CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik

CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
14.09.2025 18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP'nin İstanbul Esenyurt'taki İlçe Kongresi'nde kavga çıktı. Kongrede konuşma yapan bir parti delegesinin "İl başkanlığına atanan kayyuma ses çıkartmayıp, Gürsel Tekin resimleri paylaşarak arkadan iş yapıyorsunuz" demesi üzerine tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olay, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

CHP'nin, ilçe seçim kurulu tarafından durdurulan İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki kongresi, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı kaldırmasının ardından bugün kaldığı yerden devam etti.

'KAYYUM' VE 'GÜRSEL TEKİN' ELEŞTİRİSİ ARBEDE ÇIKARDI

Rıfat Ilgaz Açıkhava tiyatrosunda saat 10.00'da adayların konuşmasıyla başlayan programda bir anda sinirler gerildi.Kongrede konuşma yapan bir parti delegesinin "O meydanlara ve kayyuma karşı gelmeyip, İl başkanlığına atanan kayyuma ses çıkartmayıp, Gürsel Tekin resimleri paylaşarak arkadan iş yapıyorsunuz" demesi üzerine arbede yaşandı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu arbedede yaralananların olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırarak salon çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşananlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA/ İHA

Kaynak: DHA

