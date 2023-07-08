Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'den ikili görüşme sonrası ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'daki ikili zirve sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Tüm dünyanın akıbetini merak ettiği Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan,"1 yılda 33 milyon ton tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan anlaşmanın yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. 2 ayda bir değil hiç olmazsa 3 ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarmak gibi gayretin içerisinde olacağız" dedi. Zelenski ise "Tüm dünya tahıl koridorunun işlemesini istiyor" ifadelerini kullandı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. İki buçuk saat görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sayın Devlet Başkanı değerli dostum Zelenskiy, kıymetli heyet, sizleri ne kalbi duygularımla selamlıyorum. Kıymetli dostumla son yüz yüze görüşmemizi geçen sene Lviv'de gerçekleştirmiştik. Yaşananlara karşın Türkiye ve Ukrayna dostluğu her bakımdan güçlendi.

"SAVŞIN SONA ERMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Savaşın sona ermesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Bu savaşı reddettiğimizi kayda geçirdik. 2014'te Kırım'ın ilhakından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik. Dayanışmamızı yaptığımız yardımlarla sergiledik. Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk.

"TAHIL ANLAŞMASININ YENİDEN UZATILMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Son derece önemli bir görüşmeye İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında ise İstanbul'da atılan imzayla Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. 1 yılda 33 milyon ton tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan anlaşmanın yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. 2 ayda bir değil hiç olmazsa 3 ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarmak gibi gayretin içerisinde olacağız.

"UKRAYNA NATO'YA ÜYELİĞİ HAK EDİYOR"

Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Samimi bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barışa tekrar dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz."

ZELENSKİY: KARADENİZ'DE İSTİKRARI SAĞLAMAMIZ LAZIM

Zelenski ise konuşmasında şunları söyledi:" Rusya'nın devletimize ve halkımıza karşı olan saldırganlığından kurtulmak için gösterdiğiniz misafirperverlikten dolayı minnettarım. Bugün her şeyden önce Türkiye'nin liderliği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkıları sayesinde uluslararası barışı nasıl koruyacağımızın üzerinde durduk. Karadeniz bölgesindeki durumu görüştük. Genel bir bakışımız var. Hiç kimse Karadeniz Bölgesi'nde devletimizin ve halklarımızın menfaatlerine karşı olan hiçbir şeyi zorla kabul ettiremez. Bu tarz şeyler yeniden başlayabilir. İnsanların hayatlarını ve insanları etkileyebilirler. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteği için minnettarım. Rusya'nın kontrol ettiği ve tehdit ve risk olarak kullandığı alan olan Kırım'daki durumu görüştük. Karadeniz Tahıl Girişimi için de insani desteğiniz için minnettarım.

"RUSYA, KARADENİZ'DEKİ HER ŞEY ONA AİT GİBİ DAVRANIYOR"

Rusya öyle davranıyor ki Karadeniz'de bulunan her şey ona aitmiş gibi. Halkımızın iyiliği bize bağlı. Karadeniz Bölgesi'nden bu istikrarı sağlaması lazım. Asya, Avrupa, Afrika'daki gıda güvenliği bize bağlı. Hep birlikte dünyaya bu açlığa ve sosyal kaosa üstesinden gelmek için yardımcı olmak biz hatırlıyoruz ki ortak güvenliğimiz ekonomik büyümeye ve insanlarımızın ve işletmelerimizin iyiliğiyle de alakalı. Bugün değişik projeleri görüştük. Ukrayna ve Türkiye bu projeleri birlikte gerçekleştirebilir. İHA ve stratejik alanları da kapsıyor bu. Bugün ilgili anlaşmayı da imzaladık. Bu planı geçen sene tanıtmıştım. Bu barış planını hayata geçirmek için çalışıyoruz. Türkiye bu barış planı kapsamında liderlik etmeye hazır. Sayın Cumhurbaşkanının Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini ifade etmesi beni ayrıca mutlu etti. İnsanlar her şeyden önce geliyor bizim için. İnsanlarımızın esir olan Kırım Tatarlarını da geri almak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bence bir sonuç henüz elde etmediğimiz için daha fazla ayrıntı veremem."