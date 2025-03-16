Başkan Zeyrek Malta Otoparkının müjdesini verdi - Son Dakika
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Politika

Başkan Zeyrek Malta Otoparkının müjdesini verdi

Başkan Zeyrek Malta Otoparkının müjdesini verdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Genç İşadamları Derneği'nin (MAGİAD) iftar yemeğine katıldı.

16.03.2025 14:30  Güncelleme: 14:32
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Genç İşadamları Derneği'nin (MAGİAD) iftar yemeğine katıldı. İftar sonrasında soruları cevaplayarak Manisa'ya yönelik projelerini anlattı, Malta Otoparkı'nın haftaya açılacağının müjdesini verdi. MAGİAD Başkanı Serdar Bozkaya, Başkan Zeyrek'e konuşması sonrasında doğum günü sürprizi yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in CHP İl Başkanı İlksen Özalper'le birlikte katıldığı MAGİAD iftar programında, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Yenal Yıldırım, odaların, derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile dernek üyeleri de yer aldı. MAGİAD Başkanı Serdar Bozyaka'nın açılış konuşmasının ardından Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Şehzadeler Belediye Başkanvekili Yenal Yıldırım da birer konuşma yaparak programa katılanları selamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kendilerinin ve Manisa'nın önde gelen birçok önemli oda dernek ve kurumunun programa katıldığını, ancak Manisa Büyükşehir, Yunusemre ve Şehzadeler belediyelerinin katılımından dolayı davet edilmelerine rağmen programa katılmak istemeyen kurum müdürlerinin olduğunu duyduğunu ve buna çok üzüldüğünü söyledi.

Ortak akılla şehri yönetme kültürü

Başkan Zeyrek, "Çünkü biz 31 Mart'ta bir değişimi gerçekleştirdik. Bu değişim, isim değişimi değildi. Yani burada Ahmet gitti, Mehmet geldi değildi. Biz aslında bir paradigma değişikliğine gittik. Bir yönetim anlayışını değiştirdik. Artık Manisa Büyükşehir Belediyesi daha adaletli, daha hakkaniyetli, ulaşılabilir ve şeffaf bir yönetim anlayışına geçti ve her şeyden de önemlisi, ortak akılla birlikte şehri yönetme kültürüne sahip oldu. Bunun öncüsü olmaktan gerçekten çok mutluyum. Çünkü ilk günden beri bunu yapmaya çalışıyorum. Eğer ki şehrin sorunu neyse bu sorunu ortaya koyan tüm paydaşlarla aynı masada buluşup onlarla ortak, aynı çözüme ulaşmak için bir çaba içerisindeyiz" dedi.

"Şehrin sorunları için gelin kol kola girelim"

Tüm kurumları ile birlikte hareket eden şehirlerden örnekler veren Başkan Zeyrek, "Şehrimizin sorunları hepimizin sorunları, ben şehrimi sizler gibi çok seviyorum. Manisa'mı çok seviyorum ve bu şehre hizmet etmekten gerçekten çok mutluyum ve çok gurur duyuyorum. Ama tüm paydaşlara ve tüm partilerimizin milletvekillerine, şehrin tüm önderlerine hep şunu söylüyorum, benim adım hiç geçmeyebilir, şehrin sorunları için gelin kol kola girelim. Hep birlikte, gidilmesi gereken yer Ankara ise bakanlıksa neresi ise oraya gidelim. Bu şehrin sorunlarını oradayken kol kola el birliğiyle çözüp Manisa'mıza gelip bu müjdeyi verelim" diye konuştu.

Su krizi uyarısı

Ferdi Zeyrek, su kaynaklarının hızla tükenmesine dikkat çekerek, geçmişte 8-10 metreden ulaşılabilen yer altı sularının bugün 250 metreye kadar indiğini ifade etti. Başkan Zeyrek, Amasya Belediye Başkanı'nın "Amasya'nın yalnızca 10 günlük suyu kaldı" yönündeki açıklamasını hatırlatarak, Manisa'da da benzer bir durum yaşanmaması için mücadele ettiklerini söyledi. Su krizine dikkat çekmek ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen geçtiğimiz yıl düzenlenen Su Çalıştayı'na Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden 350 akademisyenin katıldığını belirten Zeyrek, ancak şehirdeki ilgili kurum temsilcilerinin, Manisa Büyükşehir Belediyesi düzenliyor diye Çalıştay'da yer almamasından üzüntü duyduğunu dile getirdi. Kentin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek adına herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirten Zeyrek, "Bu şehir hepimizin, geleceğimiz için birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

Ulaşım projelerini anlattı

Manisa'da trafiğin rahatlaması için yeni arterlere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Başkan Zeyrek, "Bunların en başında Cider yolu geliyor. Orada şu anda yağmur suyu hatlarını bitirdik ve asfalt aşamasına geçtik. 1800 metrelik yolu açıyoruz. Bununla birlikte ulaşım mühendisleri çalışıyorlar, OSB'den gelen servisleri Cider yolu üzerinden şehrin içine almayı, bu sırada da Mimar Sinan Bulvarı'ndaki yükü azaltmaya çalışıyoruz. Trafiği rahatlatmanın tek çözümü var o da toplu taşıma. Toplu taşımada elektrikli tramvay üzerine bir çalışmamız var. Geri dönüşleri uzun yıllar sürecek. Bunun yanında elektrikli troleybüs çalışmamız var. Devlet Demiryolları'ndan bir hat talebimiz oldu, hattı vermiş olsalardı Nurlupınar'dan başlayarak istasyonun olduğu yere ve Muradiye istasyonuna oradan da OSB'ye bağlanabilecek bir projemiz vardı. Ama bize bu hattı vermiyorlar. Vermeyince de Cider yolu paralelindeki Nurlupınar'ın oradan başlayan üniversiteye giden bir hat üzerinde troleybüs veya tramvay çalışmamız var şu anda. Onu da hayata geçirmek istiyorum" diye konuştu.

Otopark projeleri ve Malta Otoparkı müjdesi

Önceki konuşmalarında otopark projelerinden bahsettiği hatırlatılan Başkan Zeyrek'e, bu projelerin son durumları soruldu. Başkan Zeyrek, "Peker Mahallesi'ndeki Okan Divrik Parkı'nda 350 araçlık, Akmescit Mahallesi Yıldırım Spor Tesisleri'nde ise yaklaşık 300 araçlık otopark yapıyoruz. Ayrıca İŞKUR arkasındaki alan ve Alaybey pazaryerinin arkasında da otopark çalışmaları devam ediyor. Okan Divrik ve Yıldırım Spor Tesisleri'ndeki projelerin temelini 2025 yılı içinde atarak bu bölgelerde rahatlama sağlamayı hedefliyoruz. Bir diğer proje İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sunuldu, Bakanlığa gönderildi ve olumlu görüş alındı. Manisa Lisesi'nin ekonomik ömrünü tamamlayan binası, depreme dayanıklı hale getirilecek ve altına 850 araçlık otopark yapılacak. Bu proje gerçekleşirse Öğretmenevi kavşağında aracını park eden biri şehir içine yürüyerek ulaşabilecek. Asıl hedefim, Vali Konağı'ndan başlayarak Ulupark'a kadar olan yolu kapatıp sevgi yoluna dönüştürmek. İnsanları orada daha yaşanabilir bir hayata kavuşturmak. Trafik ve otopark sorununu çözmeden böyle bir şey yapılırsa sistem kitlenir" yanıtını verdi. Önümüzdeki hafta Malta Otoparkı'nın açılacağının müjdesini de veren Başkan Zeyrek, "Malta Otoparkı'nda şunu göreceksiniz. Elektriğini kendi üretiyor, yağmur suyu toplama havzası ile suyunu kendi üretiyor. Kendi kendine yetebilen bir otopark orası. Bunun gibi yapıları Manisa'ya kazandırdıkça şehir de markalaşacak ve gelişecektir" dedi.

Su tasarrufuna yönelik çalışmalar

Ferdi Zeyrek, su sorununa karşı vatandaşların da sürece dahil olması gerektiğini vurguladı. DSİ'den baraj talep ettiklerini de belirten Zeyrek, vahşi sulamanın büyük bir tehdit oluşturduğunu kaydetti. Zeyrek, "Bu nedenle Kırkağaç Öveçler'de 3 bin dönüm arazide kapalı sulama sistemine geçiş için Büyükşehir Belediyesi olarak destek sağlıyoruz. 96 sulama kooperatifi ile toplantı yaptık, aktif olanlara sulama borusu desteğinde bulunduk, güneş enerji sistemlerini destekliyoruz. Önümüzdeki günlerde apartmanların, arabaların, halıların yıkanmasında gri suyu zorunlu tutmak, apartmanların yıkanması değil silinmesi konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve bunun yaptırımı konusunda bir çalışmam var. En önemli projelerimizden biri de 23 arıtma tesisimizde arıtılan suyu ikinci bir filtreden geçirerek tarımda kullanmak. Sarıgöl'de test çalışmaları başarılı sonuç verdi ve bu yaz uygulamaya geçmeyi hedefliyoruz. Sondajlarımızda suyun yüzde 70'ini tarımsal sulamada, geri kalanı ise sanayi ve evsel olarak kullanıyoruz. Tarımsal sulamanın önüne geçebilirsek birçok şeyin önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.

"Birlikteliği sağlarsak, bu değişimi başaracağız"

Manisa'nın vizyon, kabuk değiştirmeye ihtiyacı olduğu ve buna yönelik çalışmalarının olup olmadığı sorulan Başkan Zeyrek, "Manisa'nın değişime çok ihtiyacı var, aynı noktadayım. 15 yılımız bir futbol topunun peşinde geçti. Çok yanlış bir şey. Şehirciliğin ana sorunları ulaşım, altyapı ve şehrin marka kentler arasına girmesi için sosyal alan eksikliğidir. Bu hemen olmayacak, biz temeli atacağız, bizden sonrakiler icra edecek. Bunun altyapısını oluşturmak için revizyon imar planı önemli bir fırsat. Yeni açılacak alanları disipline edeceğiz. Şehirde ana arter eksik, büyüme belli bölgelerde yoğunlaşıyor. OSB'lere toplu konut yapma yetkisi verildi, bence doğru bir karar. Çalışanların barınma ihtiyacı karşılandığında şehir içi göç azalacak, trafik rahatlayacak. Yeni imar alanlarında 7 metrelik caddeler değil, daha geniş yollar planlıyoruz. Ancak bu tek başına olmaz, destek şart. Biz plan yaptığımızda Ankara'da arkamızda duracak milletvekillerine ihtiyacımız var. Laleli ve Mesir mahalleleri zamanında riskli alan ilan edilmiş, ben olsam ettirmezdim. Sonra kaderine terk edilmiş. Bunun üzerine gidip projelerimizi anlattım, ama tek başıma gitmem yetmiyor. Bizim, milletvekilleri, OSB Başkanı ve hak temsilcileriyle birlikte bakanın odasına 20 kişi girmemiz gerekiyor. Eğer bunu başarırsak, birlikte hareket edersek, projeler hayata geçer. Aksi halde sadece kağıtta kalır. Biz birlikteliği sağlarsak, o odaya birlikte girersek, bu değişimi başaracağız. Buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Zeyrek'e doğum günü sürprizi

Yapılan konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi. Sorular öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e doğum günü sürprizi yapıldı. Pastadaki mumları üfleyen ve sürpriz nedeniyle teşekkür eden Başkan Zeyrek, daha sonra soruları yanıtladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Zeyrek Malta Otoparkının müjdesini verdi - Son Dakika

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