CHP İstanbul İl Örgütü, İsrail saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Politika

CHP İstanbul İl Örgütü, İsrail saldırılarını protesto etti

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CHP İstanbul İl Örgütü üyesi bir grup, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını protesto etmek amacıyla İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem düzenledi. Siyah çelenk bırakılan eylemde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, barış ortamının kurulması ve Filistin halkının ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini vurguladı.

30.05.2024 00:11
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İl Örgütü üyesi bir grup, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını protesto etmek amacıyla, İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi yaptı. Konsolosluğun önüne siyah çelenk bırakıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bir an önce barış ortamı kurulması gerektiğini belirterek "İsrail'e karşı gereken yaptırımlar uygulanmalı ve Filistin halkının hayati ihtiyaçları ivedilikle sağlanmalıdır" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen CHP üyesi bir grup, İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü ve binlerce insanın hayatını kaybettiği saldırılara dur demek için saat 18.30'da Levent'teki İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Eyleme, CHP İstanbul İl Yönetimi, Parti Meclis üyeleri, ilçe başkanları ile Beyoğlu, Beşiktaş ve Beylikdüzü belediye başkanları da destek verdi. Ellerinde Filistin halkını destekleyen dövizler bulunan eylemciler, İsrail ordusu aleyhine sloganlar attı.

"İNSANLIK HER GEÇEN GÜN BİR ADIM DAHA GERİYE GİDİYOR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partililer adına basın açıklaması yaptı. Gazzelilerin kendi vatanlarında, mülteci kampında kaldığını hatırlatan Çelik, "Adım adım işgal edilmiş topraklarında, bombalanan kentlerini terk etmiş, Refah bölgesine sıkışmış durumdalar. Ancak yine de göklerden yağan bombalar altında can veriyorlar! Her geçen gün insanlık bir adım daha geriye gidiyor. Gazze'de fütursuzca dökülen masum kanlar, sadece Filistinlilerin değil, tüm insanlığın yüreğine işliyor. Modern ve öncü diye adlandırılan demokrasiler, bu vahşete sessiz kalarak tarihin en karanlık sayfalarına adlarını yazdırıyor. Mazlumların çığlıklarına kulak tıkayanlar, vicdanlarını ve insanlıklarını da toprağa gömüyor. Cansız bedenlerin kanıksanması, zulmün ve adaletsizliğin daha da yayılmasına sebep oluyor. Tüm dünyanın gözleri önünde insanlık tarihinin en şiddetli katliamlarından birisi bugün Gazze'de yaşanıyor" dedi.

"NETANYAHU YÖNETİMİ SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR"

Çelik, "Kendi halkının bile sırtını döndüğü, sokaklarda her gün protesto edilen Netanyahu yönetimi savaş suçu işliyor. Bu katliam bir savaş değil, dur durak bilmeyen, insanlık vicdanını ve onurunu zedeleyen bir soykırımdır. Bu vahşet, yalnızca Filistin'e ve bölgeye değil tüm insanlığa yaşanabilir bir dünya umudunu kaybettirmektedir. Bu vahşetin karşısında kaybedilen her saniye insanlık onuruna çizilen yeni bir lekedir. Bir an önce barış ortamı kurulmalı, İsrail'e karşı gereken yaptırımlar uygulanmalı ve Filistin halkının hayati ihtiyaçları ivedilikle sağlanmalıdır. Şunu herkes bilmelidir ki; Filistin halkı asla yalnız değildir. Onların mücadelesi, bizim mücadelemizdir. Bu soykırım durdurulana ve bu insanlık suçunu işleyenler cezalandırılana kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki; insanlığın vicdanı, zalimlere karşı duranların yanında, masumların çığlıklarına kulak verenlerin sesiyle güçlenecektir. Cumhuriyet Halk Partisi dün olduğu gibi bugün de ve yarında tüm mazlumların yanında durmaya devam edecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize vasiyetidir! Yurtta barış, dünyada barış! O yüzden diyoruz ki; hemen şimdi, Filistin'de barış!" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindekiler İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı.

CHP İstanbul İl Örgütü, İsrail saldırılarını protesto etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP İstanbul İl Örgütü, İsrail saldırılarını protesto etti - Son Dakika

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