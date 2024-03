Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını kutlayacağımıza inanıyorum"

İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda İzmirlilerle buluştu. Mitingde vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Hükümet olarak İzmir'e verdiğimiz destekler yereldeki umursamazlık ve beceriksizlik sebebiyle arzu ettiğimiz etkiyi göstermedi. Sizleri mecliste ve belediyelerde temsil etsin diye yetki verdiğiniz kişiler soruyorum ne yaptı? Yüzlerine Atatürk maskesi takıp her dönem yan gelip yattılar. Yetmedi İzmirli'nin can düşmanı olarak gördüğü terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İzmir Gündoğdu Meydanı'nda 'büyük İzmir mitingi' gerçekleştirdi. Dev mitingde önemli mesajlar veren Erdoğan, sahneye Sanatçı Cengiz Kurtuoğlu ile çıkarak 'duyanlara duymayanlara' şarkısını söyledi. Ardından binlerce vatandaşa seslenen Erdoğan, "31 Mart akşamı bu sevgimizi semalara yükseltiyor muyuz? Sizlerle iftihar ediyoruz. Sizler ne güzel bir gençliksiniz. Sevgili İzmirliler, kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı gençler, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Milli Mücadele'nin zafer şehri, milli iktisadın ilham şehri, Anadolu'nun bereket kapısı, Ege'nin incisi İzmir'de bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şükür, efelerin yiğitlerin var. Uğruna verilmiş şehitlerin var. Bugün gönlün mahzun olmuş ne çıkar? Bir gün sarılacak yaralar İzmir. Sana yakışmıyor karalar İzmir. Evet düşmanı denize dökerek sadece başındaki kara bulutları değil vatanın istiklali üzerindeki hain emelleri de dağıtan İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldı. 20 gün. Durmayacağız. Ana kademe, kadın kolları, gençler, 20 gün durmak yok. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak. Ben buna inanıyorum" diye konuştu.

"Türkiye bir asır önce düşmandan kurtuldu. Fakat epeydir eser ve hizmet fukaralarından yakasını maalesef kurtaramadı" diye sözlerine ekleyen Erdoğan, "Tarih boyunca Ege'nin en ışıltılı, en hareketli, en müreffeh şehri İzmir, ihmallerin pençesinden hep yerinde saydı. Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla büyüyüp gelişirken, zenginleşirken bu şehir hak ettiğinden yerel yönetimler açısından maalesef çok azını aldı. Hükümet olarak İzmir'e verdiğimiz destekler yereldeki umursamazlık ve beceriksizlik sebebiyle arzu ettiğimiz etkiyi göstermedi. Sizleri mecliste ve belediyelerde temsil etsin diye yetki verdiğiniz kişiler soruyorum ne yaptı? Yüzlerine Atatürk maskesi takıp her dönem yan gelip yattılar. Yetmedi İzmirli'nin can düşmanı olarak gördüğü terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Yetmedi kendi işlerinde çıkar kavgasına tutuştular. Hem de ne kavga. Tepecik'teki o meşhur kavgalar var ya bunun yanında çocuk oyuncağı kalır. Hepsinin üstüne. Bir de çantada keklik olarak gördükleri iradenizi açık arttırmaya çıkardılar. Mayıs seçimlerinde yaşananları biliyorsunuz. Sizlerin oyuyla her gün bir yenisi ortaya çıkan, pazarlıklarla meclise taşıdıkları kişiler soruyorum, şimdi nerede? Bu seçimlerde sizlerin oyuyla seçileceklerin bir kısmının yarın nerede olacağını biliyor musunuz?" diye sordu.

AK Partili ve MHP'li belediye başkan adaylarını bizzat kendilerinin sahneye çıkartıp takdim ettiklerinin altını çizen Erdoğan, "Aynı şekilde belediye meclis üyeliklerinde kimin hangi partiden olduğu açıkça bellidir. CHP'nin DEM'lendiği müttefikleriyle ilişkisinde böyle bir şeffaflık var mı? Yok. Belediye müdürlüklerine kadar uzanan pazarlıklardan sizin haberiniz var mı? Yok. CHP'nin sırtından belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz? Yok. Sırf bize kaybettirsin diye ortaya sürdükleri kimi partilere ve adaylara ne verdiklerinden, ne vaat ettiklerinden haberdar mısınız? Yok. Böyle siyaset olur mu? İzmirliye ve diğer şehirlerimizdeki CHP seçmenlerine bu yapılan revan mı?" ifadelerine yer verdi.

"CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Fakat varlığı, yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor" diye konuşan Erdoğan, "Sabah erken kalkan eline mikrofonu önce alan Özgür Efendi'den rol çalıyor. Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemiz ile aslında özgür efendiye birtakım tavsiyelerde bulunabiliriz. Ancak o meşhur Türk filmindeki replikle ifade edecek olursak fikrimizi kendisine verip zayi etmek istemiyoruz. Özgür Efendi bir diğer Türk filmindeki mazlum karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Anlaşılan Bay Kemal'in ahı kurultayın üzerinden henüz 4 ay bile geçmeden bunları tutmaya başladı. Tabii bir de İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran, tutmayın küçük enişteyi, karakteri var. Kibirli bir eda ile habire atıp tutuyor. Ama herhangi bir icraatı vaki değil. Zaten yarım gün mesai yapıyor. CHP'nin genel merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti belki bir yere kadar işe yarayabilir. Fakat nihayetinde milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. Türk siyasetinin, muhalefetin kifayetsizliği yüzünden geldiği şu noktaya şu içler acısı duruma bakar mısınız? Ülkemiz adına samimi olarak üzüntülüyüz" cümlelerini aktardı.

"Bu sürecin dışında muhalefet kaldı, onu değiştiremedik"

"Türkiye'yi son 21 yılda her şeyi değiştirdik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de son yirmi bir yılda her şeyi değiştirdik. Her şeyi geliştirdik Her konuda ülkeye çağ atlatacak işler yaptık. Milletimiz de gayretiyle, çalışkanlığıyla, becerisiyle her alanda bu değişime ayak uydurdu. Sadece bu sürecin dışında muhalefet kaldı. Onu değiştiremedik. Dün de kendilerini milletin üstünde görüyor, insanımıza tepeden bakıyorlardı. Biliyorum. Otuz bir Mart'a hazırlanıyorsunuz. Sandıkları gümbür gümbür patlatacağınızı görüyorum. İşte bugün kendi mensupları dahil herkese aynı nobranlıkta davranıyorlar. Dün de ülkenin ve milletin düşmanlarıyla kol kola yürümekten geri durmuyorlardı. Bugün de terör örgütlerinin uzantılarıyla, kent uzlaşısı adı altında gizli saklı işler çevirmeyi sürdürüyorlar. Dün de eser ve hizmet namına bir hikayeleri yoktu. Bugün de tuğla üstüne tuğla koydukları herhangi bir hayırlı işe el attıkları görülmüş değil."

"Allah aşkına. Yaptıkları bir hizmet var mı? ya şu körfezin çektiği nedir?" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu pisliğin halini görüyorsunuz değil mi? Yapılan bir şey var mı? İzmirli buna mahkum mu? İzmir gibi bir şehrimiz buna layık mı? CHP Genel Başkanı'nın, CHP'nin kimi adaylarının üsluplarını, tavırlarını, beyanlarını, edalarını sizler de takip ediyorsunuz. Adam geliyor, atalarımızın çok güzel bir sözü var; Öyle horozlar vardır ki öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar. İşte bunların durumu tam da o şekilde. Üstelik bu kibirlerin üstünü taklitçilikle örtmeye kalkıyorlar. Halbuki yine ataların ne demiş? 'Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış'. Taklitçilik peşinde koşarken kendi yollarını da kaybettiler. Bu şaşkınlar, kerameti kendilerinde gördükleri için herkese ayar vermeye, her yere lav yetiştirmeye, herkesi kendilerine tabi etmeye çalışıyorlar. Hedeflerine ulaşmak için her yolu mübah görenlerin kullandıkları yöntemlerin adını anmaktan biz hicap ederiz. Daha bugünden böylesine havaya girenlerin yarın milletin başına neler açacaklarını düşünebiliyor musunuz? Allah göstermesin ülke bunların elinde kalsa ne olabileceğini, hangi facialarla karşılaşabileceğimizi, Mayıs ayından bu yana yaşananlara bakarak görebiliriz. Muhalefet salkım saçak da olsa hamdolsun biz bu ülkenin önüne Türkiye yüz yılı gibi bir vizyon koymayı başardık. Dün Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılına kilitlenmiştik. Şimdi rotamızı. Türkiye yüz yılına çevirdik."

Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'yla kabinesiyle, meclisiyle, belediyeleriyle, velhasıl tüm kadrolarımızda milletimizin hizmetkarı olarak yolumuza devam ediyoruz" dedi. "Bundan daha sağlam bir adım olur mu? Biz size inanıyoruz. Siz de bize inanıyor musunuz?" diye soran Erdoğan, "Şayet aksi yönde bir duruşumuzu görürseniz hiç çekinmeyin yüzümüzü hakikatleri haykırın. Haykırın ki hatamızı görüp kendimizi düzeltelim. Bizde kibir olmaz, riyakarlık olmaz. Bizde sadece eser olur, hizmet olur, çalışmak olur, mücadele etmek olur. Eksik bırakmışsak tamamlama, hata yapmışsak düzeltme olur. Biz kendimize işte bu kadar güveniyoruz. Bütün bunlara rağmen hala korku siyasetiyle, iradenize ipotek koymaya çalışanlar varsa emin olun tek dertleri sizin bu hassasiyetinizi istismar etmektir. Bizim öyle bir gündemimiz yok. Mesela bugün burada sizlerin karşısına tek bir amaçla çıktık. Ben şu karşımdaki katılıma bakıyorum. Allah'a hamdolsun. Gündoğdu Meydanı bizi bugün yine unutmadı. Alana girerken emniyetten katılımı istedim, 100 bin" şeklinde konuştu.

31 Mart Yerel Seçimleri için durmadan çalışma talebinde bulunan Erdoğan, "Gençler şurada 20 gün kaldı durmak yok. Hanım kardeşlerim durmak yok. Ara kademe durmak yok. Pazar akşamı 31 Mart İnşallah hep birlikte bu müjdeyi ne yapacağız? Yaşayacağız. İzmir'in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin o kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz. Sadece ülkemizin değil dünyanın en nadide köşelerinden bu şehri kadim tarihine ve potansiyeline uygun bir seviyeye getirmeye talibiz. Unutmayınız belediyecilik zaten bizim işimiz. 21 yıldır tek başımıza iktidarız. Şayet başka bir niyetimiz olsaydı şimdiye kadar zaten ortaya çıkardı. Benim milletim de bizi buralarda bırakmazdı. Onca yılın ardından artık kimsenin hayat biçimiyle derdimizin olmadığını herhalde kabul etmeyen kalmamıştır. Amacımızın, insanımızın huzur, güven ve refah seviyesini yükseltmek olduğunu, akıl ve vicdan sahibi herkes görmüştür. İzmir, 31 Mart'ta işte bu siyaset tarzlarından birini seçecek. Kazananın İzmir olmasını diliyoruz. Bunun için buradan öyle bir ses verin ki Ege'nin dört bir yanında duymayan kalmasın" açıklamalarında bulundu.

"Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını kutlayacağımıza inanıyorum"

"Güzel İzmir, gönlümüzün sultanı İzmir. 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, "31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? İzmir'le birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Ben sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Biliyorsunuz bugün ilk teraviyi kılıyor, ilk sahura kalkıyoruz. Ramazan ayı rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan, kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi şimdiden tebrik ediyorum. Özellikle ramazan ayının hasletlerinden gereken feyzi almak için Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını kutlayacağımıza inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Milli irade bayramını en coşkulu kutlayacağımız yerlerden birisi inşallah İzmir olacaktır" vurgusunu yaptı.

"İzmir'e 449 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık"

İcraatları ve projeleriyle konuştuklarının altını çizen Erdoğan, "Kardeşlerim bizde boş laf yok. İzmir'e 21 yılda günümüz rakamlarıyla ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 449 milyar lira tutarında kamu yatırımı. Peki bu muhalefet ne yaptı? Bunların yatırım diye bir şey var mı İzmir'de? Eğitimde, şehrimize 11 bin 687 adet yeni derslik inşa ettik. 3'ü devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurduk. Gençlik ve sporda 26 bin 431 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binalarını hizmete açtık. Peki İzmir'in belediyesi acaba kaç tane yurt binası yaptı? Hiç gördünüz mü? Duydunuz mu? Ama yalan bol. Laf ola beri gele. Halkapınar, Alsancak ve Göztepe Gürsel Aksel Stadyumları Akbaş'ta olmak üzere 115 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 17 milyar lira tutarında kaynak sağladık. Sağlıkta 2 bin 60 yataklı Bayraklı Şehir Hastanemiz başta olmak üzere toplamda 4 bin 670 yataklı 47 hastanenin aralarında olduğu 129 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Çevre ve şehircilikte TOKİ kanalıyla 21 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 4 bin 163 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 62 bin 683 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde şehir sınırları içerisinde 6 adet atık su arıtma tesisi varken bugün 70 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun Yüzde 98'ine biz hizmet veriyoruz. İzmir'de 5 millet bahçesi projemizden birinin yapımına devam ediyoruz. İkisinde yapım aşamasındayız. Diğer ikisiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ulaştırmada 618 kilometre ilave bölünmüş yol yaparak İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu 985 kilometreye çıkardık. Bağlantı yolları dahil olmak üzere İstanbul-İzmir otoyolunu hizmete açtık. İzmir'e bin 674 metre, çift tüp tünel ve bağlantı yolları ile toplam uzunluğu 2 bin 520 metreyi bulan Konak Tüneli'ni kazandırdık. Etaplar halinde inşa ettiğimiz 55 kilometre uzunluğundaki İzmir çevre yolunu bitirdik. Yeni çevre yolu projelerini tamamladık, inşallah en kısa sürede yapımına başlıyoruz. Sabuncubeli Tüneli'ni 4 bin 70 metre uzunluğunda çift tüp şeklinde bitirerek trafiğe açtık. Menemen, Aliağa, Çavdarlı otoyolunu inşa ettik. Torbalı, Kemalpaşa ayrımı, köprülü kavşağını tamamladık. Halen inşası devam eden çok sayıda projeyi önümüzdeki yıl ve sonraki yıl bitirerek hizmete açıyoruz. Biz İzmir'i bu CHP zihniyetine bırakmayacağız. Gerekenleri biz yapacağız" açıklamalarına yer verdi.