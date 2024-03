Başkan Sekmen : "Erzurum Avrupa\'nın Yeni Davos\'u Olacak"

Politika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Proje Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Erzurum nasip olursa yeni dönemimizde inşallah Avrupa'nın yeni Davos'u olacak" dedi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde "Yeniden 5 Yıl" konseptli proje tanıtım toplantısına yoğun ilgi gösterildi. Başkan Sekmen'in yeni dönem projelerini anlattığı profesyonel sunum geniş yankı uyandırdı. AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, "31 Mart'ta inşallah Cumhur İttifakı Belediyeciliği'ni, AK Belediyeciliği Erzurum'da devam ettireceğiz. 45 gündür sahadayız. 20 ilçemiz, 1200 köyümüz ve mezralarımız olmak üzere 'Sıkılmadık el kalmayacak' bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Büyükşehirlerde Mehmet Sekmen Başkanımızı birinci yapacağız inşallah 31 Mart'ta sandıkları İnşallah patlatacağız" dedi. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül de, "Allah nasip ederse dün nasıl 14 ve 28 Mayıs'ta kıymetli hemşehrilerimizle birlikte bir destan yazdıysak yine 31 Mart'ta da AK Parti ve Milliyetçi Harekat Partisi teşkilatıyla omuz omuza vererek hep birlikte başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere 20 ilçe adaylarımızla birlikte Cumhur İttifakı'nın mühürlerini sandıklara vurarak yeni bir demokrasi destanı yazacağız. Biz Erzurumlular olarak hak dediğimiz hakikat dediğimiz yoldan hiçbir zaman ayrılmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın beraberliğinde 'Devlet ebet müddet yaşasın' diye canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da, "Hamdolsun geldiğimiz noktada Mehmet Sekmen Başkanımızla birlikte şehrimiz muhteşem ve yaşanabilir bir hale geldi. Bakınız ölüm hepimize gelecek. İddia ediyorum; cenaze hizmetlerini şu anda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan başka daha iyi yapan Türkiye'de başka bir belediye yok. Cumhurbaşkanımız 2028 yılına kadar Cumhurun başkanı Allah ona uzun ömür versin, Allah başımızdan eksik etmesin. Derdimiz hizmet etmek. Biz TOGG'u yaptık bir de 'Oltu' adını verdik. Oltulu hemşehrilerim size sesleniyorum böyle bir nimeti AK Parti'den başka kim yapabilir? Büyükşehir'de gerçekten bir marka olan ağabeyimiz var. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin" şeklinde konuştu.

"10 Yılda Durdurmadık, Yorulmadık, Yılmadık"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de konuşmasında, "Bizler, bundan 10 yıl önce bu nadide şehre, yine sizlerin icazetiyle hizmet için geldik İnsana hizmet etmenin aynı zamanda ibadet olduğundan hareketle; halkımız için gecemizi gündüzümüze kattık, koştuk, koşturduk, çabaladık, gayret ettik Durmadık, durdurmadık, yorulmadık, yılmadık" kaydını düştü. "Her türlü zorluğun üstesinden, yine sizlerden aldığımız güç ve destekle geldik" diyen Başkan Sekmen, şöyle dedi: "Aşkale'den seyre daldığımız bu güzide kentin tarihini şehrimizin kapısı Aziziye ile taçlandırdık. Yakutiye ile tarihe kimlik olduk Palandöken'de karlı dağların ardından Tekman'a seyre daldık. Hınıs'a, Karayazı, Çat ve Karaçoban'a can olduk. Tortum'da yeşilin doğasında Uzundere'de ise çağlayan ırmaklarla coştuk. Oltu'da siyah inci Togg ile gurur duyduk Olur, İspir, Pazaryolu ve Şenkaya'da serhat eri, Narman'da baca, erenler diyarı Horasan'da kapı olduk 1048'te Anadolu'nun kapılarının Türklere açan bu bereketli coğrafya Pasinler'de mana iklimine kavuştuk. Biz Köprüköy'de geçit bulduk Kısaca Erzurum olduk Erzurum'la yattık, Erzurum'la kalktık Çünkü bizim Erzurum'dan başka göz ağrımız olmadı, olmayacak Çünkü bizim, Erzurum halkına hizmetten gayri muradımız olmadı, olmayacak Çünkü bu şehir için hiç kimsenin yüreği bizimki kadar çarpmadı ve asla çarpmayacak Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin 1994'te temelini attığı Gönül Belediyeciliği'ni ilke edinerek İstanbul ve Erzurum'da vatandaşlarımıza hizmetkar olduk. Bizim başarı hikayemizde teşkilat mensuplarımızdan müşahitlerimize, İlçe ana kademe başkanlarımızdan kadın kollarına, gençlik kollarımızdan tüm AK neferlere, İl Başkanımızdan İl yönetimine, Milletvekillerimizden Bakanlarımıza, Genel merkez yöneticilerimizden Sayın Cumhurbaşkanımıza varıncaya kadar herkesin emeği vardır. Rabbim, Reis'imizden ve sizlerden razı olsun. Biz 10 yılda aziz şehrimizi dört başı mamur bir hale getirmeye çalıştık. Erzurum tabiri yerindeyse hizmet süremiz boyunca her alanda başa güreşti."

"Yeniden 5 Yılda Yeni Mega Projeler"

Başkan Sekmen, "Nasip olur seçilirsek üçüncü dönemimizde dev ve mega projeleri tek tek hayata geçireceğiz" diye konuştu. Sekmen, projelerini şöyle özetledi: "Yeni dönemimizde yeni müzeler inşa edeceğiz. Tarihi Şahsiyetler Müzesi, Sarıkamış Destanı ve Ermeni Mezalimi Müzesi, Pasinler Savaşı Müzesi, Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele Müzesi, 93 Harbi - Nenehatun Müzesi, Taş Ambarlar Panorama Müzesi, Kitap Kafe, Türk-Azerbaycan Dostluk Evi, Erzurum Hamam Müzesi, Konaklı Oteller ve Kongre Merkezi, Kent Merkezi'nden Palandöken Dağı'na Gondol Projesi, Palandöken Dağı ile Konaklı Dağı Kayak Pisti Birleştirme Projesi, Sultan Sekisi Kış Köyü, Termal Turizmi, Gastronomi Turizmi, Kültür Yolu Festivalleri, Kent Meydanları Etkinlikleri, Extrem ve Doğa Spor Etkinlikleri, Erzurum Yaylaları Kampları, Muratpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Eski Emniyet Müdürlüğü Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi, Muratpaşa Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi, Orta Mumcu Kentsel Dönüşüm Projesi, Yukarı Mumcu Kentsel Dönüşüm Projesi, Yukarı Mumcu Kentsel Dönüşüm Projesi, Tosya Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi, Kavaflar Kentsel Dönüşüm Projesi, Narmanlı Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi, Alipaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Çırçır Camii ve Kentsel Dönüşüm Projesi, Tarihi Taşmağazalar Çarşısı, Ulu Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi, Müze Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi, Hacı Cuma ve Habip Efendi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Afet Koordinasyon Merkezi, Afet Eğitim Merkezi, Afet Gönüllüleri Projesi, Acil Toplanma Alanlarının Altyapı Hizmetleri, Acil Toplanma Alanlarına Lojistik Sağlanması, İlçe itfaiye İstasyonları, Arama Kurtarma Ekiplerinin Arttırılması, Jeoloji ve Jeofizik Analiz Laboratuvarı, Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvarı, Tahribatsız Yapı Laboratuvarı, Erzurum Havzasının Derin Yer Yapısının Belirlenmesi Projesi, Erzurum ve Çevresinin Diri Fayları İnceleme Projesi, Zemin Etütleri İnceleme Komisyonunun Kurulması, Jeoloji Analiz Laboratuvarı, Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvarı, Zemin Etütleri İnceleme Komisyonunun Kurulması, GES Projeleri Kapasite Artırımı (+20 Mw), Katı Atıktan Elektrik Enerjisi Kapasite Artırımı (5 Mw), RES Projeleri (20 Mw), Mikro HES Projesi (7 Mw), Biyogaz Elektrik Enerjisi Projesi (5 Mw), Şehir genelinde Sıfır Atık Projesi'nin Yürütülmesi, Binalarda Sıfır Atık Uyumlu Mekanik Tesisat, Güneş Enerjili Sıfır Atık Kutuları, Katı Atıkta Tam Otomasyonlu Ayrıştırma Sistemleri, İlçe Katı Atık Transfer İstasyonları, Sera Gazı Emisyonlarıyla Mücadele, Tarım, Ulaşım, Sabit Enerjiden Kaynaklı Emisyonlarının Azaltılması için Projeler, İklime duyarlı binaların teşvik edilmesi, Kendi Suyunu Depolayan Parklar, Su Tasarrufu İçin Her Haneye Perlatör, Küçük Kiremitlik Tepe Rekreasyon Projesi, Uzundere Yarımada Peyzaj Projesi - Millet Bahçesi, Şükrüpaşa Parkı Rekreasyon Projesi - Millet Bahçesi, Mahalle Parkları, Havuzbaşı Camii ve Külliyesi, Millet Bahçe Camii ve Meydanı (İnönü İlkokul Yanı), Pir Ali Baba Türbesi'nin İhyası, Cami yapımı (Miting alanı yanı), Bilgi Evi (Kombina), Aziziye ve Mecidiye Tabyaları İhyası, Şahap Paşa (Tafta) Kışlası ve Çevresi Tarihi Restorasyon Alanı Projesi, Tarihi Erzurum Çeşmelerin İhyası, Ayazpaşa Camii Çevresi, Ahi Toman Baba Türbesi Restorasyon Projesi, Firdevsoğlu Kışlası Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Projesi, Edipsomunoğlu Konağı Restorasyon Projesi, Gümrük Han Sanat Galerisi, Cennetzade Hanı, Hacılar Hanı, Kamburoğlu Hanı Restorasyon Projesi, Jeotermal Sera ve Uygulama Tesisi, Organik Gübre Üretim Tesisi, Bilinçli Tarım Akademisi, Yöresel Organik Ürünler Pazarı, Yumurta Üretim Tesisi, Peyniraltı Suyu İşleme Merkezi, Çevreci Ahır Projesi, Canlı Hayvan Pazarı Mezbaha Projesi, Yapağı Toplama ve İşleme Tesisi, Toprak Verimlilik Analizi, Yeni Nesil Süt İşleme Tesisi, Kaba Yem Üretim Merkezi, Yeni Hayvan Bakım Evi, Alabalık Üretim Tesisi, Yayla Gölgelikleri (50 ADET), Stadyum Yanı Yolu, Bölge İdare Mahkeme - Yıldızkent Bağlantı Yolu, Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Geliştirilmesi, Trafik Sinyalizasyon Kontrol Merkezi, Yaya Odaklı Şehir Ulaşım Planı, Elektrikli Bisiklet ve Scooter, Bölge Otoparkları, Kırsal Mahalle Yolları, Yazılım Merkezi (Code -25), Bilim Sergisi, Teknoloji Eğitim Merkezi, Girişimcilik Programı, Yazılımcı Akademisi, E-Kitap - E-Dergi Kütüphanesi, Dijitalde Çırak Programı, Dijital Oyun Akademisi, Teknoloji Kampı, Siber Güvenlik Akademisi, Yapay Zeka Araçları Uzmanı Programı, Bilim A.Ş., Kariyer Planlama (istihdam projesi), TÜBİTAK Deney Salonu Projesi, E-İmar, Meydanlarda Ücretsiz WIFI Alanlarının Yaygınlaştırılması, 7/24 Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi, Yaşlı ve Emekli Lokalleri, Yaşlılar İçin Teknolojiye Uyum Program Desteği, Emeklilere Halk Pazarı, Yüzde 15 Su İndirimi, Gençlere sosyal tesislerde Yüzde 15 İndirim, Emeklilere sosyal tesislerde yüzde 15 İndirim, Girişimci ve Üreten Kadınlar Akademisi, Evlilik ve Aile Okulu, 7/24 AŞ Evi (STK'larla Beraber), Hayata Hazırlık Atölyeleri, Çocuk Köyü, Çocuk Sokağı, Çocuk Kütüphaneleri, Çocuk Bilim Merkezleri, Sağlıklı Beslenme Programları, Mahalle Kreşleri, Çocuk Meclisi, Halk Ekmek Noktalarının Arttırılması, İlk İşim Proje Desteği, Genç Kart, Ücretsiz Düğün Salon Desteği, Online Eğitim Akademisi, Usta-Çırak Zanaatkar Eğitimi, Mahalle Ödev Evi, Engellilere Yönelik Sınavlar için Hazırlık Kursları, Engelsiz Kariyer Merkezi, Engelsiz Ulaşım Ağı, Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Spor Kulübü, Rehabilitasyon Merkezi, Bağımlılıkla Mücadele Bilim Kurulu, Ekran Bağımlılığıyla Mücadele, Pati Oteli, Sahiplendirme Projesi, Hayvan Hastanesi, Hayvan Ambulansı, Konaklı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Yaz ve Kış Spor Okulları, Kapalı Spor Salonları, Geleneksel Spor Dalları Köyü, Tüm Mahallede Spor Kulübü, Tortum Gölü Su Sporları Merkezi, Tüm Yaş İçin Spor Projesi, Semt Spor Alanları"

"İstemek Sizden Yapmak Bizden"

Başkan Mehmet Sekmen, "Bu yatırımlar elbette Erzurum'a yakışır, elbette Erzurumlu'ya yakışır" şeklinde konuştu. Sekmen, şöyle devam etti: "Allah'ın izni ve bizlerin de gayretiyle Erzurum projelerimizin hem de hepsine birden kavuşur İstemek sizden, yapmak bizden Erzurum için, sizler için belirlediğimiz yepyeni hedeflerimiz var Gayretimiz var Samimiyetimiz var Bu kadim şehre hizmetkar olmaktan başka hiçbir muradı olmayan Mehmet Sekmen kardeşinizin ilk günkü aşk ve heyecanla çarpan yüreği var Üçüncü dönemimizde nasip olursa Erzurum'u 'yaşanabilir ve modern bir kent' haline dönüştürecek yol haritamız var, düşlerimiz var ve biz bu düşlerimizi Allah'ın izniyle yine sizlerden alacağımız güç ve destekle gerçekleştireceğiz. 31 Mart'ta hep birlikte gideceğimiz o sandıkta, Erzurum'un yarınlarını yine hep beraber bizler inşa edeceğiz Daha düne kadar göç belasının yakasından ayrılmadığı bu şehri, bugün nasıl ki göçü durduran ve hatta nüfusunu artıran bir kent haline getirdiysek, yarının marka şehrini, yarının eğitim, kültür, ticaret, sanat ve sağlık şehrini de yine birlikte kuracağız. Biz bu yola baş koyduk. Boynumuza borç bildik; Erzurum'u turizm şehrine dönüştürmeye, Erzurum'u tarım ve hayvancılık merkezi yapmaya, bu kadim kenti insanların sadece doğdukları yer olmaktan çıkartıp, aynı zamanda doydukları yer haline getirmeye ant içtik. Şehrimizin kazanmaya başladığı ve giderek artan cazibesi sayesinde yatırımcıların yeni istikameti de yine Erzurum olacak. Göreceksiniz!.. Yeni dönemde işsizliğe yer olmayacak Esnafımız da kazanacak, ticaretimiz de canlanacak Erzurum üretecek, imal edecek; Allah'ın izniyle her eve AŞ girecek, her cebe maaş girecek Dadaş çalışacak Dadaş kazanacak Dadaş kazandığını da, yine bu şehirde Dadaşça harcayacak 31 Mart, çok önemli, dedik. 31 Mart, sıradan bir yerel seçim değil, dedik. 31 Mart, ülkemiz için olduğu kadar, bu eşsiz coğrafyanın şahlanması için de bir milat olacak. Dolayısıyla Cumhur İttifakımız ve AK kadrolardan yana yapacağınız her tercih, bu şehrin ayağa kalkması ve koşmasına yardımcı olmak için uzattığınız sizin eliniz olacak. İnanıyorum ki; Erzurum'un tutmanız için size uzattığımız bu eli kesinlikle karşılıksız bırakmayacak ve Dadaşlar Diyarı ile birlikte bu kutlu yolda hep beraber koşacağız." - ERZURUM