Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu bölgede diledikleri gibi cirit atanların devri bitmiştir, 100 yıllık oyun bozuluyor"

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu bölgede diledikleri gibi cirit atanların devri bitmiştir. 100 yıllık oyun bozuluyor. Suriye'nin üçte birini işgal altında tutan YPG terör örgütüne karşı en küçük bir müsamahamız yoktur. Yakında bu meseleyi kökten çözerek adımları atmaya başlayacağız. Eğer PKK terör örgütü de çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı da ipe un sermeye kalkarsa biz zaten başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersinlilere teşekkür ederek, "Bu salonda AK Parti'nin eseri. Biz laf değil, eser üretiriz. Bu salonu da aynı şekilde bizler ürettik. Servet o zamanlar şampiyon olduğu için onun adını bu salona verdik. Sizlerin şahsında Mersin'in kıyısındaki, ovasındaki kardeşlerimin her birine selamlarını gönderiyorum. Kongremizin Mersin'e ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Mersin sadece şehirlerden bir şehir değildir. Mersin, bu ülkenin huzurunun güvencesidir. Mersin, birliğimizin, dirliğimizin sembolüdür. Toroslarda, Yörük çadırlarının üstünde tüten duman sönmedikçe milletimiz ve devletimiz istikbale güvenle bakmaya devam edecektir. Mersin, kimseyi sınıflandırmamıştır. Burası medeniyetler yatağıdır. Mersin'in bu göz alıcı tablosuna kimse halel getiremez. Bu şehir dünyaya kardeşlik hukuku dersi veriyor ve vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Suç varsa bizim, yanlış varsa bizim"

Mersin'deki seçim sonuçları için Mersinlileri asla suçlamadıklarını anlatan Erdoğan, " Doğu Akdeniz'in en stratejik liman kenti olarak ekonomimize katkı sunmaya devam edecek. Beşeri zenginliği, fiziki coğrafyasının güzelliğiyle Türkiye yüzyılında Mersin adından daha çok söz ettirecek. Mersin'de bu güzelliği bozmayı kimse başaramayacak. AK Parti'nin 22 yılı geride bırakan iktidarları döneminde Mersin'in nereden nereye geldiğini akıl ve vicdan sahibi herkes fark edecektir. Bu şehrin esere, hizmete ve yatırıma ihtiyacı var. Mersin'e ve Mersinliye bu şekilde sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar ki seçim sonuçlarının sebeplerini Mersinli'de değil, kendimizde arıyoruz. Suç varsa bizim, yanlış varsa bizim. Demek ki daha çok çalışmamız, daha çok gönüllere girmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Eski Türkiye artık bitti"

Türkiye'nin 100 yıllık süreçte ağır bedeller ödediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizin ilk 80 yılına asırların yorgunluğuyla, 1. Dünya Savaşı'nın yükü altında kalan Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin sancıları damga vurmuştur. Tek parti faşizminin, milletimizin inancına, tarihine, kültürüne yönelik politikalarının ağır bedellerini ödedik. Bu tahribatın önü, rahmetli Menderesle birlikte başlayan bir demokrasi hamlesiyle kesilmeye çalışıldı. Ama Türkiye'nin büyümesini kendi ayakları üzerine dikilmesini istemeyen emperyalistler de boş durmadı. Ülkemizi darbeler, ekonomik çöküşlerle dolu bir döneme soktular. Merhum Özal'a neler yapıldığını hiçbir zaman unutmadık. İşte 80 yıllık bu sancılı sürecin ardından AK Parti adeta bir Anadolu ihtilali ile iktidara geldi. Bu devrim öyle kolay gerçekleşmedi. Güç odakları, AK Parti öncülüğündeki Anadolu ihtilaline karşı büyük bir direnç gösterdi. Hukukun ayaklar altına alındığı cumhurbaşkanlığı seçimi krizlerine kadar nice senaryolar" devreye alındı. Envai çeşit cinayet şebekesini harekete geçirdiler."

"İstiklalimize ve istikbalimize yönelen saldırılar rengarenkti"

FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerini hatırlatan Erdoğan, "FETÖ'nün önce 17-25 Aralık, ardından 15 Temmuz darbe girişimlerini hatırlayın. Ekonomimize yönelik aleni saldırıları, tehditleri, ambargoları, tuzakları hatırlayın. Muhalefetin gönüllü figüranlığını yaptığı Türkiye'ye diz çöktürme senaryolarının tekmili birden üzerimize boca edildi. Hani Mehmet Akif Çanakkale Savaşı'nı anlatırken diyor ya, "Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sadece bir hadise var ortada vahşetler denk." Evet bizim de istiklalimize ve istikbalimize yönelen saldırılar rengarenkti. Sadece sinsi niyetleri ortaktı. Hamdolsun milletimiz de kafa kafaya, kol kola kalp kalbe verip bu alçak hesapları hep birlikte boşa çıkardık. Yine Akif'in diliyle ifade edersek, 'Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek.' Gerçekten bu millet üzerine akın akın gelen saldırılar karşısında gösterdiği asil duruşla kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla her bir ferdiyle namusunu çiğnetmemiş, Asım'ın nesli olduğunu ispatlamıştır. Tabii milletimizin bu güçlü desteği AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak mesuliyetimizi daha da artırmaktadır. Çalışmak, daha fazla çalışmak. Türkiye Yüzyılının önündeki tüm engelleri tek tek kaldırmak zorundayız" dedi.

"Tüm dünyadan Suriyeliler ülkesine dönecektir"

Mersin'de 183 binin üstünde Suriyelinin yaşadığını ve Suriye'ye dönüşlerin başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'deki 61 yıllık Baas Rejimi'nin yıkılması ve ülkede kuşatıcı yeni bir yönetimin başa gelmesi Mersin'e katkısı olacaktır. Burada 183 binin üzerinde Suriyeli muhaciri misafir eden ensar ruhlu bir şehirdir. Ülkelerindeki evlerini, işlerini yeniden ayağa kaldıracak Suriyeli kardeşlerimizden bir kısmı vatanlarına geri dönecektir. Suriye tam anlamıyla toparlanmaya başlayınca tüm dünyadan Suriyeliler ülkesine dönecektir. Kalanlara da kapımız her zaman açık olacaktır. Görüyoruz ki Suriyelilerden Türkiye'ye büyük bir teveccüh ve güven söz konusu. Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye deyince yüzü gülüyor. Bunu çok kıymetli bir kazanım olarak görüyoruz" diye konuştu.

"YPG terör örgütüne karşı en küçük bir müsamahamız yoktur"

Suriye üzerinde yeni senaryoların uygulanmasının önüne geçmekte kararlı olduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin topraklarını işgal eden terör örgütlerini ya silah bıraktırarak ya bertaraf ederek Suriye üzerinde yeni senaryolar uygulanmasının önüne geçmekte kararlıyız. Bilhassa ülkenin üçte birini işgal altında tutan YPG terör örgütüne karşı en küçük bir müsamahamız yoktur. Yakında bu meseleyi kökten çözerek adımları atmaya başlayacağız. Örgütün çok güvendiği güçlerin bölgedeki çıkarları ve hesapları değiştiği için gölgesine sığınarak küstahlaşacakları kimseyi bulamayacaklar. Avrupa'dan yükselen çatlak seslere ise aldırış etmiyoruz. Avrupalılar önce kendi meselelerini çözsünler ondan sonra bölgemize gelip nizam vermeye kalksınlar. Bu bölgede diledikleri gibi cirit atanların devri bitmiştir. 100 yıllık oyun bozuluyor. Coğrafyamızda barışın, istikrarın rüzgarı esiyor. Artık bölgenin geleceğini, bu toprakların kadim halkları belirleyecek. Doğal kaynaklar üzerindeki her türlü tasarrufta bölgenin asıl sahiplerinin üzerinde olacak. 2-3 gün önce Suriye'nin dış işleri ve savunma bakanları ziyaretime geldiler. Benden sonra dış işleri, savunma bakanları ve istihbarat başkanımız ile çalışmalar yaptılar. Şimdi hazırlığımız Suriye'nin geleceğine. Bu yeni dönem Mersin'in önünde de büyük fırsat penceresi açacaktır" şeklinde konuştu.

"Herkeste İsrail'in tüm insanları katledebileceği düşüncesi yer etmiştir"

Gazze'de sağlanan ateşkesinde bölge için önemli olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Gazze'nin yanında olduğuna vurgu yaparak, "Gazze örneği, zulmün asla galip gelemeyeceğinin çarpıcı bir ispatıdır. İsrail, Gazze'de ve diğer Filistin şehirlerinde uyguladığı zulümle dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Musevilere de zarar vermiştir. Herkesin zihninde İsrail'in fırsatını buldukça kendi mensuplarından başka tüm insanları katledeceği düşüncesi yer etmiştir. Nitekim fanatik Siyonistler, bu düşünceyi destekleyecek görüşlerini dini ve ideolojik argümanlarla pervasızca dile getirmekten çekinmiyor. En çok hedef aldıkları ülkenin Türkiye, toplumun da Türk milleti olması, bizim bu zulme karşı sesimizi en çok yükselten devlet ve millet olmamızdan kaynaklanıyor. Kimseden korkmadan, çekinmeden, sözümüzü sakınmadan hakkı ve hakikati haykırdık. Bizim için dünyanın neresinde bir mazlum, bir mağdur, bir garip varsa yardımına koşmak, zulme karşı elimizle, dilimizle, kalbimizle mücadele etmek hem dini bir vecibe hem de milli bir vazifedir" dedi.

"Örgüt çağrıya uymayı reddederse meseleyi kendi mecrasında çözeriz"

Terör örgütü PKK'nın da feshedilmesi için bir çağrı yapıldığını ve bunu iyi kullanmaları gerektiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mersin'i yakından ilgilendiren bir diğer gelişme terör örgütü PKK'nın feshedilmesini, silahlarının teslim edilmesini ve militanlarının dağıtılmasını hedefleyen gayretlerdir. Cumhur İttifakı ortağımız sayın Bahçeli'nin konuyu gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamasına yaklaşmaktadır. Bölücü örgüt, şayet elebaşının çağrısını dinleyip siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananı 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacaktır. Eğer örgüt çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı da ipe un sermeye kalkarsa biz zaten başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz. Amacımız ülkemizin 40 yılına zarar veren bu meselenin tarihe karışmasından yanadır. Bölücü terör belası öyle veya böyle bertaraf edilecektir. Kahraman şehitlerimiz, her türlü hesabın üzerindedir. Tüm çalışmalar şehitlerimizin ve yakınlarının hassasiyetine en küçük halel getirilmeyecek şekilde yürütülmektedir. Artık yeni hayaller kurma vaktinin geldiğine inanıyoruz. Biz bölgede huzur ve refah, Türkler, Kürtler ve Araplar olarak hep beraber kazanalım, kalkınalım istiyoruz. Zihinlerinin gerisinde başka hesaplar olanlarda artık kusura bakmasınlar artık kimseyi kandıramazlar. Dünya düzeni siyasi ve ekonomik olarak yeniden kurulurken Türkiye'yi bunun dışında tutmaya kimsenin gücü yetmeyecektir."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mersin'de son 22 yılda 624 milyar liralık yatırım yaptıklarını Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 milyon 100 bin yolcuya hizmet verdiğini söyledi. - MERSİN