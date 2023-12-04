Beyaz Saray: İran, Kızıldeniz'deki saldırılardan sorumlu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kızıldeniz'de Husiler tarafından ticari gemilere düzenlenen saldırılardan İran'ın sorumlu olduğunu söyledi.

KIZILDENİZ'DE ABD GEMİLERİ SALDIRIYA UĞRADI

Kızıldeniz'de önceki gün ABD Donanmasına ait USS Carney savaş gemisi ile iki ticari gemi Kızıldeniz'de saldırıya uğradı. Saldırıyı üstlenen Temen'deki İran destekli Husiler, eylemi İsrail'in Gazze'deki katliamı nedeniyle yaptıklarını belirtti.

USS Carney

BEYAZ SARAY: SALDIRILARDAN İRAN SORUMLU

ABD, Kızıldeniz'de gemilere düzenlenen füze ve dron saldırılarından İran'ı sorumlu tuttu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, hafta sonu Kızıldeniz'de ticari gemilere yapılan saldırıların Husiler tarafından gerçekleştirildiğini ancak söz konusu saldırıların tamamen İran tarafından yönlendirildiğine inanmak için her türlü nedenlerinin olduğunu ifade etti.

"SALDIRILAR ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİĞE TEHDİT"

Sullivan, saldırıya uğrayan gemilerin tamamının İsrail'le bağlantısı olduğuna inanmadıklarını aktararak, ABD Donanmasına ait USS Carney savaş gemisinin ticari gemilerden gelen yardım çağrılarına yanıt verdiğini ve bu süreçte üç dronu düşürdüğünü belirtti. Sullivan ayrıca, söz konusu saldırıların uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

SALDIRIYI HUSİLER ÜSTLENDİ

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ticari gemilere düzenlenen saldırıları üstlendi. Husiler tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı'nda İsrail bağlantılı olduğu iddia edilen iki ticari gemiye saldırı düzenlendiği duyurularak, ilk geminin füzeyle, ikinci geminin insansız hava aracıyla hedef alındığı aktarıldı. Husiler, gemilerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle hedef alındığını açıkladı.

SALDIRI 5 SAAT SÜRDÜ

Adı açıklanmaya ABD'li üst düzey yetkililer, gemilerin adlarının Unity Explorer ve Number Nine olduğunu belirterek, iki geminin Husilerden gelen uyarıları reddetmelerinin ardından saldırıya uğradığını söyledi. Yetkililer, saldırıların Yemen'in başkenti Sanaa'dan sabah saatlerinde başladığını ve yaklaşık beş saat sürdüğünü aktararak, USS Carney'nin en az bir insansız hava aracını imha ettiğini belirtti.

İSRAİL: AĞIR HASAR ALAN GEMİ İNGİLTERE'YE AİT

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları sonucu iki yük gemisinin zarar gördüğü belirtildi. Husiler tarafından vurulan gemilerden birinin ağır hasar aldığı ve İsrail ile bir ilişiğinin olmayıp İngiltere'ye ait olduğu kaydedildi. Hafif hasar alan diğer geminin ise mülkiyetinin kısmi olarak İsrail'e ait olduğu, ancak taşınan yük ile gemi mürettebatının İsrail ile ilişiğinin bulunmadığı kaydedildi.

ABD GEMİSİ HUSİ DRONLARINI VURMUŞTU

ABD ordusu, 30 Kasım'da Yemen'de İran destekli Husilerin kontrol ettiği bölgelerden fırlatılan bir kamikaze dronu Kızıldeniz üzerinde düşürdüğünü açıklamıştı. Kamikaze dronun, bölgeye askeri ekipman taşıyan 2 askeri gemiye eskortluk yapan "USS Carney"e yaklaştığı sırada düşürüldüğü ve gemide herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi Ekipmanın nereye gönderildiği belirtilmedi ancak ABD'nin, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarla birlikte bu ülkeye büyük miktarlarda silah ve askeri ekipman sevkiyatları yaptığı biliniyor. CENTCOM, 23 Kasım'da da Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatıldığı tespit edilen çok sayıda "tek taraflı saldırı dronunun", ABD donanmasına bağlı "USS Thomas Hudner" muhribi tarafından vurulduğunu bildirmişti.

HUSİLER, İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYOR

Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı ticari gemileri hedef almaya başladıklarını duyurmuştu. Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e ait olduğu iddia edilen Galaxy Leader adlı gemiye el koymuş, iki ticari gemiye ise füze ve dron saldırısı düzenlemişti.