Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster töre, ister gelenek, ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster töre, ister gelenek, ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster töre, ister gelenek, ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dijital mecraların etkisiyle toplumda günden güne yayılan yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz.

08.05.2025 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dijital mecraların etkisiyle toplumda günden güne yayılan yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz. İster töre, ister gelenek, ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası nedeniyle Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "101 Yıla Özel 101 Vakıf Eser Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Programın hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, "Sizlerle birlikte ülkemizin ve kültür coğrafyamızın dört bir yanında vakıf mirasımızı tüm ihtişamıyla yaşatan, kendilerini hayra vakfeden tüm vakıf insanlarının, hayırseverlerimizin Vakıf Haftası'nı tebrik ediyorum. Vakıflar Haftamızın bu yılki teması 'Vakıf ve aile' olarak belirlendi. Bu tema ekseninde hafta boyunca yapılacak etkinliklerin vakıf camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli haftanın medeniyetimizin iki taşıyıcı sütunu olan vakıf ve aile ekseninde idrak edilmesini fevkalade isabetli bulduğumu burada öncelikle söylemek isterim. Her fırsatta vurguladığımız gibi millet olarak gerçekten göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz. Hiç şüphesiz bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyoruz. Böyle nadide bir mirası tevarüs etmekten açıkçası iftihar ediyoruz" dedi.

Köklü vakıf geleneğinin korunması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması görevini 101 yıldır Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihimiz, hafızamız, kimliğimiz ve istikbalimiz açısından çok ağır bir sorumluluğu ifade eden Genel Müdürlüğümüzün 101. kuruluş yılını tebrik ediyorum. Büyük bir vazife şuuruyla ecdat yadigarı eserlerimize sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına selamlarımı, sevgilerimi iletiyor, her birine görevlerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bu anlamlı yıl dönümünü açılışını yaptığımız eserlerle çok daha anlamlı hale getiriyoruz. Türkiye'de ve yurt dışında son bir yıl içinde restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserimizin toplu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Tokat'taki Gök Medresemizin, Gaziantep'teki Kurtuluş Camiimizin, Lefkoşa'daki Selimiye Camiimizin ve Arnavutluk'taki İşkodra Camiimizin açılış törenlerini birazdan inşallah canlı bağlantılarla hep birlikte icra edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Bu güzide eserlerin ihyasında katkısı olan tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mimar ve mühendisine her bir kardeşime kalpten teşekkürlerimi iletiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Titiz bir restorasyon sürecinin ardından hizmete alınan bu eserler ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki dostlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bizlere ecdat yadigarı eserlere sahip çıkmayı, onları gelecek kuşaklara en güzel şekilde teslim etmeyi nasip eylesin. İstisnasız her biri yüksek bir estetik anlayışının ürünü olan bu yapıların mimarlarını, banilerini, hamilerini, taş üstüne taş koyan tüm büyüklerimizi burada rahmetle, minnetle yad ediyorum. Şu hususu altını çizerek ifade etmek istiyorum; kimliğimizle, kültürümüzle, milli ve manevi değerlerimizle asırlardır nakış nakış işlediğimiz medeniyet kumaşı başka hiçbir millete nasip olmayacak derecede güzeldir, derindir, seçkindir. Bu kumaşın gergefi Balkanlardan Türkistan'a, Afrika'dan Güney Asya'ya, Anadolu'dan Hicaz'a medeniyet coğrafyamızın her bir karışını ihata eder. Camilerimiz, medreselerimiz, imaretlerimiz, darüşşifalarımız, hanlarımız, kervansaraylarımız, su kemerlerimiz ve daha nice eser ecdadın tarihe düştüğü eşsiz bir not hükmündedir. Saray Bosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi'ni Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nden, Beyrut'taki Hamidiye Çeşmesi'ni Macaristan'ın Peç şehrindeki İdris Baba Çeşmesi'nden, Bosna'daki Mostar Köprüsü'nü Cezayir'deki Babür Kantara Köprüsü'nden, Prizren'deki Sinanpaşa Camii'ni Selimiye Camii'nden, Süleymaniye Camii'nden ayrı düşünemeyiz" dedi.

Bu yapıların tamamının müşterek bir ruh ışıltısının, yüksek bir kültür ve mimari tasavvurun yansımaları olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Biz tüm vasıflarımızla aynı zamanda bir vakıf medeniyetiyiz. 'Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir' ayeti kerimesini kendimize rehber edinerek iyilikte, güzellikte, hayır işlerinde yepyeni ufuklar açmış bir milletiz. Yaşantımıza yön veren temel düsturu ise şu hadisi şerifleriyle Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam tayin ve takdir etmiştir. Önderimiz, sultanımız, hayatımızın her aşamasına örnek yaşantısıyla istikamet çizen Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: 'İnsan ölünce şu üç şey dışında amellerinin sevabı kesilir. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, arkasından dua edilen hayırlı evlat.' Evet, vakıf bizim için sadaka-i cariyedir. Allah'ın rızasını kazanmak, ebedi saadete ram olmak, topluma ve insanlığa faydalı işler yapmak için taşıdığımız altın bir anahtardır. Dayanışma ruhumuzun, yardımlaşma bilincimizin, birlik ve beraberlik şuurumuzun toplumsal hayattaki en parlak sembolüdür. Göç yolundaki kuşların bile ihmal edilmediği kuşatıcı bir iyilik düşüncesinin dikkatle, rikkatle hayata tatbik edilmesidir. Hülasa vakıf medeniyet mefkuremizin, hayata ve ahirete bakışımızın bu dünyadaki izdüşümüdür. Şu inceliğe özellikle dikkatlerinizi çekmek arzusundayım. Kışın abdest alanlara sıcak su temin eden, sıcak günlerde sokak sokak gezip sebillere kar koyan, nehir kenarlarına söğüt diken, güvercinhane yaptıran, leylekleri koruyan vakıflar, taşıdığımız o zarif ruhun, merhametin, sevginin, şefkatin, diğerkamlık bilincinin birer nişanesidir. Merhum Evliya Çelebi 17. asırda Osmanlı'daki vakıf zenginliğini 'Ben 50 yılda 18 padişahlık ve krallığa seyahat ettim. Hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim' sözleriyle ifade etmiştir" dedi.

Bu müstesna kültürün bugün de güçlü bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık, sosyal hizmetler, sosyal yardım, eğitim, araştırma, kültür, sanat, spor, kalkınma, hukuk, insan hakları ve çevre gibi alanlarda 70 bine yakın vakıf halihazırda faaliyet gösteriyor. Böylesine köklü ve güçlü bir mirası devralan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz de yurt içinde ve yurt dışındaki çalışmalarını büyük bir dikkatle 101 yıldır Allah'a hamdolsun başarıyla sürdürüyor. Vakfedenlerin iradesi doğrultusunda günümüz şartlarına uygun olarak vakıflarımızı yaşatıyor, güçlendiriyor, kültür mirasımızın gelecek kuşaklara ulaştırılması için canla başla gayret sarf ediyor. Namazgahlardan sıbyan mekteplerine, tabhanelerden kuşevlerine her türlü vakıf eserine gözü gibi bakıyor, onarıyor, ihya ediyor. Son 2 yılda Bitlis Hazo Han Süleymaniye Külliyesi Darüşşifası, Tokat Gök Medrese ve Muş Merkez Murat Paşa Camii'nin de yer aldığı 166 vakıf kültür varlığı restore edildi" değerlendirmesini yaptı.

Asrın felaketinde hasar gören tam 377 eserin onarım süreçlerinin hiç zaman kaybetmeden başlatıldığını aktaran Erdoğan, "Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs'ta toplam 20 yapının restorasyonu tamamlandı. Ecdat yadigarı topraklarda tam 40 çalışma başarıyla nihayete erdirildi, yakın zamanda bitirilmesi öngörülen 3 çalışma ise devam ediyor. Bakınız şu rakamları sizlerle özellikle paylaşmak isterim. 2002 yılında sadece 46 eser restore edilmişken, son 23 yılda ihya edilen vakıf kültür varlıklarının sayısı 5 bin 927'ye ulaşmıştır. Bu çalışmalarda tam 12,3 milyar lira büyüklüğünde kaynak kullanılmıştır. Bizden önce yapılan konuşmalarda detaylı bir şekilde anlatıldı. Eğitim desteklerinden muhtaç aylıklarına, imaret faaliyetlerinden gönüllülük çalışmalarına, Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesindeki hayır hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor" dedi.

Vakıf kültürünü ayakta tutan kurum ve kuruluşlara, iyilik, yardım ve dayanışmada sınır tanımayan vakıflara, ömürlerini hayır, hasenata adamış hayırseverlerin tamamına şükranlarını sunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yine bu vesileyle yılın vakfı ödülünü tevcih edeceğimiz Mehir Vakfımızın her bir mensubunu özverili çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum. Deprem bölgesindeki gençlerimizin yuva kurmalarına vesile olan Mehir Vakfı, 81 ilimizde dünyaevine giren 20 bini aşkın çiftimize düğün ve çeyiz desteği verdi. Yakın zamanda bu çalışmalarını tam 19 aydır İsrail'in vahşi saldırıları karşısında destansı bir direniş sergileyen Gazze'ye doğru genişleteceğinin müjdesini aldığım Mehir Vakfımızdan Allah razı olsun diyorum" diye konuştu.

2025 Aile Yılı kapsamında seçimlerde söz verdikleri Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kuracak gençle yönelik destekleri artırdıklarını hatırlatan Erdoğan, "Ayrıca doğum yardımı ödeme rakamlarında ciddi oranda artışa gittik. Dijital mecraların etkisiyle toplumda günden güne yayılan yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz. İster töre, ister gelenek, ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması lazım. Bu konuya önem ve öncelik vermemiz gerekiyor. Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi gençlerin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırıyorum. Şu hakikate her vesileyle şahit oluyoruz. 'Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır.' Bu emre teslim olmuş nice kuruluşumuz, nice derneğimiz, nice vatandaşımız çoğu zaman reklam yapmadan birbirinden kıymetli hizmetlere imza atıyor. 'Sağ elin verdiğini sol ele duyurmama' şuuruyla hareket eden nice hayırseverimiz, Hakk'ın verdiğini halk için harcamaya devam ediyor. Yetimin başını okşayan, garibin elinden tutan, mazlumlara kucak açan, bir mahzun gönüle dokunmak, bir yaraya merhem olmak, bir ihtiyaç sahibine yardım etmek için karşılığını sadece Allah'tan umarak çalışan, çabalayan tüm kardeşlerimizle iftihar ediyoruz. Etrafımızda yaşanan bütün zulümlere, kötülüklere, insanı insanlığından utandıran vahşet görüntülerine rağmen dünya hala ayaktaysa, bunun sebebi işte bu güzel insanlar ve kuruluşlardır. 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla vakıflarımızın, derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi burada özellikle ifade ediyorum" dedi.

Restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserinin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Bu salonu teşrif eden vakıf insanlarımızdan başlayarak vakıf kültürümüzü yaşatan iyilik ve hayır faaliyetlerini fedakarca sürdüren tüm kardeşlerimizin Vakıf Haftası'nı canı gönülden tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Hayati Yazıcı da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İster töre, ister gelenek, ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 00:13:51. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster töre, ister gelenek, ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.