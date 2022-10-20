BBP Genel Başkanı Destici'nin açıklamaları

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi:

"Vatandaş bu kadar sıkıntı çekerken 5 siyasi partiye 4,5 milyar liranın verilmesini doğru bulmuyoruz. Bu anayasal, hukuki, ahlaki değildir, haramdır"

"(BBP'deki istifalar) Bizim için bir kayıp değildir"

TBMM - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasi partilere yapılacak Hazine yardımıyla ilgili, "Vatandaş bu kadar sıkıntı çekerken 5 siyasi partiye, -isterse 10 olsun-, 4,5 milyar liranın verilmesini doğru bulmuyoruz. Bu anayasal, hukuki, ahlaki değildir, haramdır." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bartın Amasra'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Kazayı duyar duymaz bölgeye gittiklerini anlatan Destici, devletin, bakanların, yetkililerin, kurtarma ekiplerinin de orada bulunduğunu gördüğünü dile getirdi.

Destici, yaralı olarak kurtarılan bazı maden işçilerini hastanede ziyaret ettiğini ifade ederek, duydukları ve dinlediklerine karşın kazayla ilgili esas sonucun yapılacak araştırmalar neticesinde ortaya çıkacağını kaydetti.

Türkiye'nin maden kazalarında, işçi ölümlerinde ILO verilerine göre iyi olmadığını savunan Destici, "İş güvenliği kurallarına uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmamasından dolayı meydana gelen iş kazalarının, ölümlerin bu çağda herhangi bir gerekçeyle izah edilmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Türkiye, madencilerimiz başta olmak üzere tüm çalışanların, devletin sıkı denetimi altında, teknolojinin tüm imkanları kullanılarak güven içinde çalıştığı bir ülke olmalıdır. Bunu milletimiz, işçilerimiz hak etmektedir ve öyle de olacaktır." diye konuştu.

Destici, bu konuda Türkiye'nin önemli mesafeler aldığını ancak işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınması gereken mesafeler bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşçilerimizin ölümü, kanı, yaşadığı zorluklar üzerinden kimse kendine siyasi pozisyon elde etmeye çalışmamalı, bunu bir siyasi ranta çevirmeye çalışmamalıdır. Diğer taraftan hepimiz bir önerge verdik, komisyon kuruldu. Kimin hatası, kusuru varsa bunlar meydana çıkacak ve hak ettiği muameleyle de karşılaşacaktır. Kurumların eksiklik, noksanlıkları varsa bunlar da ortaya konacak ve onlar da bedeli neyse bunu ödeyecektir."

-"Bunu almak, vermek büyük bir erdemsizliktir"

Meclis'e sunulan bütçe teklifine göre siyasi partilere yapılacak Hazine yardımının 4,5 milyar lira olduğunu dile getiren Destici, "Bu gerçekten akıllara zarar, akla ziyan bir durum. Erdemli bir sıfatla da anılabilecek bir şey değildir. Bunu almak, vermek büyük bir erdemsizliktir." dedi.

Destici, vatandaşın çektiği, hatta çekmediği sıkıntıları da gündeme getirerek algı oluşturmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu veya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, "Bu parayı Hazineye iade ediyoruz. Emekliye, dul-yetime, kimsesize verilsin. Bu çok yüksek, düzenleme yapılsın" demelerini beklemediğini söyledi.

CHP'nin 1 milyar 43,9 milyon, İYİ Parti'nin ise 459,2 milyonu kasasına koyup koymayacağını soran Destici, "Vatandaş bu kadar sıkıntı çekerken 5 siyasi partiye, isterse 10 olsun, 4,5 milyar liranın verilmesini doğru bulmuyoruz. Bu anayasal, hukuki, ahlaki değildir ve bu haramdır. Her siyasi parti kendi üyelerinden, yöneticilerinden aldığı aidatlarla siyasi yaşamını sürdürmelidir. Devlet, siyasi partilere bu derece yüksek Hazine yardımı asla vermemelidir. Bu kökten kaldırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'nin, PKK'nın siyasi şubesi olduğunu, bu partiye de 539,5 milyon lira verileceğini ancak paranın dağdaki, Kandil'deki PKK'lılara, teröriste gideceğini ifade eden Destici, devletin bu parayla terör örgütünü de finanse edeceğini ileri sürdü.

Destici, en azından kapatma davası sonuçlanana kadar ödemenin askıya alınmasını istedi.

TBMM'ye imar barışıyla ilgili sundukları kanun teklifinin, imar affı olmadığını belirten Destici, teklifin, daha önceki süreçte verilen yapı kayıt belgelerinin, yapıların teknik incelemelerinde, uydu görüntülerinde ve uydu görüntü alma tarihlerinde hatalar yapılması gibi nedenlerle alınamaması sebebiyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik olduğunu kaydetti.

Destici, "Devam eden imar davalarını, BBP ve vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlere çözüm bulmak için verdiğimiz kanun teklifi ile ilişkilendirmek aptallık değilse ahlaksızlık ve utanmazlıktır. Bu ahlaksızlık ve utanmazlıklarını onların yüzüne vuruyorum." diye konuştu.

BBP Merkez Karar Yönetim Kurulundan istifaya ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Destici, Cumhur İttifakı karşısındaki medya kuruluşlarının abartı ve yalan haber yaptığını savundu.

Bir süre önce BBP Sinop il ve ilçe teşkilatının istifa ettiği haberleri yapıldığına işaret eden Destici, "İşte burada ilçe başkanlarının tamamı. Yalan haber yaymak şimdi suç. Şimdi bunu yapsınlar bakalım, bedeliyle karşı karşıya kalacaklar. İşleri güçleri yalan haber yaymak. İstifa eden birkaç şahıs da artık bizim birlikte yürüme imkanımız kalmamıştı. İstifaları da camiamız, partimiz için hayırlı olmuştur. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında sağlıklı ömürler dilerim. Bizim için bir kayıp değildir. Ama yalan ve abartılı olarak servis edilmiştir." ifadesini kullandı.

AK Parti ve MHP'ye yapılacak Hazine yardımı miktarının sorulması üzerine ise bunu söylemekte mahsur görmediğini belirten Destici, AK Parti'ye 1 milyar 961,3 milyon, MHP'ye 511,5 milyon lira verileceğini dile getirdi.