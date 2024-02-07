Çağlayan\'daki terör saldırısında ölen Karataş\'ın kızından Vali Davut Gül\'e: Annemi neden kurtaramadınız?

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın girişinde düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren Dilfıraz Karataş'ın kızı annesinin cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Gözyaşlarına hakim olamayan Karataş'ın kızı, İstanbul Valisi Davut Gül'e, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişiminde hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Dilfıraz Karataş için bugün Bağcılar Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı, Abdullah Özdemir, eşi Kamer, oğlu Okan, kızı Seda ve sevenleri katıldı.
Törende Karataş'ın kızı ayakta durmakta güçlük çekti. Karataş'ın kızı Vali Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız? Canım annem, melek annem. Annemin ne suçu vardı? İçeride melek gibi yatıyor." dedi. Tören boyunca Vali Davut Gül ayakta durmakta zorluk çeken Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Tören sonrası annesinin tabutuna sarılan oğlu ve fenalık geçirerek bayılan kızına sağlık ekipleri müdahale etti. Tabutun başına gelen çocukların feryadı yürekleri dağladı. Tabuta sarılan oğlu, "Anne ben sensiz yapamam, ne olur kalk" diye feryat etti. Dilfıraz Karataş'ın cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.
"Sözün bittiği yer" diyen Dilfıraz Karataş'ın kuzeni Muzaffer Yedigöl, "Dün teyzesinin mevlidini okutmak için Çağlayan'a gidiyor. Metrobüsten inerken kendini olayın içinde buluyor. Yetkililer ulaştı ama inanamadık. Kader, alın yazısı. Kendisi ev hanımıydı. Eşi de emekli inşaat işçisiydi. 2 çocuğu var. Çok perişanlar. İnanmıyorlar. Hayvanları, dostluğu, yardımlaşmayı seven biriydi" dedi.
Çağlayan Adliye'sinin önünde 6 Şubatta saat 11.35 sıralarında DHKP-C terör örgütü üyesi Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adliyeye saldırı girişiminde bulunmak isterken polis ekipleri tarafından öldürülmüştü. Olayda Dilfıraz Karataş isimli vatandaş hayatını kaybederken 3'ü polis 5 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından yapılan operasyonlarda şu ana kadar 90 kişi gözaltına alındı.
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
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Son Dakika › Politika › Çağlayan'daki terör saldırısında ölen Karataş'ın kızından Vali Davut Gül'e: Annemi neden kurtaramadınız? - Son Dakika
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