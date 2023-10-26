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Erdoğan ve Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti - Son Dakika

Erdoğan ve Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti

Son Güncelleme: 26.10.2023 20:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a kangal köpeği hediye etti. Berdimuhamedov'un Erdoğan'a hediyesi ise ''alabay'' cinsi köpek oldu. Alabay köpekleri, kangal köpeklerinin atası olarak kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti

BERDİMUHAMEDOV RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berdimuhamedov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti

BİRBİRLERİNE KÖPEK HEDİYE ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov'a kangal köpeği hediye etti. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov da Erdoğan'a "alabay" cinsi köpek hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti

ALABAY CİNSİ KÖPEK

Alabay bugünkü Türkistan menşeli köpek türüdür. Alabay köpeklerin ortaya çıkışı MÖ 3. bin yıla kadar dayandırılmaktadır. Kangal gibi bazı alt tür çoban köpeklerinin atası olarak kabul edilir. Türkistan toplulukları tarafından yaygın olarak kullanılan doğal bir köpek ırkıdır. Yapay üretim değildir. Günümüzde Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Afganistan, Doğu Türkistan, Kansu ,Özbekistan[2] gibi ülkelerde yerel halk tarafından çoban köpeği olarak yetiştirilmektedir. Orta Asya Çoban Köpeği, Orta Asya Ovtcharka, Türkmen Çoban Köpeği gibi isimlerle de anılan Alabaylar; Kafkas Çoban Köpeği, Kangal Köpeği ve Akbaş gibi köpek türlerle benzer genetik özellikler taşır. Dayanıklılık için doğal olarak genetik üstünlüklere sahip olan Alabaylar, uzun yürüyüş ve devriye gezileri için ideal arkadaştır. Erkek ağırlığı 110-150kg , dişi ağırlığı 70-100kg aralığındadır. Şimdiye kadar kayıt altına alınan en büyük alabay 178 kg ağırlığındadır. 2. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un bu cins köpekler hakkında kitabı vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan ve Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan ve Berdimuhamedov birbirlerine köpek hediye etti - Son Dakika
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