşa Avokado Boylama ve paketleme Tesisleri, Yaş Sebze Meyve Kasası Üretim Tesisi, Tıbbi Aromatik Bitki İşleme Tesisi, Antalya Gastronomi Atölyesi, Süt Entegre ve İşleme Tesisi, çiftçilere ekipman desteği, Bal Paketleme Tesisi, Gezen Tavuk Üretim Destek Projesi, Akseki ve Finike Alabalık Tesisleri, Ari Süt Sığırcılığı, Köpek Doğal Yaşam Parkı, yapay resif alanları, tarım danışmanlığı hizmeti.

Çevre ve alt yapı projeleri: Güneş Enerjisi Santralleri Vizyonu, Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi, Hafriyat Atıkları Dijital Takip Sistemi, İçme Suyu Hatlarında Basınç Kırıcılı Enerji Santralleri, Katı Atık Transfer İstasyonları, Manavgat ev Kumluca Katı Yakıt Laboratuvarları, denizciye uzatılan belediye eli, Elektronik Gemi Denetim Sistemi Geliştirme, İklim Dostu Kent Uygulamaları, Biyoçeşitlilik Parkı ve Botanik Müzesi Çevre Dostu Haller, Çevre Dostu Çiftçi Kart, Arıtılmış Atık Suların Geri Kazanımı,çevre dostu araçlar, içme suyu hattı su üretim tesisi ve depolarında yapım, yenileme çalışmaları, Kayıp Kaçak Otomasyon Sistemi, yağmur suyu hatları yapım ve hasadı, kanalizasyon hatlarının yaygınlaştırılması, deprem master planı, arıtma tesisleri yapım, kapasite arttırımı ve deniz deşarjı, Alanya Sera Atıkları Geri Kazanımı ve Enerji Üretim Tesisi.

Eğitim, sağlık ve sosyal hizmet: Kent lokantaları, halkın bakkalı, yaşlı kreşleri, hemşehrilerle dayanışma alanı, yaşlı bakım evleri, yaşam köyü, bebek bezi desteği, ihtiyaç sahiplerine yemek desteği, pozitif kart, çeyiz paketi, engelli sivil toplum kuruluşlarına engelsiz yerleşke, engelsiz yaşam evinden, kafe in Antalya, sınav kütüphaneleri, Esnaf ve sanatkar işleri daire başkanlığı, terapi Antalya Koruyucu Rus Sağlığı Merkezi gebe ve bebek bakım atölyeleri, kadınlara özel gezici sağlık merkezleri, halk et, öğrenciye can suyu, halk süt, halk mama, hayvan hastanesi, burs desteği, halkın suyu Antsu, yeni öğrenci yurtları, ağız ve diş sağlığı merkezi, okul öncesi çocuklara kreşler.

Turizm kültür sanat projeleri: Uluslararası Antalya Çağdaş Sanat Bienali, Çok Amaçlı Müzeler Kompleksi, Greefest, Uluslararası Antik kent Festivali, Yaşayan Yörük Türkmen Köyü, Kardeş Kentler Parkı ve Festivali, sanat sokağı, Antalya City Kart, Turizm Sürekli Eğitim Merkezi, YouTuber ve Rap Stüdyosu, Antalya Sanat Merkezi, Antalya Tiyatro Festivali, çok amaçlı sosyal salonlar, kütüphane, E-sporda dünyanın merkezi Antalya.

Girişimcilik projeleri: Genç girişimciler için destek fonu, Dijital Gezin Merkezi, Antalya Planlama Ajansı, Yeni Girişimciler İçi Ortak Çalışma Alanları Hun Antalya, Paylaşımlı Ofis Work Ant Joy. - ANTALYA