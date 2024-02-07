Çağlayan\'daki terör saldırısında ölen Karataş\'ın kızından Vali Davut Gül\'e: Annemi neden kurtaramadınız?

Politika

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın girişinde düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren Dilfıraz Karataş'ın kızı annesinin cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Gözyaşlarına hakim olamayan Karataş'ın kızı, İstanbul Valisi Davut Gül'e, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi.

Dilfıraz Karataş

ÇAĞLAYAN'DAKİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞA SON GÖREV

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişiminde hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Dilfıraz Karataş için bugün Bağcılar Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı, Abdullah Özdemir, eşi Kamer, oğlu Okan, kızı Seda ve sevenleri katıldı.

"ANNEMİ NEDEN KURTARAMADINIZ?"

Törende Karataş'ın kızı ayakta durmakta güçlük çekti. Karataş'ın kızı Vali Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız? Canım annem, melek annem. Annemin ne suçu vardı? İçeride melek gibi yatıyor." dedi. Tören boyunca Vali Davut Gül ayakta durmakta zorluk çeken Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.

OĞLU VE KIZI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Tören sonrası annesinin tabutuna sarılan oğlu ve fenalık geçirerek bayılan kızına sağlık ekipleri müdahale etti. Tabutun başına gelen çocukların feryadı yürekleri dağladı. Tabuta sarılan oğlu, "Anne ben sensiz yapamam, ne olur kalk" diye feryat etti. Dilfıraz Karataş'ın cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

"AİLESİ ÇOK PERİŞAN"

"Sözün bittiği yer" diyen Dilfıraz Karataş'ın kuzeni Muzaffer Yedigöl, "Dün teyzesinin mevlidini okutmak için Çağlayan'a gidiyor. Metrobüsten inerken kendini olayın içinde buluyor. Yetkililer ulaştı ama inanamadık. Kader, alın yazısı. Kendisi ev hanımıydı. Eşi de emekli inşaat işçisiydi. 2 çocuğu var. Çok perişanlar. İnanmıyorlar. Hayvanları, dostluğu, yardımlaşmayı seven biriydi" dedi.