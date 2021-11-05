Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın "30 yıl öncesini bahane ederek kendi çapsızlıklarını, kendi bilgisizliklerini örtmeye çalışmaktalar." sözlerine, "2002 yılında ülkenin bütçesi 90 küsur milyarken, bugün sadece sağlık harcamalarına 178 milyar lira kaynak koymuş bir iktidarız. Aha işte çap o." cevabını verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurumlarının 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde, milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal güvenlik sisteminin içinden çıkılmaz bir hale getirildiğini ileri sürerek, "AKP tüm eksikliklerini SSK yalanlarıyla kapatmaya çalışıyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemin incelendiğini ifade eden Ağbaba, "30 yıl öncesini bahane ederek kendi çapsızlıklarını, kendi bilgisizliklerini örtmeye çalışmaktalar. Kılıçdaroğlu'nun açığını bulmak için özel müfettişler görevlendirildi. Bir kuruş usulsüzlük, yolsuzluk bulunamadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev yaptığı 1992 ile 1999 yılları arasında SSK'nin toplam açığı 2,6 milyar. Oysa AKP iktidarı döneminde 2003-2021 yılları arasında SSK'nin toplam açığı 444,5 milyar. AKP'nin SSK açığı, Kılıçdaroğlu döneminin tam 170 katı." diye konuştu.

Emeklilerin asgari ücretin altında maaş aldığını dile getiren Ağbaba, devletin resmi kayıtlarına göre 7 milyon 578 bin 123 kişinin aylık 1192 lirayla geçimini sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Emeklilikte yaşa takılanlara seçim öncesi sözler verildiğini belirten Ağbaba, "Edirne'den Kars'a Jüpiter'den Mars'a eğer adalet varsa çıksın artık bu yasa." dedi.

Paylan'dan asgari ücret eleştirisi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçede emekçinin, yoksulların hakkının savunulmadığını öne sürerek, gelir eşitsizliğinin bulunduğu ülkelerin, vahşi kapitalizmin yaşandığı ülkeler olduğunu ifade etti.

Asgari ücret alan bir vatandaşın her gün yalnızca çay içip simit yese maaşından geriye sadece 500 lira kaldığını anlatan Paylan, "Bu zalim yönetim, yurttaşlarımızı bir çaya, bir simide mahkum ediyor." diye konuştu.

Paylan, asgari ücretin 5 bin lira olması ve vergiden muaf olması gerektiğini belirterek, "Asgari ücretin 5 bin lira olması için önerge vereceğiz Sayın Bakan." ifadelerini kullandı.

Paylan'ın Plan ve Bütçe Komisyonunda görevli personelin günde 12 saat haftada ise 60 saat çalıştığını söylemesi üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, "Çalışan arkadaşlarımızın nöbet usulü var. Ona uyulmazsa fazla mesai söz konusu. Diğer taraftan da bütçe görüşmeleri bittikten sonra Meclisimiz, arkadaşlarımızın bu fedakarlığını telafi edecek uygulamalar da yapıyor." karşılığını verdi.

"Küçük sendikaların önünü açalım, rekabet olsun"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, İŞKUR'un bir istihdam kapısı olduğunu dile getirerek, bu durumun siyaset malzemesi olarak kullanıldığını ileri sürdü.

Türkiye'nin büyüme rakamlarına işaret eden Usta, refahtan pay alamıyorsa büyümenin vatandaşa bir faydası olmadığını belirtti ve vatandaşa refahtan pay verilmesi gerektiğini söyledi.

Usta, AK Parti'nin emekten değil, sermayeden yana olduğunu iddia etti.

İşçi sendikalarının işkolu barajı olan yüzde 1 şartını antidemokratik bulduğunu ifade eden Usta, "Küçük sendikaların önünü açalım, rekabet olsun. Türkiye'yi sarı sendikacılık cenneti olmaktan kurtarmak lazım." dedi.

"Emekli aylıkları iyileştirilmeli"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ülkede iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili bir reform ihtiyacı bulunduğunu belirterek, "Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, iş gücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, ücret-verimlilik ilişkisinin güçlendirildiği, iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarının iyileştirildiği bir iş gücü piyasası oluşturulmalıdır." diye konuştu.

Ekonomik sorunların başında enflasyon geldiğini vurgulayan Kalaycı, "Bu kapsamda çalışanların, emeklilerin aylıklarında ve asgari ücrette artış yapılırken bu durumun dikkate alınacağına inanıyorum. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapılmalı, sağlık hizmetlerinde alınan bazı katılım payları emeklilerden alınmamalıdır. MHP olarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması, asgari ücretten vergi alınmaması ve asgari ücretliye büyükşehirlerde ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bıraksın o torpili yoksa elinde patlayacak"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, "3 bin 600 ek göstergede uyanıklık yapmaya çalışanlar oldu. Çünkü AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan bir şeyi söylemişse yapar, bunu çok iyi biliyorlar. O yüzden sık sık gündeme getirmelerini, 'uyanıklık' olarak değerlendiriyorum." dedi.

AK Parti'nin söyleyip de hayata geçirmediği hiçbir şey olmadığını dile getiren Yegin, hiçbir hükümet programında, seçim beyannamesinde olmamasına rağmen konut edindirme yardımı adı altında vatandaştan kesilen fonların AK Parti iktidarında ödendiğini hatırlattı.

"AK Parti döneminde 11 milyon insanın torpille işe yerleştirildiği" iddiasına Yegin, "Memur atamalarının hepsini torpille yapılmış atamalar olarak söylüyor. O torpillerin kimin elinde olduğu belli. Bıraksın o torpili yoksa elinde patlayacak." ifadelerini kullandı.

Yegin, CHP'li Ağbaba'nın iktidara yönelik "çapsızlık" ifadelerine yanıt verirken de şunları söyledi:

"Türkiye'de 19 senede, mevsimlik işçilikten tutun genç işsizliğe, tarım işçiliğinden tutun çocuk işçiliğine, sahte sigortalılıktan tutun iş güvenliğine, kayıt dışılıktan tutun meslek hastalığına, kadın istihdamından tutun engelli istihdamına, eski hükümlü istihdamına, mesleksizlik meselesine, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler problemine, sendikalaşmaya, emekli aylıklarına, geleceğin mesleklerine, mesleki yeterlilik belgesi kullanımının sayısına, yurt dışında yaşayan vatandaşların sağlık, emeklilik ve benzeri bütün sorunlarına, sağlığa, ilaca, ameliyata, koruma altındaki gençlerimizin, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin kendileri veya emanetlerinin sorunlarına, ilaca erişime, sağlık karnelerine, fotokopilere, bıçak paralarına çap mı arıyorsunuz? Çap burada. 2002 yılında ülkenin bütçesi 90 küsur milyarken bugün sadece sağlık harcamalarına 178 milyar lira kaynak koymuş bir iktidarız biz. Aha işte çap o. Çap arıyorsa, çap orada. Sadece ilaca 75 milyar lira ödeme öngörülmüş bu sene bütçede."

AK Parti hükümetlerinin çalışma hayatında, sosyal güvenlikte yaptığı reformları görmezden gelmenin hakkaniyetle bağdaşmayacağını belirten Yegin, "Tablo ne kadar karamsar gösterilirse gösterilsin, sizleri moral bozmaya değil, bugünün sıkıntılarını doğru kavramlar, doğru rakamlar üzerinden konuşmaya, 'Beraber olmalıyız. Bu dönemi beraber aşmalıyız. Biz ne sıkıntıları aşmış bir milletiz, el ele bunların da üstesinden geleceğiz' diyerek bu gayretin, çabanın bir parçası olmaya davet ediyorum." diye konuştu.