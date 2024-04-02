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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi

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31 Mart'taki yerel seçim sonrası ilk kez toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Oy oranlarının gerilediğine dikkat çeken Erdoğan'ın, bunun temel sebebinin ise 10 ay önce AK Parti'ye oy veren seçmenlerin bu sefer sandığa gitmemesi olduğuna işaret ettiği öğrenildi. Erdoğan, ''Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz.'' ifadelerini kullandı.

02.04.2024 22:47
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, parti genel merkezinde düzenlenen toplantı 4 saat sürdü. Erdoğan, 10 ay önce AK Parti'ye oy veren seçmenlerin bu sefer sandığa gitmediğini vurguladı. Sandığa gidilmemesinde hem teşkilatın hem genel merkezin hem de adayların payı olduğunu vurgulayan Erdoğan, bir diğer faktör olarak da hayat pahalılığı ile enflasyonu gösterdi.

"10 AY ÖNCE OY VEREN SEÇMEN BU SEFER SANDIĞA GİTMEDİ"

MYK'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimdeki tabloya değinerek, AK Parti olarak oy oranlarının yüzde 44,3'ten yüzde 35,5'e, Cumhur İttifakı olarak ise yüzde 51,6'dan yüzde 40,5'e gerilediğine dikkati çekti. Partinin ciddi bir oy kaybı yaşadığını vurgulayan Erdoğan, bunun temel sebebinin ise 10 ay önce AK Parti'ye oy veren seçmenlerin bu sefer sandığa gitmemesi olduğuna işaret etti. Erdoğan, 2024 seçimlerinin katılım oranının, 2019 seçimlerine kıyasla 6 puan geriye gittiğini, bu 6 puanlık düşüşün ezici çoğunluğunu AK Parti seçmeninin oluşturduğunu söyledi.

"HEM TEŞKİLAT, HEM GENEL MERKEZ HEM DE ADAYLARIN PAYI VAR"

31 Mart'ta yapılan seçimlerde AK Parti'ye gönül verenlerin sandığına gitmemesinde hem teşkilattan hem genel merkezden hem de adaylardan kaynaklandığının vurgusunu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday belirleme süreci de dâhil bunların üzerinde uzun uzun durulması gerektiğini, bu konuda gereken her türlü adımın atılacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi

DİĞER FAKTÖRLER OLARAK HAYAT PAHALILIĞI VE ENFLASYONU GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin sandığa küsmesine neden olan diğer faktörleri ise; hayat pahalılığı, Kovid-19 salgınıyla başlayan, Rusya-Ukrayna savaşıyla daha da derinleşen enflasyon baskısı olarak sıraladı. Erdoğan, kurmaylarına verdiği mesajda, emeklilerin yüksek enflasyon sebebiyle en fazla refah kaybına uğrayan toplum kesimi olduğunu belirterek, "Emeklilerimizin serzenişlerini il ziyaretlerimizde zaten görüyorduk. Gerek tek seferlik 5 bin lira ödenmesi, gerek yüzde 50'yi bulan maaş zamları, gerekse diğer adımlarla, bütçe disiplinini bozmadan, üzerimizdeki bu baskıyı hafifletmeye çalıştık; ama muvaffak olmadık." tespitinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze krizi gibi elimizden gelen her şeyi yaptığımız ve bedel ödediğimiz bir meselede dahi siyasi saldırıları savuşturmayı, kimi çevreleri ikna etmeyi maalesef başaramadık. Bunlarla ilgili değerlendirmelerimizi de artısı-eksisiyle mutlaka yapacağız." dedi.

KİBİR HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıda "kibir hastalığı"na da dikkati çeken Erdoğan, "Buradan başlayarak; il, ilçe, belde teşkilatlarına, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, hatta bürokrasiye uzanan bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Oysa milletin sinesinden doğmuş bir siyasi partinin en büyük düşmanı vatandaşla arasına duvarlar örmesidir. Hangi konumda olursa olsun bu partide hiç kimsenin 'layüsel' olmadığını milletimize göstereceğiz. Elbette bu özeleştiri sürecinde hem ittifak olarak girip kaybettiğimiz, hem de Amasya, Kütahya, Kırıkkale gibi iki parti ayrı ayrı girerek özellikle CHP'ye kazandırdığımız il ve ilçelerin durumunu da masaya yatıracağız." vurgusu yaptı.

"MİLLETİMİZİN, BİZİ CHP'NİN ARKASINA NİÇİN İTTİĞİNİ ÇOK İYİ ANALİZ ETMELİYİZ"

"Kurulduktan yalnızca 15 ay sonra bizi iktidara layık gören, henüz 10 ay önceki seçimlerde partimizi açık ara birinci yapan, şimdiye kadar girdiğimiz tüm seçimlerde daima yanımızda duran, velhasıl son 22 yılda tam 17 kez sandıkları bizim için patlatan milletimizin, 31 Mart'ta bizi CHP'nin arkasına niçin ittiğini çok iyi analiz etmeliyiz." değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortada sadece bir oy kaybı değil, kan ve ruh kaybı olduğunu da söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi

"ÖNCE KENDİMİZİ HESABA ÇEKECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun suçunu millete atmanın ancak acizlerin ve gafillerin yöntemi olabileceğine vurgu yaparak, "Hatayı, kusuru, yanlışı millette aramak, bizim geleneğimizde asla yoktur. Biz siyasi hayatımızın hiçbir döneminde böyle bir yola başvurmadık, şimdi de başvurmayacağız. Açık söylüyorum, şahsım dâhil bu masanın etrafında oturan hiçbir arkadaşım, 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamaz. Başkalarını hesaba çekmeden önce kendimizi hesaba çekeceğiz. İğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırmanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

HATAY'I BAŞARI ÖRNEĞİ OLARAK KURMAYLARINA GÖSTERDİ

Şehirlerde yaşadıkları oy kaybının tek bir nedene ve başlığa indirgemenin "kolaycılık" olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ı bir başarı örneği olarak kurmaylarına gösterdi. "Nerede bir eksik, hata, kasıt veya ihanet varsa, üzerine gitmek boynumuzun borcudur. Diğer türlü, Allah korusun, daha büyük felaketlerin, daha sarsıcı kayıpların yaşanmasına mani olamayız." açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin verdiği mesajın gayet net olduğunu dile getirdi.

"YA HATALARIMIZI GÖREREK KENDİMİZİ TOPARLARIZ YA DA GÜNEŞİ GÖREN BUZ MİSALİ ERİMEYE DEVAM EDERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, "Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz. Ya başından sonuna kadar işimizi dört dörtlük yaparız ya da çok daha ağır bedeller ödemekten kurtulamayız. Ya milletimizle olan gönül köprülerimizi yeniden güçlendiririz ya da eleştirdiğimiz partilere benzemekten kendimizi alıkoyamayız. Kim olursa olsun hiç kimsenin 22 yıllık birikimi, 22 senelik zorlu bir mücadeleyi heba ve heder etmesine izin veremeyiz, buna müsaade etmeyeceğiz." mesajıyla konuşmasını sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK\'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Yıldız: Erimeye devam durmak yok . 16 10 Yanıtla
  • Murat YILDIZ: Madem hatanızı gördünüz temmuzu beklemeyin, emekliye zammı şimdi yapın...Şuan sadece kaybetmenin acısıyla söylüyorsunuz, emekli temmuzda gene hava alır. Acı tazeyken can yakar, temmuza unutursunuz bunları. 13 7 Yanıtla
  • Fatih Gül: Emekli güzel sözlerinizi çok dinledi ama ev sahibi, market vs vs güzel söz istemiyor. Para istiyor. 10 bin TL ile yaşayamıyoruz. Zammı yapın, ondan sonra hatamizi gördük ve düzelttik deyin. Bu şekilde gördük ama birsey yapmayacağız demek bu 1 0 Yanıtla

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