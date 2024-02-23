Başkan Mustafa Kavuş, hizmet ve eserle geçen beş yılını değerlendirdi

Politika

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, beş yıllık süreçte ilçenin dönüşümden kamulaştırmaya, ulaşımdan sağlığa, kamu yatırımlarından eğitime her alanda en parlak dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, beş yıllık belediye başkanlığı görevi süresince Meram'da hayata geçen projeleri, yatırımları ile sosyal ve kültürel alanda ortaya konulan çalışmaları Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışlarının bir sonucu olan bu bilgilendirme toplantılarını görev süresi boyunca sürekli gerçekleştirdiklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, böylelikle hem kamuoyunu bilgilendirdiklerini hem de kendi muhasebelerini yapma imkanı yakaladıklarını söyledi. Bu toplantının diğerlerinden farkının yıllık değil beş yıllık bir değerlendirme olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, yüreği bu şehre ve bu şehrin insanına hizmet aşkıyla dolu insanlarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Sadece belediye başkanlığı görevimde değil, tüm hayatım boyunca Meram'da hayatın merkezinde yer aldım, Meramlı'yı hayatının merkezinden yakalamaya çalıştım. Özellikle başkanlık görevimle beraber Meram ve Meramlı hemşehrilerim, benim hayatımın tamamı oldu ve tam da merkezinde yer aldı" dedi.

"Yaptıklarımızla tüm Meramlıların duasını aldık"

Çerçevesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği eser ve hizmet siyaseti anlayışı ile tevazu, samimiyet, gayret, çaba ve emekle geçen beş yılı geride bıraktığını belirten Başkan Mustafa Kavuş, "Bir işte ne kadar zaman geçirdiğiniz değil, o zamanı nelerle ve nasıl doldurduğunuz önemlidir elbette. Kıymetli olan geçen beş yıl değil o beş yılda neler yaptığınızdır. Şükürler olsun ki biz, çok şey sığdırdık bu beş yıla. Yeni yatırımlar, atılımlar, yeni ufuklar, yeni stratejiler, açılışlar, temeller ve yeni başlangıçlar gerçekleştirdik. İnsan öncelikli ve hizmet odaklı çalışmalarımızla ilçemize pek çok yenilik kazandırdık. İmardan ulaşıma, kentsel dönüşümden sosyal hayata kadar her alanda büyük ve önemli adımlar attık. Bu zamanı en güzel şekilde değerlendirerek ilçemize pek çok yeni güzellik kattık. Nihayetinde, yüreğine ve ihtiyaçlarına dokunduğumuz, yüzlerini güldürdüğümüz, elini sıkıp duasını aldığımız 350 bin kalp biriktirdik. İşte tüm bunlar Meram ve hemşehrilerimle dopdolu geçen beş yılın en kısa ve en net özetidir" ifadelerini kullandı.

Yapılan faaliyetler ve icraatlar hakkında bilgiler veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçenin dönüşümden kamulaştırmaya, ulaşımdan sağlığa, kamu yatırımlarından eğitime her alanda yaşadığı değişimi anlattı.

"Değişim, dönüşüm ve imar çalışmalarında yeni bir çığır açtık"

Meram Belediyesinin imar çalışmalarında yakaladığı başarıyı anlatan Başkan Kavuş, maliyeti ve mahiyeti bakımından şehrin en büyük projelerinden biri olan Şükran Kentsel Dönüşüm çalışmalarında artık son viraja girildiğinin altını çizdi. Projenin bugünkü değeriyle 3 milyar TL'yi aştığını belirten Başkan Kavuş, 7 ayrı etap halinde yürütülen bu dev projenin hızla yükseldiğini ve yakın zamanda hizmete başlayacağını belirtti. Son beş yıl içinde 7,5 milyon m²'lik bir alanda imar planlamasının yapıldığını da söyleyen Başkan Kavuş, yaklaşık 22 milyon m²'de de çalışmaların son sürat devam ettiğini kaydetti.

"Dev bütçe ayırdığımız kamulaştırma ile Meram yeni bir çehreye kavuşuyor"

Son beş yıl içinde ilçede güncel değeri ile 2 milyar 72 milyon TL'yi kamulaştırma yapıldığına dikkat çeken Başkan Kavuş, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Larende Caddesi, Sahibata Mahallesi Rezerv Alanı, Küçük Aymanas Caddesi, Taşcami Uzunharmanlar Caddesi ve daha nice kamulaştırmalarla şehir hem çehre değiştirecek, hem de ulaşımda büyük rahatlığa kavuşacak. Yeni açılan İsmail Ketenci, Kazakistan ve Karabağ, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş Caddeleriyle ve yenilenen caddelerle Meram'da ulaşım artık çok daha hızlı ve çok daha konforlu hale geldi. Ulaşımda konforu artıran bir diğer etken de asfalt ve altyapı çalışmaları. Bu çerçevede 5 yılda yaklaşık 5 milyon metrekare yol asfaltla buluştu. Parke ve bordür için harcanan bedel ise yine güncel bedelle 800 milyon 575 bin TL oldu."

"Meram, tesisleşmede parlak bir dönemini yaşadı"

Meram'ın tesisleşmede de parlak bir dönem yaşadığına işaret eden Başkan Kavuş, bünyesinde Gençlik Merkezi, yüzme havuzu, emekliler lokali, spor tesisi, ticari alanlar bulunan Konevi Sosyal Tesisinin açılışa hazırlandığının müjdesini verdi. Kavuş, hizmet vermeye başlayan Lalebahçe Spor Tesisi, Harmancık Kapalı Pazar Alanı, Gazze Sosyal Tesisi, Berlika Spor tesisi, Dere Sosyal Tesisi, Nazmiye Muslu Spor Tesisi, Meram İlçe Halk Kütüphanesi ve 14 Emekli Lokalleriyle ilçede sosyal hayata renk kattıklarını ifade etti. Kafe Meram'ın 8 ayrı şubesiyle sosyal hayata renk katan bir diğer yatırım olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, "Sosyal belediyecilik alanında da örnek hizmetler verdik, vermeye devam ediyoruz. Tenzile Ana Hasta Konuk Evi, Mobil Taziye Araçlarımız, İyi ki Doğdun Bebek Projemiz, Engelli Nakil Aracımız, Akülü Araç Şarj İstasyonlarımızla hemşehrilerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

"MEGA'da her yaş grubu için ayrı bir proje yürütüyoruz"

Meram Belediyesinin hayata geçirdiği yeni nesil eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi'nin (MEGA) her yıl 75 bin öğrencinin hayatına dokunduğunu belirten Başkan Kavuş, gençlik projeleri hakkında da şu açıklamaları yaptı: "Ahlaki karakter eğitimini merkeze alarak yeni nesli, yeni nesil eğitim yöntemleriyle tanıştıran ve bilim, sanat, yaşam, doğa, sağlık ve spor eğitimleriyle yeni bir çığır açan MEGA ortaya koyduğu projelerle son beş yılın yıldızı oldu. Hayata geçirdiğimiz E-Spor Merkezi ile ulusal ve uluslararası sportif rekabette oyuncu gelişimini hedefledik. Yazılım Akademimiz yeni yazılımcılar yetiştirmek üzere eğitimlerine başladı. Youtube Akademi ile 16 yaşından büyük gençler ve video üretimi konusunda kendini yetiştirmek isteyen yetişkinlere destek vermek, video içeriği oluşturmak, video çekim teknikleri ve sosyal medya kullanımını içeren eğitimler veriyoruz. Dijital Oyun Tasarım Akademisi'nde ise dijital oyun tasarımı için matematik ve fizik, dijital oyunlar için kod yazımı, sanat tarihi ve görsel algı psikolojisi, dijital oyun mekaniği ve tasarımı, oyun karakter tasarımı eğitimleri almalarını sağladık. Her yaş grubu için ayrı bir proje yürüttüklerini söyleyen Başkan Kavuş, "1. ve 2. sınıflar için Değerler Eğitimi, 3. sınıflar için KOP Doğa Okulu, 4. sınıflar için Trafik Eğitimi, 5. 6. 7. sınıflar için Bilim Kurdu ve 4. sınıftan 8. Sınıfa kadar akademik başarıyı artırma çalışmaları yürütüyoruz."

Başkan Kavuş, ilçeye gelen kamu yatırımlarının son beş yılda Meram'a adeta sağanak şeklinde yağdığını ifade eden Başkan Kavuş, başta Çevre, Şehircilik İklim Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere pek çok bakanlığın ilçemize pek çok yatırım gerçekleştirdiğini belirterek, Meram'ı dertlenen ve tüm bunlar için emek veren herkese teşekkür etti.

"Yeni turizm destinasyonu çok beğenildi"

Meram'ın bu dönemde kazandığı en değerli yatırımlardan biri olan ve 9 noktadan oluşan Yeni Turizm Destinasyonu hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, "Anadolu'nun en eşsiz güzellikteki bu gezi-turizm ve tarih aksı Meram Bağları ile başlıyor. Yeni Meram Caddesi ve Yaka Caddesi'nin kesişiminde yer alan 18 bin metrekarelik arazide yapılan çalışma ile tarihi Meram Bağlarını yeniden canlandırdık. Meram Bağı'nın hemen batısında bulunan Dere Mahallesi'nde 20 bin metrekarelik araziye Meram Belediyesi tarafından kurulan Lavanta Bahçesi, misafirlerine doyumsuz güzellikte anlar yaşatıyor. Konya'da güzelliği ve efsaneleriyle yüzyıllardır cazibe merkezi olan Kızlar Kayası'nı turizme kazandırdık. Aydın Çavuş Seyir Tepesi'ni yeniden projelendirip şehir hayatına kazandırdık. Hemen eteğinde bulunan Tavusbaba Türbesi ve Camii, çevre düzenlemesi ile muhteşem bir güzelliğe kavuştu. Hem mimarisi hem estetik görüntüsü hem de doğal güzelliği ile ender alanlardan biri olan Tarihi Meram Köprüsü, yakında açılışını gerçekleştireceğimiz Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi, üç farklı konsepti bünyesinde bulundurmasıyla Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan 80 Binde Devr-i Alem Parkı, ateşli ateşsiz piknik alanlarından çocuk oyun gruplarına kadar bir çok alanda hizmet vermenin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapan Meram Dutlu Millet Bahçesi bu destinasyonun parçaları oldu" şeklinde konuştu.

"Tüm bunları yaparken mali disiplinden taviz vermedik"

Tarih boyunca yeşil ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Meram'ın yeşil dokusunu artırmak adına önemli çalışmaların altına imza attıklarını kaydeden Başkan Kavuş, bu kapsamda son beş yılda ilçeye bir milyon 200 bin m²'den daha fazla yeşil alan kazandırdıklarını ifade etti. Bu dönemde 1 milyon 42 bin bin fidan ve bitki türünü toprakla buluşturduklarını belirten Başkan Kavuş, bunların yanı sıra ilçeye kazandırılan park ve mahalle koruluklarıyla ilçenin yeşil dokusuna önemli katkı sunduklarını belirtti. Yaptıklarının bunlarla sınırlı olmadığını belirten Başkan Kavuş, konuşmasında ayrıca şu görüşlere yer verdi: "İlçemize en iyi hizmeti verebilmek adına teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Bizim Meram Buluşmaları ile hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalışıyoruz. Bizim Meram Masası hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyor. Başta Konya Fide olmak üzere her açıdan çiftçilerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Sosyal Yardımlarımızla ihtiyaç duyan ailelerimizin yanındayız. Temizlik ve sıfır atık noktasında Türkiye'ye örnek çalışmalar sergiliyoruz. Tarih ve kültür etkinliklerine ve yatırımlarına ayrı bir önem veriyor, Meram'ı kültür ve sanatın merkezi yapma adına pek çok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Tüm bunları yaparken mali disiplinden asla taviz vermiyoruz. Şu an günü geçmiş hiçbir borcumuz yoktur."

Programda konuşmasına beş yıllık çalışmalarında yakaladığı başarıdan dolayı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür ederek başlayan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise yakalanan uyum ve işbirliğinin nasıl büyük çalışmalara temel oluşturduğunun en güzel örneğinin Konya'da verildiğinin altını çizdi.

"Uyumumuz 'Konya modeli belediyecilik' anlayışını inşa etti"

Her seçim döneminin bir muhasebe ve vizyon çizme dönemi olduğunun altını çizen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Başkan Kavuş'un sunumunda sadece önemli olanlara yer verdiğini bu hizmetlerin arka planında bunlardan çok daha fazlasının olduğunu yakinen bildiğini söyledi. Sahada birlikte çalıştıklarını hatırlatan Başkan Altay, "Meram'da, başkanımızın anlattıklarının iki katı daha icraat var. Bizleri diğerlerinden farklı kılan şey 'hizmet siyaseti' yapıyor olmamızdır. Çünkü Cumhurbaşkanımızdan bunu öğrendik. Milletimiz için çalışmak ve ortaya iş koymak mecburiyetimiz var. Konya'yı diğer şehirlerden farklı kılan şey birlik ve beraberliğimizdir. Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, bakanlıklarımız, teşkilatlarımız birlikte çalışma kültürünü adeta yeniden inşa etti. Buna da 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışı adını koyduk. Bu modelde şehre herkesin katkısı var" dedi.

"Konya ve Meram büyük mesafe katetti"

Başkan Mustafa Kavuş'un sunumunu samimi ve heyecan dolu olarak nitelendiren Konya Valisi Vahdettin Özkan, hem Konya Valisi hem de Meram'da oturan birisi olarak yapılanlardan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Vali Özkan, "Başkan Kavuş'un çalışkanlığına ve fedakarlıklarına bizler şahidiz. Vatandaşlarımızın, insanlarımızın ihtiyaçlarını esas alarak onların yaşam kalitesini artıran teveccühüne mazhar olmuş pek çok işi başarıyla ortaya koydu. Bizler de bu işin odağında olduk. Konya belediyelerinin yaptığı hizmetler pek çok yerde örnek olarak gösteriliyor. Bu şehrin valisi olarak bende bundan mutlu oluyor, gurur duyuyorum" diye konuştu.

Başkan Kavuş'un beş yıl değerlendirme toplantısı hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. Toplantıya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı, Mehmet Baykan, Meryem Göka ve Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, muhtar dernekleri başkanları, belediye meclis üyeleri, basın mensupları katıldı. - KONYA