Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anket şirketlerine sitem etti: Hepsi iflas etti, sahte bir pazar kurdular

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı. Kılıçdaroğlu yüzde 44.8 oy alırken, Erdoğan ise yüzde 49.5 aldı.

"ESAS ANKETİ MİLLETİM YAPTI"

Dün akşam 2. tur öncesi değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi oy oranlarını çok daha farklı gösteren anket şirketlerini hedef aldı. Erdoğan, "Bütün bu anketler görüldüğü gibi iflas etti. Sahte bir anket pazarı kuruldu. Esas anketi 14 Mayıs'ta milletim yaptı. Şimdi nihai anket 28 Mayıs'ta yine milletim yapacak. Milletimin yapacağı bu anketle üzerinde tartışma yapılmayacak netice ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"ÇOK OY ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "İnşallah 28 Mayıs çok çok farklı olacaktır. 29 Mayıs'a çok farklı uyanacağız diye düşünüyorum. Çok oy alacağımıza inanıyorum. 1. turdaki yol haritasını aynen uygulayacağız diyemem. Onun benzerini sadece bu hafta sonu yapacağım deprem bölgesinde uygulayacağız. Özellikle İstanbul ve Ankara'da teşkilatımızın yoğunlukla şöyle şehri ziyaretlerle, hatta hatta bütün ülkemizin buralara yığınak yapmış olan şehirler var ya. Hemşeri dernekleri var. Bu derneklerle iç içe olacağız.

"OY KULLANIN, ONDAN SONRA SEYAHATLERİ YAPIN"

Bunlarla gençlikle, esnaf odalarıyla yapacağımız buluşmalarla süreci farklı bir şekilde işleyeceğiz. Birinci turda olduğu gibi yine milletimizin sandıklara koşacağına inanıyorum. Mayıs ayı sebebiyle mesela Karadeniz, çaya, fındığa gidenler olabilir. Ne olur bunu erteleyin diyorum. 28'inde oyunuzu kullanın, ondan sonra bu seyahatleri yapın. Bütün bunlarla beraber, yazlıklarına gidecek olanlar da olabilir. Bunların da değerlendirmesini iyi yapmamız lazım. Milletimiz 'siz iki hafta daha gönül alın' dedi bize.

"YASAMA VE YÜRÜTME UYUMLU OLMALI"

İstanbul'da belediye başkanlığı mâlum CHP'de. Ama Meclis kahir ekseriyetle bizde. Ankara'da durum yine aynı. Şimdi burada bir şeyi örneklemek istiyorum. Sağlıklı yönetimi gerek yürütme gerek yasama, parlamentoyu kastediyorum. Bu uyumlu olursa netice çok daha farklı olacaktır. Parlamentoda sağlıklı yapı ortaya çıkmazsa burada sıkıntılar olacağı bir gerçektir. Yasama ve yürütmenin dayanışma halinde olması, uyumlu olması ülkenin geleceği açısından çok ciddi, olumlu neticeler doğuracaktır.

"İSTİKRARLI BİR YÖNETİM VARSA REFAH OLUR"

Hükümet sistemini değiştirirken Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin aynı zamanda yapılmasını bunun için sağladık. Burada iki kelime çok önemli; istikrar ve güven. Yürütme ve yasamın eşgüdüm içinde olması da çok önemli. İstikrarlı bir yönetim varsa, o ülkede huzur da olur, refah da olur. Son 5 yılda biz bunu gösterdik. Koalisyon döneminde ne çileler çektik. Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki güçlü duruşu bizi de güçlü kılıyor.

"PARTİMDE MAALESEF BİR DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU"

Seçim sonucuna göre Cumhur İttifakı olarak 322 vekile ulaşmış olmak çoğunluğu sağlıyor. Muhalefette böyle çoğunluk söz konusu değil. Partimde maalesef bir düşüş, milletvekillerimize az da olsa bir eksiklik söz konusu. Bunun üzerinde teşkilat başkanlığımız dün yaptığımız toplantıdan sonra bir araya geldiler, çalışıyorlar. Nerede ne gibi eksiklerimiz oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde başta yerel seçimler olmak üzere hazırlığımızı yapmamız lazım. İç muhasebemizi yapacağız, buna göre adımlarımızı atacağız.

"ÇAPSIZLIKLARINA, BECERİKSİZLİKLERİNE KILIF BULMA ÇABASI"

Öncelikle bütün bunlar klasik CHP ve Bay Bay Kemal davranışı. Milleti aldatma çabalarına seçim gecesi bile ne yazık ki ara vermediler. Bunların yalanı huy edinmiş bir yapı olarak değerlendiriyorum. Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde sayın Kılıçdaroğlu ve şürekası 'öndeyiz' açıklaması yaptılar. Gerçek neticeler ortaya konduğu anda ile yüzleri kızarmıyor. Bunlar kendi çapsızlıklarına, beceriksizliklere kılıf bulma çabaları. Milletimiz bunlara gereken cevabı 28 Mayıs'ta inşallah yine verecektir, buna inanıyorum. Biz kazanınca bu ülkede kimse kaybetmeyecek.

"MİLLETİM NİHAİ ANKETİ 28 MAYIS'TA YAPACAKTIR"

Bütün bu anketler görüldüğü gibi iflas etti. Sahte bir anket pazarı kuruldu. Esas anketi 14 Mayıs'ta milletim yaptı. Şimdi nihai anket 28 Mayıs'ta yine milletim yapacak. Milletimin yapacağı bu anketle üzerinde tartışma yapılmayacak netice ortaya çıkacaktır. Bu 11 ildeki deprem aslında anket, vesaire işleri altüst etmiştir. Bu anketçiler de o pazardan nasibini almak için yalan da olsa, dolan da olsa her yere pazarlama yapmak suretiyle oradan maişetlerini temin etme yoluna gittiler. Arkadaşlarıma söyledim 'Ben bunların hiçbirine inanmıyorum, meydanlara inanıyorum, en iyi anketi millet sandıkta yapacak' demiştim. Milletimiz hizmet ve eser siyasetinin en önemli hakemidir. Biz hakikatin partisiyiz, CHP ise yalanın tarafıdır."