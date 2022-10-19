Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın muhtarların doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarında son aşamaya geldiklerini bildirerek, "Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte kadın muhtarlarımızın yanı sıra tüm muhtarlarımızın izin, hastalık veya başka sebeplerle görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akay Caddesi'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yönetim sisteminin çelik çekirdeği olan muhtarların hak ettikleri hizmetleri alabilmek için çok uzun yıllar beklemek zorunda kaldığını, AK Parti'den önce devletin de siyasetin de kapılarının muhtarlara kapalı olduğunu söyledi.

Muhtarların çoğu zaman dertlerini anlatacak muhatap bulamadığını, bulsa da köyüne ve mahallesine çözümle dönemediğini ifade eden Erdoğan, "O manşeti hatırlayın, 'Muhtar bile olamaz' manşeti... Eski Türkiye'nin muhtara ve muhtarlık makamına bakış açısını gösteren bir utanç vesikasıdır. Muhtarı, dolayısıyla milli iradeyi tahkir eden bu vesayetçi zihniyetin elinde ülkemizin en kıymetli yılları heba olmuştur." diye konuştu.

Bir avuç seçkinin dışında hiç kimsenin reşit, mümeyyiz, hizmete ve hürmete layık görülmediğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Birileri her türlü imkandan faydalanırken, birileri özgürlüklerini sonuna kadar kullanırken, milletimizin kahir ekseriyeti dışlanmış, horlanmıştır. Muhtarlarımızı aşağılayanlar, 'göbeğini kaşıyan adam' dedikleri insanımızı da seneler boyunca yokluğa, yoksulluğa ve yasaklara mahkum ettiler. 2002'den itibaren millet iradesini her alanda güçlendirme hamlelerimizde demokrasinin adeta uç beyleri olan muhtarlarımızı da biz ihmal etmedik. Muhtarlık müessesesine verdiğimiz önemi İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurarak açıkça gösterdik. Muhtarlarımızın taleplerini yakından takip etmek amacıyla, büyükşehir belediyelerinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, diğer belediyelerde ise Muhtarlık İşleri Müdürlüklerinin kurulmasını biz sağladık. Bunun için valiliklerde bir vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı ve diğer belediyelerde ise bir başkan yardımcısını muhtarlarımızın taleplerini takip etmek amacıyla sorumlu kıldık."

"Muhtarlık binalarına güvenlik sistemi"

Muhtarlık Bilgi Sistemi ile devlet-muhtar-vatandaş arasında yepyeni bir anlayışın, bütünleşmenin kapısını araladıklarını dile getiren Erdoğan, tüm muhtarlara İçişleri Bakanlığı tarafından tek tip özel muhtar kimliği düzenlediklerini hatırlattı.

En az bir dönem muhtarlık yapan köy ve mahalle muhtarlarını, silah ruhsat harcından muaf tutarak önemli bir avantaj sağladıklarını anımsatan Erdoğan, muhtarların ödeneklerini de olması gereken seviyeye çıkardıklarının altını çizdi.

Göreve geldiklerinde sadece 97 lira olan muhtar ödeneğini tam 57 kat artışla 5 bin 500 liraya yükselttiklerini belirten Erdoğan, aynı zamanda güncel rakamla 2 bin 232 lira olan muhtarların aylık SGK primlerinin de devlet tarafından karşılanmasını temin etiklerini söyledi.

Erdoğan, talep eden tüm kadın muhtarların, muhtarlık hizmet binalarını kameralı güvenlik sistemleriyle donattıklarını ifade etti.

"Tam bir dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceğiz"

Muhtarlar Günü vesilesiyle bazı yeni müjdeleri paylaşmak istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. İnşallah yakında hazırladığımız teklifi Meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte kadın muhtarlarımızın yanı sıra tüm muhtarlarımızın izin, hastalık veya başka sebeplerle görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek. İçişleri Bakanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu arasında yapılacak protokolle muhtarlarımıza yönelik Muhtar Akademisi projemizi hayata geçiriyoruz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce koordine edilen Adrese Dayalı Kayıt Sistemi'ni muhtarlarımızın istifadesine açtık. Tüm illerimizde MAKS Muhtar Modülü'nün kullanımına dair eğitimlerimizi tamamladık. Artık köylerinize veya mahallelerinize ilişkin birçok bilgiye MAKS üzerinden rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Ayrıca köylerimizde, mahallelerimizdeki metruk yapıları sizler de sistem üzerinden bildirebileceksiniz. Afet sonrası gelen ayni yardımların dağıtımında, muhtarların kullanımına yönelik bir modül daha geliştirdik. Tüm bunlarla birlikte muhtarlık binalarının elektrik faturalarının, ticari abone tarifesi yerine konut tarifesinden düzenlenmesi uygulamasını da başlatıyoruz."

Muhtarlıkların, 2024 Mart ayında yapılacak seçimlere kadar vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için gerekeni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aramıza kimseyi sokmadan, tam bir dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

"İcazeti, milletimizin iradesinde arayacağız"

Türkiye'ye ve geleceğine dair hiçbir hedefi olmayanlarla aralarındaki farkın görüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha kendi meselelerine çözüm bulamayanların, ülkenin ve milletin dertlerine derman olacak teklifler getirmelerini zaten beklemiyoruz. Biz dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu fırtınalı dönemde, 85 milyonun huzuru, esenliği ve ekonomik refahı için çalışacak, koşturacak, içeride ve dışarıda milletimizin hakkını kararlılıkla savunacağız. Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden süreçte de icazeti başka mahfillerde değil, aziz milletimizin tertemiz iradesinde arayacağız." diye konuştu.

Kimsenin karşısında el pençe divan durmayacak, vatandaşların başını yere eğdirmeyecek, onurunu hiç kimseye, hiçbir ülkeye çiğnetmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunu da yine siz muhtarlarımızla birlikte omuz omuza gerçekleştireceğiz. Tüm dünyayı kasıp kavuran küresel ekonomik krizin, gelişmiş ülkeler dahil herkesi derinden sarstığı kritik dönemde bu birlikteliğimiz çok daha önemli hale geliyor. Yaklaşan kış mevsimiyle beraber gıda ve enerji sıkıntısının gelişmiş ülkelerde çok daha ciddi etkileri olacağı görülüyor. Hamdolsun, hepsi 'acaba bizim doğal gaz sorunu ne olacak?' diye ağlarken elhamdülillah bizim böyle bir sorunumuz yok. Bizler vaktinde yaptığımız anlaşmalarla, attığımız diplomatik adımlarla nispeten çok daha rahat durumdayız.

Türkiye olarak bu krizi olabilecek en az hasarla atlatmanın, hatta ülkemiz ve milletimiz için büyük bir atılım fırsatına çevirmenin gayretindeyiz. Sayın Putin açıklama yaptı, ne dedi? 'Türkiye'yi doğal gaz dağıtım merkezi yapacağız.' dedi. Yani Avrupa, doğal gazı bizden alacak. Bu öyle durup dururken olmuyor. Bu aramızdaki diplomasiyle oluyor. Bölgemizdeki savaşa ve istikrarsızlıklara rağmen bunun emarelerini birçok alanda görüyoruz. Ekonomide çarklar dönmeye devam ediyor, ihracatımız her ay rekor kırarak yükselişini sürdürüyor. İstihdamda 31 milyonla tarihimizin en iyi seviyesindeyiz. Tarımda bu sene verimli ve bereketli bir sezon geçiriyoruz. Turizmde salgının kayıplarını telafi etmenin ötesine geçtik. Otellerimizin doluluk oranları şu aylarda bile yaz mevsimini aratmıyor."

Ücretlerdeki artışlardan tarımda açıkladıkları yüksek alım fiyatlarına, sosyal destek paketlerine varıncaya kadar her alanda vatandaşlara sahip çıkıp yüklerini hafifletmeye çalıştıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da devletimizin imkanlarını milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Siz muhtarlarımızdan, Türkiye yüzyılını inşa çabalarımıza çok güçlü destek bekliyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da törendeki konuşmasında, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, görev verdiğiniz andan bugüne kadar bir şeye çok dikkat ettim, muhtarlarla olan gönül bağınız, güven ve samimiyet duygunuzun arasına hiçbir zaman girmemeye özen gösterdim. Talimatınız neyse muhtarlar nezdinde onu uygulamaya çalıştım. Çünkü zat-ı devletleriniz muhtarların sizden istediklerini bugüne kadar ikiletmediniz. Onun için burada da siz varken bu kürsüde fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Söyleyeceğim bir tek şey var; kıymetli Cumhurbaşkanım siz bizim cumhurbaşkanımızsınız, siz bizim başkomutanımızsınız, siz bizim başmuhtarımızsınız. Size 'muhtar bile olamaz' diyenlerin esamesi bile okunmazken, bugün Anadolu'dan gelen ve en zor zamanda sizinle beraber olan muhtarlarla sizi baş başa bırakıyorum."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından beraberindeki protokolle birlikte Türkiye genelindeki 100 Muhtar Hizmet Binası'nın toplu temel atma töreni için 81 ili temsilen İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Van ve Trabzon'a canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Bağlantıların ardından Erdoğan, "Bu heyecanınızı, coşkunuzu görünce Süleyman Bey'e dedim ki Muhtarlar Yasası'nı bir an önce bitirelim. İnşallah onu da süratle bitirip parlamentodan geçirelim." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda imzalattığı ikametgah senedini, 1893 yılına ait Malatya Pütürge muhtarlık mührünü ve Başmuhtar mührünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu da yarım bakla üzerine yazılmış, mikroskopla görülebilen Esma-ül Hüsna'yı Erdoğan'a takdim etti.

Konuşmalardan sonra Ankara Müftüsü Hasan Çınar dua etti.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Evi'ni ziyaret ederek, incelemede bulundu.

Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan yardımcıları ve bazı milletvekilleri katıldı.

Konuşmalar öncesinde sahne alan Jandarma Genel Komutanlığı Orkestrası ile Mehter Takımı, kahramanlık türküleri ve marşlar seslendirdi. Programda, Muhtarlar Günü'ne özel tanıtım filmi de gösterildi.

(Bitti)