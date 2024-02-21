CHP\'li 2 Belediye Başkan adayı seçimden çekildiklerini duyurdu

Politika

"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala siyasi partilerin kesinleşmiş aday listeleri de il seçim kurullarına teslim edilerek süreç tamamlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise 2 adayın son dakikada adaylıktan çekilmeleri dikkat çekti. Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk ve İzmit Belediye Başkanı ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet seçim yarışından çekildiklerini duyurdu.

SON GÜN İSTİFASINI DUYURDU

Çorum'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk, son gün istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hüseyin Türk, 'Bana değer veren büyüklerim, küçüklerim ve kardeşlerim, desteğini çekmeyen, her konuda yardımcı olan siyasi arkadaşlarım, üzgünlüğüm ile adaylığımdan çekildim. Bu durumdan CHP Alaca Teşkilatı'nın hiçbir suçu yoktur, kendi düşüncelerimle ve sıkıntılarımla adaylıktan çekildim. Herkese başarılar dilerim' ifadelerini kullandı.

İSTİFANIN ARDINDAN ADAY DEĞİŞTİ

CHP, Alaca Belediye ve İl Genel Meclis üyesi aday listelerini İlçe Seçim Kuruluna teslim etti. CHP Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk'ün istifasının ardından aday değişti.

CHP'nin Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Çinkaya olarak değiştirilerek, başvuru resmileştirildi.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile Belediye Meclisi'ne ilişkin yaşadığı tartışmanın ardından adaylıktan yerel seçimler için aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmesine kısa bir süre kala adaylıktan çekildiğini duyurdu. Hürriyet, İzmit İlçe Başkanlığına adaylıktan çekildiğine dair dilekçeyi gönderdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, liste konusunda CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile tartışma yaşamıştı.

Kendisine ön seçimde rakip olan Eski İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız'ın listeden çıkarılmasını istediği öğrenilen Hürriyet'in, listeler değişmediği takdirde "adaylıktan çekilirim" dediği öğrenildi.

İlçe Başkanı Gökhan Ercan yaşananlara ilişkin yerel bir gazeteye açıklamalarda bulundu: "Fatma başkanımızla Pazar günü listeleri hazırlamak konusunda mutabakata varmıştık. Kendisi ilçe örgütü listeyi hazırlasın ben karışmayacağım demişti. Bizde bunun ardından listeyi hazırlamaya koyulduk. Hatta kendisi Parti Meclis Üyemiz Volkan Demir'e de oy potansiyeli yüksek kazandıracak isimlerin listede olması gerektiğini belirtmişti. Emre Andız'ın da listede olmasını istedi. Kuruçeşme'de tanınırlığı ve oy potansiyelinin olduğunu belirtmişti. Andız da listede dördüncü sırada yer alıyordu.

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan

"NE İSTEDİĞİNİ BİZ DE ANLAMADIK"

Pazartesi günü kendisine ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık. Biz listeleri tamamlamaya uğraşırken dün de istifa dilekçesinin ilçe başkanlığına geldiğini söyledi arkadaşlar. Genel Merkezi de aramış. Bize ne olduğunu asla söylemedi. Fatma başkanın ne istediğini biz de anlamadık. Emre Andız bu tartışmalardan sonra kendisi aradı ve isminin listeden çıkarılmasını istedi."

YENİ ADAY MERAK EDİLİYOR

Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine aday olacak ismin, ön seçimde sandıktan ikinci olarak çıkan Hakan Tanta olabileceği konuşuluyor.