CHP lideri Özel\'den Erdoğan ve Bahçeli\'nin sloganına destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Yeni sürece ilişkin de konuşan Özel, MHP'ye "Terörsüz Türkiye istiyorum, demokratik Türkiye istiyorum. Terörün de mafyanın da kökü kazınsın istiyorum" ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

KARTALKAYA VE İLİÇ'İ HATIRLATTI

"Biz Bolu Kartalkaya meselesini unutturmamaya devam edeceğiz. Tıpkı İliç'te olduğu gibi. İliç'te de imza kimin çıktı. Murat Kurum'un çıktı. Önce sadece inkar ettiler. O dönemde İstanbul'a adaydılar. Dedik ki İliç'in felaketi oldun, İstanbul'un felaketi olmana izin vermeyeceğiz dedik. Sonra da yeniden bakan oldu. Dün yine İliç duruşması vardı. Bir tane kamu görevlisi yargılanmadı. İliç'e adaleti getirmek bir sonraki iktidara yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaldı.

"TRUMP'A FİLİSTİN'LE İLGİLİ NE DEDİN?"

Gazze'de ateşkesi maalesef bozdular. Bugün Trump'a ne söylüyorsun onu söyle dedim. Bana eskiden 'one minute' demiş onu anlatıyor. Hepimiz bekliyoruz ki Filistin'e sahip çıkan Trump'a meydan okuyan bir açıklama. Açıklamada ne var? Hiçbir şey yok. Diplomatik geleneklerde olmayacak bir şey. Soruyorum Erdoğan'a, Trump'a Filistin'le ilgili ne dedin? Bir cevap aldıysan söyle de bilelim. (Erdoğan) Trump'tan randevu için, dışarıdaki tek umudu Trump'a tutunabilmek için Filistin davasını satıyorsa yazıklar olsun.

"TERÖRÜN DE MAFYANIN DA KÖKÜ KAZINSIN İSTİYORUM"

Üç bin lirayı, bir asgari ücret yapacaklarsa gece gündüz çalışın. Ama eğer ki dört bin lira yapacaklarsa bayram sabahına kadar çalışsınlar kendileri yapsınlar.

Erdoğan'a söyledim. Anketler var. Ben bakıyorum sen de bak dedim.

Erdoğan bu memlekete daha fazla zulmetme, bu memleketin yakasından düş artık.

Son dönemde iktidarın Kürt meselesi üzerinden yeni bir oyun yeni bir algı yönetimi uyguladığını görüyoruz.

Kürt sorununun varlığını kabul ediyoruz. Kimseyi dışlamadan, bu meclisi zemin kabul ediyoruz. Bizim işimiz dün bizim doğru yaptığımıza hepsi birden gelince, 6,5 milyon oy almış bir partiyi muhatap alınca, CHP'nin durduğu noktanın doğru olduğunu söylemek.

Biz terörün durmasından yanayız. Ama biz terörün her türlüsüne karşıyız. Biz mafya terörüne de karşıyız. Türkiye'deki mafyaların kökünü kazımaya var mısın sen, bana onun cevabını ver.

Terörsüz Türkiye istiyorum, demokratik Türkiye istiyorum. Terörün de mafyanın da kökü kazınsın istiyorum.

HAMİDİYE SU DOSYASINI HATIRLATTI

Bugünün Zekariya Öz'lerine söylüyorum. Bu yapılanları Zekeriya Öz yapardı. Sonra sınırdan sıçan gibi kaçtı. Ne durumdasınız görüyor musunuz? Gece yatağa başını koyarken, bir tane hakime savcıya sözüm yok.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı, sana sesleniyorum. Bir önceki Balıkesir Belediye Başkanı'na hesap sormuyorsan CHP'ye bir kelime kullanamazsınız bundan sonra.

Buradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na sesleniyorum. Hamidiye Su dosyası, Süleyman Soylu'nun el konulmuş 37 dosyadan biridir. O dosyalara mı bakacaksın, Ekrem başkanın yolunu kapatmakla mı uğraşacaksın?

Kurultayımızla ilgili, iftira yaydılar. Haydi bulsanıza 1200 tane telefonu yalancı adamlar? 1200 tane değil, 12 tane değil,1 tane telefonu ispat edin. O elin alnını karışlarım ben.

Biz 31 Mart seçimlerinin sonucunu anladık. Biz dedik ki millet size mesajını verdi. Bu insanların gelecek kaygılarını giderin, biz de size destek verelim. Ama onlar vatandaşı değil, beşli çetelerin hakkını savundular. Eğer siz seçim isterseniz biz de size yargı tacizini başlatırız dediler.

Bu partiden makbul muhalefet MHP çıkmadı, çıkmayacak, nokta. Bu parti 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Hepinizi gönderecek, demokrasiyi getirecektir."