BBP Lideri Mustafa Destici: İsrail\'in hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletidir

Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Siyonistlerin yönettiği terörist İsrail devleti durmayacaktır. ve bunlardan da büyük bir cesaret alarak nasıl önce Filistin, Gazze'ye saldırmış ve orada soykırım katliamları yapmış. İnsanları açlığa, susuzluğa, ölüme mahküm etmişse işte şimdi Lübnan'da aynısını yapmaya başlamıştır. Peki oradan sonra sıra nereye gelecektir. Suriye'ye gelecektir. Hiçbirimiz aklımızdan çıkarmayalım ki, asıl hedef Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletidir" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için başsağlığı dileyerek "Öncelikle bu kalleş ve kahpece yapılmış saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Hayatı boyunca Filistin davası için mücadele etti. Filistin'in özgürlüğü için mücadele etti. Filistin'de Gazze'de yaşayan masum insanların güvenliği için mücadele etti. Önce evlatlarını, torunlarını ve yakınlarını şehit verdi. Arkadaşlarını, kardeşlerini şehit verdi ve bugün de kendisi şehit oldu. Artık sadece Filistin'de yaşayan Müslümanlar değil Gazze'de yaşayanlar değil tüm İslam aleminde yaşayanların hatta barıştan yana olan insanlıktan yana olan tüm insanların ayağa kalkma ve intifadaya durma zamanı gelmiştir. Çünkü bu yapılmazsa Siyonistlerin yönettiği terörist İsrail devleti durmayacaktır. ve bunlardan da büyük bir cesaret alarak nasıl önce Filistin, Gazze'ye saldırmış ve orada soykırım katliamları yapmış. İnsanları açlığa, susuzluğa, ölüme mahküm etmişse işte şimdi Lübnan'da aynısını yapmaya başlamıştır. Peki oradan sonra sıra nereye gelecektir. Suriye'ye gelecektir. Hiçbirimiz aklımızdan çıkarmayalım ki, asıl hedef Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletidir. Çünkü İsrail başta olmak üzere dünyadaki bütün Siyonistler ve emperyalistler şunu biliyorlar ki, Türkiye'yi yok etmedikçe Türkiye'ye boyun eğdirmedikçe emellerine, amaçlarına arz-ı mevud hayallerine ulaşamayacaklardır. Onun için Türkiye her zamankinden daha güçlü olmalı ve birliğini, kardeşliğini muhafaza etmelidir. Türkiye elbette ki bugünden itibaren de gerekli tüm tedbirleri almalı ve atılacak tüm adımları da atmalıdır" diye konuştu.

'ONLARI DURDURACAK GÜÇ TÜRK ORDUSUDUR'

Destici, İsrail'in Filistin'de silahsız, on binlerce masum çocuğu katlettiğini söyleyerek "Kadınları, yaşlıları katlediyor ve oradan da bir zafer kazandığını düşünüyoruz. Onlara diyoruz ki siz ancak silahsız masum yaşlıları henüz daha kundaktaki bebekleri ve kadınları öldürebilirsiniz. Ancak onlara gücünüz yeter. ya da Amerikan desteğiyle elinizdeki bombalarla Beyrut'u vurabilirsiniz. ya da işte füzelerinizle İsmail Haniye hadisesinde olduğu gibi hedeflerini şehit edebilirsiniz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısına çıkmaya sizin yüreğiniz de cesaretiniz de yetmez. Türki milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeryüzündeki hiçbir devletten ve kendisine saldıracak hiçbir güçten korkusu yoktur. Hepsine verecek cevabı vardır. Bunların niyeti asla ve kat'a durmak değildir. Ama onları durduracak bir güç vardır. O da Türk milletidir ve Türk Ordusu'dur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanını tehdit ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanını tehdit etmek demek Türk milletini ve Türk Devleti'ni tehdit etmek demektir. Herkes aklını başına alsın ve ona göre söz söylesin, ona göre bir tavır içerisinde bulunsun" dedi.

'UYUTMA TEDBİRLERİNİN DE OLMASI GEREKTİĞİNİ DEFALARCA İFADE ETTİK'

Destici, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişlik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile ilgili, şunları söyledi:

"Bu kanun teklifinin yasalaşmasına katkı sağlayan tüm siyasi partilerimize ve milletvekillerimize şahsım, camiam, bu husustan dolayı çocuklarını kaybeden, çocukları yaralanan, saldırıya uğrayan bütün vatandaşlarımız adına da teşekkür ediyorum. Hala bunu bir hayvan katliamı olarak sunmaya çalışıyorlar. Bu kadar kolay yalan söylüyorlar. Bu konuda, 2023 yılından itibaren en net şekilde çözüm üreten ve geri adım atmayan parti Büyük Birlik Partisi olmuştur. Birileri bazı kesimlerin tepkilerinden çekinirken, biz birileri gibi tepkilerden korkmadık. Biz açıkça dedik ki, 'bizim önceliğimiz insandır'. Kısırlaştırmanın tek başına yeterli olmayacağını, bunun yanında uyutma tedbirlerinin de olması gerektiğini defalarca ifade ettik. Mama lobileri ile birtakım marjinal sol siyasetçi ve gazetecilerin iftiralarına maruz kalmamıza rağmen duruşumuzu bozmadık. Gelinen noktada da Büyük Birlik Partisi'nin haklılığı ortaya çıkmıştır. Bu sorunu Türkiye gündemine taşıyarak, meclis dışında olmasına rağmen sorunun çözülmesinde ve bu yasanın çıkmasında büyük katkılarımız oldu. Bundan sonra yasal düzenlemenin tavizsiz bir şekilde uygulanması gerekiyor. Bu yasayı uygulamayan belediye başkanlarına ve yetkililerine de hukuki işlemlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmelidir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi. Hiçbir çözüm önerisi getirmeyen, ülkemizde yaşanan sorunları ve bu sorunların mağdurlarını yok sayan bir siyaset anlayışının ülkemize ve milletimize fayda getirmediğini düşünüyorum. Yasanın bu hali ile ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."