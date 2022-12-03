CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin vizyon belgesini açıklıyor! Salon tıka basa dolu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" sözleriyle duyurduğu "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantı İstanbul'da başladı. Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesi salon hınca hınç dolarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da programa katılanlar arasında bulunuyor.

"HALKIMIZDAN NEDEN OY İSTEDİĞİMİZİ ÖĞRENECEKSİNİZ"

Günlerdir merakla beklenen konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, "Her şey bu ülkede çok ama çok güzel olacak. Bundan hepinizin emin olmasını isterim. Sizin kadar ben de çok heyecanlıyım. Dolayısıyla heyecanla konuşmama başlıyorum. Bugün halkımızdan neden oy isteyeceğimizi öğreneceksiniz. Yeni bir düzene, yeni bir Türkiye hayaline, yeni bir siyaset üstü anlayışa oy isteyeceksiniz. Bugün dinleyeceğiniz sadece bir krizden çıkma programı olmayacak. Krizden alnımızın akıyla ve hep birlikte çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"ONUN VİZYONUNU TAM ANLAMIYLA HAYATA GEÇİRME GÜNÜDÜR"

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür. Bunun çaresi mevcut tek adam gitsin başka bir tek adam gelsin değildir. Tek adam gitsin, yerine çalışan yeni bir sistem gelsin. Türkiye, cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir daha böyle acımasız, kutuplaşmış dönemler yaşamayacak. Türkiye'yi kurumları yeniden inşa edilmiş, bölgesinde barışın ve refahın merkezi olan bir ülke yapacağız. Mesele Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük hayaline sahip çıkmaktır. Onun vizyonunu tam anlamıyla hayata geçirme günüdür.

"İNANDIĞIM VİZYON YOLCULUĞUNDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

Dünyada ve Türkiye'den konusunda uzman ve itibarlı 70 kişiden oluşan büyük bir güç birliğinden söz ediyorum. Bilim, teknoloji ve yatırımın iki büyük merkezi olan ABD ve İngiltere'ye ziyaretlerde bulundum. Ne derlerse desinler inandığım vizyon yolculuğundan asla vazgeçmeyeceğim. Çünkü ne istediğimi ve bu yolun nereye varacağını daha başlarken biliyordum. Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz. Kısa bir süre sonra da Almanya'ya gideceğim. Seyahatlerimde ve sonrasında bahsettiğim 70 değerli isimle tek tek görüştüm ve onları siyaset üstü güç birliğine katılmaya davet ettim. Unutmayın değerli arkadaşlar, siyasi ve siyaset üstü, rozetli veya rozetsiz hepimiz ülke için, vatan için hep birlikteyiz. Bugün bizimle birlikte ülkeyi dönüştürmeye cesaret edenleri huzurunuza çağıracağız. Sonra ben adım adım yapacaklarımızı anlatacağım."

CHP liderinin ardından danışmanı, ABD'li yazar ve ekonomi kuramcısı Jeremy Rifkin açıklamalarda bulunuyor. Rifkin, konuşmasını canlı bağlantı üzerinden gerçekleştiriyor.

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