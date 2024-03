Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka Ağrı yok. Başka Türkiye yok"

"Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilcilerin İstanbul'da ve başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler"

"İnşallah Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını yaşayacağız"

"Yine birileri çıkmış, tek parti faşizmini hortlatmak için can atan CHP'yle bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor"

"Derdi terör örgütüne payandalık etmek olanın hayali de o kadar olur"

AĞRI - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi il mitinglerini bugün Ağrı ile sürdürdü.

Ağrı Dörtyol meydanında düzenlenen mitingde katılım oldukça yüksek oldu. Binlerce vatandaşın katıldığı mitingde vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın 2019 yılında mahalli idareler seçimlerinde tercihini AK Parti'den yana yaptığını ve bu süreçte önemli hizmetler aldığını anlatarak, "Her ne kadar geçtiğimiz Mayıs ayındaki seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamamış olsak da Ağrı'nın 31 Mart'ta yine tercihini AK Parti'den yana yapacağını inanıyoruz. Bizim aramızda kalpten kalbe giden bir yol vardır" dedi.

"Biz hayatımızı milli iradenin üstünlüğünü savunmaya adadık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu anlayışla vesayetinden, darbecisine, terör örgütünden tek parti faşistine karşımıza kim çıkarsa mücadele ettik. Cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirmekle kalmadık. Türkiye yüz yılı vizyonuyla gözümüzü geleceğe diktik. Maşallah. Şu anda karşımdaki topluluğa bakıyorum. Sordum. Ne kadar yol boyu gayet iyiydi. Burada da kırk bin kişinin olduğunu emniyetten aldık. Maşallah. Şimdi bu kırk binle beraber 31 Mart'ta yürüyor muyuz? Şimdi yine birileri çıkmış, tek parti faşizmini hortlatmak için can atan CHP'yle bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Dün silah zoruyla yaptıklarını bugün örtülü baskıyla, daha önemlisi tek parti faşistleriyle gizli saklı ittifak oluşturarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Öyle ki bu uğurda yasakların, hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP'ye bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. Ne Dünya eski dünya ne Türkiye eski Türkiye artık demokrasisiyle yönetim biçimiyle eğitimden sağlığa tüm kalkınma altyapısıyla yepyeni bir Türkiye var. Dün Ağ Ankara'ya çok uzaktı. İstanbul'a çok uzaktı. Antalya'ya çok uzaktı. Dünyaya da çok uzaktı. Bugün ise Türkiye'nin ve dünyanın her yeri Ağrılı kardeşlerim için Gelişen iletişim ve ulaşım teknolojilerini emirlerine sunmamız sayesinde adeta bir adım, bir tık mesafede" diye konuştu.

Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilcilerin İstanbul'da ve başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşinde olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin iradesini tek parti faşizminin kalıntı CHP'nin kifayetsiz, muhtelif yöneticilerine meze edenler mi Ağrı'ya hak ettiği hizmetleri getirecek? CHP'li belediye başkan adaylarının buram buram ırkçılık, ayrımcılık, kokan, tüm söylemlerine Seslerini çıkarmayanlar mı sizin hakkınızı savunacak? Ağrı'yı ve bu bölgeyi arka bahçeleri olarak kabul edip batıya şirin gözükmek için kendi ülkesine ihanet derecesine varan saldırılar yapanlar mı? Yıllardır mecliste oldukları halde ülkenin, milletin, şehirlerimizin en küçük bir meşalesinin çözümüne öncülük etmeyenler, katkıda bulunmayanlar mı? Ağrı'ya kazandıracak. Bugüne kadar bunların bir eseri var mı? Bir eserini gördünüz mü? Bunların ne ağrı umurlarında, ne Van umurlarında, ne Diyarbakır umurlarında. Bunlar için önemli olan tek şey İstanbul'daki Brüksel'deki, Berlin'deki, Londra'daki, Washington'daki, ağababalarından aldıkları emirlerdir. Zaten, fırsatını bulan da soluğu oralarda alıyor Hiç bunların iradenizi istismar etmeyi amaçlayan turistik geziler haricinde samimiyetle, halimizi, hatırınızı sormak için Ağrı'ya geldiğini gördünüz mü? Şu ulu Ağrı Dağı'na Tendürek Dağı'na, Aladağlara teröristlere selam vermek dışında hayırlı bir nazarla bakanını gördünüz mü? Ne diyor o güzel Ağrı türküsünde? Ağlarken sen ağlamadın. Derdime dertleş olmadın. Sen bana kardeş olmadın. Evet size kardeş olmayanlara siz de kapınızı ve gönlünüzü kapatın" şeklinde konuştu.

Başka Ağrı yok. Başka Türkiye yok

"Biz kalbimizle, yüreğimizle, eserlerimizle, hizmetlerimizle, hedeflerimizle, programlarımızla işte sizin huzurunuzdayız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını söyledi sürdürdü; "Unutmayın başka ağrı Yok. Başka Türkiye yok. Önümüze çıkan fırsatları ve imkanları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Kardeşlerim, cumhuriyet tarihi boyunca milletimizin her kesimi gibi Ağrılı kardeşlerimizin de yaşadığı sıkıntılar yok mu? Elbette var. Ama bunların hiçbiri sizin üzerinizden sahnelenmeye çalışılan kirli senaryoların bahanesi olamaz. Üstelik biz darbecilerden, vesayetçilerden, işkencecilerden hesap sorarak milletimizin bu dönemle hesaplaşmasını da gerçekleştirdik. Hükümette olduğumuz yirmi bir yılı aşkın süre boyunca bu ülkenin her eksiği gibi sizlerin hak, özgürlük, adalet altyapı, üstyapı, refah beklentilerinizi karşılamak için gece gündüz çalıştık. Ne yaparsak yapalım hepsini lütuf değil, vazife olarak gördük, asla yeter demedik. Hele hele bunları Sizin başınıza asla kalkmadık. Sizi ananızın ak sütü gibi helaliniz olan haklarınıza ve hizmetlerinize kavuşturmak için çıtayı hep daha yükseğe koyarak bugünlere geldik. Şimdi de Türkiye yüzyılıyla hep birlikte dünyanın en güçlü ve müreffeh ülkeleri arasındaki yerimizi almaya hazırlanıyoruz. Bu vizyonu da Ağrı'yla birlikte hayata geçirelim istiyoruz. Biz milletimize Türkiye yüzyılı şehirlerini depreme dayanıklı yapılarıyla, ulaşımıyla, çevresiyle, sosyal destekleriyle diğer tüm unsurlarıyla hep birlikte yükseltmeyi teklif ediyoruz."

Derdi terör örgütüne payandalık etmek olanın hayali de o kadar olur

Muhalefet partilerinin kavga etmekten, birbirleriyle pazarlık etmekten, birbirlerine höykürmekten, birbirlerine çalım atmaktan, ülkeye ve millete dair herhangi bir meseleyi gündemlerine almaya vakit bulamadığın ifade eden Erdoğan, "Derdi kendi partisinin içindeki ayak oyunları olanın vizyonu da o kadar olur. Derdi terör örgütüne payandalık etmek olanın hayali de o kadar olur. Derdi insanların sıkıntılarını, endişelerini, duygularını istismar etmek olanın programı da o kadar olur. Bunların hepsini bir araya toplayıp sonra çarpın, bölün, çıkartın, ne yaparsanız yapın, geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeye, ne millete faydası dokunur. İşte bunun için biz hep eser ve hizmet siyaseti diyoruz. İşte bunun için biz hep yaptığımız eserleri, getirdiğimiz hizmetleri sayıp döküyor, onunla da kalmıyor, bundan sonra yapacaklarımızı anlatıyoruz. Bıraktım diğer çalışmalarımızı sadece son dönemde Ağrı Belediyesi'nde yaptıklarımızı şöyle alt alta sıralasak aradaki farkı çok rahat görmek mümkündür. Hizmet, ulaşım ve iş makinalarından oluşan zengin araç filosuyla, yol ve kaldırım çalışmalarıyla şehrin güzelleştirilen sayısız yatırımlarıyla sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Ağrı önemli mesafe kat ettik Türkiye'nin de Ağrı'nın da ihtiyacı olan siyaset işte budur. Öyleyse şimdi burada Ağrı'dan öyle bir ses verin ki şu yüce dağın ardından bile duyulsun. 31 Mart'ta Türkiye yüz yılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye yüz yılı şehirleri için kararlı mıyız otuz bir Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar, ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ağrı'yla birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Biliyorsunuz başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayındayız. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. İnşallah Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını yaşayacağız. İnşallah. Bunun için hep beraber çok çalışacağız Biz Ağrı'ya güveniyoruz. Ağrı'nın da bize güvenmesini istiyoruz. Kardeşlerim sizden otuz bir Mart seçimleri için destek isterken bunu kuru bir laf kalabalığına dayanarak yapmıyoruz. Bu Ağrı'ya yirmi bir yılda yaptığımız seksen dört milyar liralık yatırımdan aldığımız güçle heyecanla, kararlılıkla ifade ediyoruz. Demek ki seksen dört milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde beş bin otuz iki adet yeni derslik inşa ettik. Çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet eden bir bilim merkezi kurduk. İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni şehrimize kazandırdık. Şimdi de üniversitemize tıp fakültesi binası yapıyoruz. Gençlik ve Spor'da Ağrı'ya beş bin beş yüz yirmi dokuz kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtları açtık. Gençlik merkezleri ve çeşitli branşlarda kırk üç tesisi inşa ettik. Doğubayazıt Kapalı Spor Salonu'nun yapımına devam ediyoruz. Doğu Beyazıt Kültür Merkezi'ni, Doğubayazıt, Şafi Camii'ni, Ahmed-i Hani Türbesi'ni ve İshak Paşa Sarayı'nı restore ederek hizmete açtık. Aynı çağrıya on bir bin metrekare alana sahip kültür ve kongre merkezi yaptık" şeklinde konuştu.

Sosyal yardımlarda Ağrılı ihtiyaç sahibi vatandaşlara on bir buçuk milyar lira kaynakla destek olduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta dört yüz yataklı merkez ve yüz elli yataklı Patnos Hastanesi başta olmak üzere Toplamda bin yüz yirmi beş yataklı on beş hastane dahil yetmiş yedi sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Ağrı, kadın, doğum ve çocuk hastalıkları hastanemizi iki yüz yataklı bir ek bin ile büyüteceğiz. Çevre ve Şehircilikte TOKİ vasıtasıyla dört bin iki yüz kırk konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Üç yüz seksen altı konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde şehrimizde Toplam altı bin yüz seksen bir bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Ağrı'daki beş millet bahçemizden dördünü bitirdik. Murat Nehri, millet bahçemizin yapımına devam ediyoruz. Ulaşımda on altı devraldığımız bölünmüş yol mesafesini dört yüz beş kilometreye çıkardık. Ağrı şehir geçişi ve bağlantı yollarını Erzurum, Ağrı, Doğubayazıt, Gürbulak, sınır kapısı yolunu, Doğubayazıt çaldıran yolunu, Ağrı, Hamur, Tutak, Patnos yolunu, Erciş Patnos yolunu ve Doğubayazıt, Iğdır yolunu bölünmüş yol olarak tamamladık Bu takviye düğünü ve tüm kıran köprüsünü inşa ettik. Kağızman, Tuzluca, Cuma Çay, Ağrı yolunu, Iğdır, Doğubayazıt yolunu ve Hamur çevre Hava yolunu bu sene bitiriyoruz. Ahmed-i Hani Havalimanı'na terminal binası yaptık. Tarım ve Ormanda Ağrı'nın hasretle beklediği yazıcı barajı başta olmak üzere iki baraj bir sulama tesisi, 50 taşkın koruma tesisi inşa ettik. Yazıcı barajıyla Ağrı şehir merkezi ve on beş yerleşim yerinin iki bin kırk beş yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladık. Ayrıca yine Yazıcı Ağrı Ovası'nda yaklaşık iki yüz elli bin dekar zirai arazinin sulanabilmesine imkan sağladık. Yukarı Çay ve Derecek Barajları ile Yeşilhisar Göleti'nin yapımına devam ediyoruz. İnşası süren sulama tesisleri tamamlandığında Ağrı'da yüz elli bin dekar araziyi daha sulamaya açıyoruz. Ağrılı çiftçilerimize on beş milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu Ağrı Üç yüz on dört ahırı ve üç et entegre tesisini içeren bir proje kazandırıyoruz. İstihdamı desteklemek için, Ağrı'daki işverenlere altı yüz kırk milyon lira pirinç teşviki verdik. Ağrı'ya kurduğumuz Tekstil kent sayesinde çok sayede kardeşimize istihdam kapısı açıyoruz. Hedefimiz on yedi fabrikada, on beş bin istihdama ulaşmaktır. Peki enerjide merkez, Diyadin, Eleşkirt, Doğubayazıt, Patnos, Taşlıçay ve Tutak'ı doğal gaz arzını sağladık. Bu yıl da hamuru doğal gaza kavuşturuyoruz" dedi.

Erdoğan konuşmasının son bölümünde ise "Bu sabah Konya'da düşen askeri eğitim uçağımızdan dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize geçmiş olsun diyorum. Pilotumuzun sağ olarak kurtulduğu kazada biz iş makinası operatörü kardeşimiz vefat etti. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun inşallah" diye konuştu.