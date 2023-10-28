Bingöl'de İsrail Protestosu: İl Müftü Yardımcısı Ayakkabılarını Çıkardı

BİNGÖL'de İsrail'in protesto edildiği eylemde; il müftü yardımcısı Yunus Bolluk, Filistinlilerin durumunu hissetmek için ayakkabılarını çıkardığını belirterek, "Filistin'deki kardeşlerimizin neler çektiğini hissetmek için fiziki olarak ben ayakkabılarımı çıkarıyorum, soğuk betona basıp öyle dua edeceğim" dedi.

İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde toplanan grup, İsrail'i protesto etmek için Genç Caddesi üzerinde bir araya geldi. Grup, sık sık tekbir getirip İsrail aleyhine slogan atarken, il müftü yardımcısı Yunus Bolluk da ayakkabılarını çıkarıp, ağlayarak dua etti. Gruptakilerden bazıları da ayakkabılarını çıkardı.

'ANADOLU'NUN KURTULUŞ MÜCADELESİ DEĞİL, ÜMMETİN KURTULUŞ MÜCADELESİ KONUŞULSUN'

Grup adına basın açıklamasını okuyan İbrahim Dağılma, Filistin'e destek olunması gerektiğini belirterek, "Yapılmış anlı, şanlı bir direnişten hala ekmek yiyorsanız ey idareciler; o zaman siz de ümmetin gururu olacak şekilde, Gazze'deki kurtuluş mücadelesine o aşkla, o şevkle, askerinizle, füzenizle, topunuzla, tüfeğinizle destek verin ki, 100 yıl sonra değil 1000 yıl sonra Allah'ın izniyle Anadolu'nun kurtuluş mücadelesi değil, ümmetin kurtuluş mücadelesi konuşulsun. Gazzeli kardeşlerimizin feryadına kavuşması için harekete geçirecek eylemlerin içine de girebiliriz. Buradan ilan ediyoruz. Yani İstanbul'da, Ankara'da, Diyarbakır'da, Malatya'da, Adana'da, Bingöl'de askerimizi, polisimizi, bu ümmetin evlatları, bu ümmetin evlatları için harekete geçmesi için Allah'ın izniyle bir eylemliğe girebiliriz" dedi.

'FİZİKİ OLARAK AYAKKABILARIMI ÇIKARIYORUM'

İl müftü yardımcısı Yunus Bolluk da, Filistinlilerin durumunu hissetmek için ayakkabılarını çıkardığını ifade ederek, "Filistin'deki kardeşlerimizin neler çektiğini hissetmek için fiziki olarak ben ayakkabılarımı çıkarıyorum, soğuk betona basıp öyle dua edeceğim" diye konuştu.