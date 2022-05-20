CHP var gücüyle yarınki mitinge hazırlanıyor: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönündeki önemli bir viraj - Son Dakika
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CHP var gücüyle yarınki mitinge hazırlanıyor: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönündeki önemli bir viraj

20.05.2022 10:22
CHP var gücüyle yarınki mitinge hazırlanıyor: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönündeki önemli bir viraj

İstanbul Maltepe'de "Milletin Sesi" adlı mitinglerinden ikincisini yapmaya hazırlanan CHP, yüksek katılım için çabalıyor. Yarın 18.00'de Maltepe'de gerçekleştirilecek mitingin görkemli geçmesinin parti içindeki "Aday kim olmalı?" noktasındaki görüş ayrılıklarını azaltacağı iddia ediliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında geçen günlerde 9 yıl önce attığı tweetlerden dolayı verilen ceza, Yargıtay tarafından onanmış ve Kaftancıoğlu, 4 yıl 11 ay 20 gün hapse mahkum oldu.

Bu mahkumiyet kararına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Bursa'da yapılması planlanan parti mitingini İstanbul'da yapacaklarını duyurdu.

CHP var gücüyle yarınki mitinge hazırlanıyor: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönündeki önemli bir viraj

Açıklamanın ardından parti yönetimi, mitingin görkemli geçmesi için kolları adeta sıvadı.

Parti kulislerinde mitingin görkemli geçmesinin Kaftancıoğlu'na verilen mahkumiyet kararına karşı iktidara güçlü bir tepki olacağı belirtiliyor.

İKTİDARA SERT MESAJLAR VERİLECEK

Kılıçdaroğlu'nun mitingdeki konuşmasında yine SADAT çıkışında olduğu gibi seçim güvenliğine dair ve yolsuzluk iddialarına vurgu yapacağı, seçimde bir oldubittiye izin verilmeyeceğine dikkat çekeceği kaydediliyor.

CHP var gücüyle yarınki mitinge hazırlanıyor: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönündeki önemli bir viraj

Kılıçdaroğlu'nun ayrıca bu tür mitinglerin toplumda kutuplaşmayı artırdığı ve karşı tarafın tabanını konsolide ettiği iddiasının önüne geçmek için iktidara yakın halk kesimlerine sıcak mesajlar vereceği de konuşulan iddialar arasında.

Mitingde yüksek katılım sağlanması halinde Kılıçdaroğlu açısından bir güç gösterisine dönüşecek. Bu durumun Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına yönelik parti içindeki tereddüdün azalmasına katkı sağlayacak. Partide bu durumun kamuoyuna da iyi bir mesaj olacağı düşüncesi hakim.

KILIÇDAROĞLU ADAYLIK SIRALAMASINDA ÖNE GEÇTİ İDDİASI

Independent Türkçe'ye konuşan CHP yöneticisi, son dönemlerdeki gelişmelerin ışığında Kılıçdaroğlu'nun adaylığının İmamoğlu ve Yavaş'a göre daha ön plana çıktığını söyledi.

CHP'li yetkili şunları kaydetti:

"Genel başkan, bir süredir tıkanıklık gösteren adaylık sürecinde atağa geçti. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisindeki hataları, Ahmet Türk'ün Kürtlerin Yavaş'a oy vermeyebileceği yönündeki uyarıları da kamuoyunda en doğru adayın kim olabileceği tartışmalarını artırdı. Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetine karşı aldığı kararlı tutum parti örgütlerinde olumlu karşılandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına önceden daha net dille karşı çıkanlarda bile bir yumuşamaya yol açtı."

CHP İSTANBUL MİTİNGE HAZIRLANIYOR

Bu arada miting hazırlıkları ise harıl harıl sürüyor. Önceki gün Parti Meclisi'nde (PM) yapılan mitingin konuşulduğu toplantının ardından çok sayıda milletvekilinin katılımı ile bugün saat 12.00'de CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda miting hazırlıkları konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

CHP var gücüyle yarınki mitinge hazırlanıyor: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönündeki önemli bir viraj

Toplantıya Kılıçdaroğlu'nun danışmanları ve CHP'nin çalıştığı reklam ajanslarının temsilcileri de katıldı.

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın miting hazırlıklarıyla bizzat ilgilendiği kaydediliyor.

Salıcı, parti içinde Kaftancıoğlu'na yakın isimler arasında. Kaftancıoğlu ve İstanbul il yönetiminin cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır aldığı da belirtilmekte.

KATILIMIN ARTMASI İÇİN SAAT 18.00 TERCİH EDİLDİ

Böylece hem işten çıkanların hem de sıcaktan çekinen veya "günün bölünür" diye kaygılananların da katılımının artacağı umuluyor.

Başkanlar, ilçelerindeki STK ve hemşeri derneklerini bizzat davet edecekler. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve "Milletin Sesi" sloganıyla hazırlanan miting davetleri görevli il yöneticileri tarafından sorumlu oldukları ilçe başkanlıklarına gönderilmeye başlandı.

Bu yolla sivil toplum temsilcilerinin ve hemşeri derneklerinin bulundukları yerlerdeki ilçe başkanlarınca bizzat davet edilmelerinin sağlanacağı belirtildi.

Hemşehri dernekleri ve hak mücadelesi veren inisiyatiflere de ağırlık verilecek

Özellikle hemşehri derneklerine ağırlık verileceği ayrıca hak mücadelesi veren oluşumlara da ulaşarak onların miting alanında kendilerini afişleriyle temsil edebileceklerinin de söyleneceği vurgulandı.

4 İLÇEYE ÖNEMLİ GÖREVLER

Uzak yerlerden mitinge katılımlar için araçların kiralanmasına başlanırken özellikle 4 ilçeye önemli görev düştüğü kaydediliyor.

CHP'li belediye başkanlarınca yönetilen ve partinin ciddi bir tabanı olan Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Ataşehir teşkilatlarına önemli görev düştüğü bu ilçelerden bile yüksek katılımın olmasının meydanın dolması için yeterli olabileceği de belirtilmekte.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe, Miting, CHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP var gücüyle yarınki mitinge hazırlanıyor: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönündeki önemli bir viraj - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP var gücüyle yarınki mitinge hazırlanıyor: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönündeki önemli bir viraj - Son Dakika
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